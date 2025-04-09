بيتكوين يختبر أدنى مستوياته في نوفمبر، والعملات البديلة تتراجع مع صعود HYPE الذي يقود المكاسب اليومية

دون أي محفزات صعودية جديدة، واصل البيتكوين التداول هبوطيًا خلال اليوم الماضي لاختبار أدنى مستوياته في نوفمبر 2024.

واصل عدم اليقين الاقتصادي الكلي الضغط على الأسواق، مع انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للقطاع بنحو 5% ليستقر عند حوالي 2.5 تريليون دولار في السوق وقت النشر.

وانزلق مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة أيضًا إلى مستوى خوف شديد، حيث انخفض بمقدار 8 نقاط إلى 18، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل مارس.

وفي الوقت نفسه، شهدت العملات البديلة خسائر متواضعة في الغالب من رقم واحد، مما يعكس تباطؤ السوق الأوسع.

لماذا انخفض سعر البيتكوين اليوم؟

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انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في عدة أشهر عند 74772 دولارًا حيث أضافت التوترات التجارية الجديدة ضغوطًا على الأسواق.

في التاسع من أبريل/نيسان، ردت الصين على فرض ترامب رسوما جمركية بإعلانها فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 84% على السلع الأميركية ، اعتبارا من العاشر من أبريل/نيسان.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 104% على الواردات الصينية ، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

ويرى بعض المحللين، مثل راؤول بول المستثمر العالمي، أن المواجهة مجرد موقف سياسي، مما يشير إلى أن الجانبين ربما يسعيان إلى التوصل إلى اتفاق.

إذا أدت المحادثات إلى حل، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف التوترات التجارية العالمية وإعادة الرغبة في المخاطرة، وخاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة، إلى اللعب من جديد.

ومع ذلك، واصل المستثمرون العالميون الفرار من الأصول الخطرة، حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين يومها الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة في 8 أبريل، مع خروج أكثر من 326 مليون دولار من السوق.

لقد أدى استمرار البيع إلى زيادة الضغط الهبوطي على البيتكوين.

ما هو التالي بالنسبة للبيتكوين؟

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وأشار المحللون في كوبيسي إلى أن السوق عالقة في حركة أسعار “تشبه القطيع”، حيث يشعر كل من الثيران والدببة “بعدم الارتياح” وسط تقلبات متزايدة.

وأشاروا إلى أن تريليونات الدولارات من القيمة يتم الآن القضاء عليها – أو إنشاؤها – بناءً على “منشور واحد من شخص واحد”، مما يؤكد كيف أن تصريحات الرئيس ترامب تدفع التقلبات الشديدة عبر الأسهم والأصول الخطرة مثل البيتكوين.

وقد أدى هذا النوع من التقلبات إلى زيادة صعوبة التزام المستثمرين بمراكز واضحة، حيث تتحول المكاسب اليومية الكبيرة في كثير من الأحيان إلى خسائر فادحة والعكس صحيح.

وأضافوا أنه حتى تتضح المزيد من اليقين على الصعيد الكلي، فمن المرجح أن يظل البيتكوين عالقا في تقلبات الأسعار التفاعلية هذه.

وفي غياب أي محفزات إيجابية فورية، تظل فرص التعافي منخفضة.

وفي إطار مشاركته للرؤى حول هذا الموضوع، أشار المحلل Rekt Capital إلى أن البيتكوين لا يزال يسجل مستويات منخفضة على الرسم البياني للسعر، في حين بدأ مؤشر القوة النسبية اليومي في إظهار علامات مبكرة على القوة.

وبحسب المحلل، إذا بدأ مؤشر القوة النسبية في تشكيل قيعان أعلى، فقد يشير ذلك إلى المراحل المبكرة من التباعد الصعودي.

ومع ذلك، حذر من أن هذا الإعداد لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت حتى ينضج قبل أن يتمكن من ترجمة ذلك إلى ارتفاع ملموس.

في منشور سابق، أشارت شركة Rekt Capital إلى أن البيتكوين شكل منطقة مقاومة جديدة بين 82000 دولار و85000 دولار.

جاء ذلك بعد أن اخترق سعر البيتكوين نطاقًا جانبيًا وملأ فجوة على الرسم البياني لعقود CME الآجلة، وهي المنطقة التي تعمل الآن كمقاومة قوية.

مخطط بيتكوين/دولار أمريكي (BTC/USD) للأسبوع الواحد. المصدر: ريكت كابيتال

كما سلط المحلل الضوء على نطاق تداول رئيسي يتحرك فيه البيتكوين حاليًا.

مع تأكيد مستوى المقاومة عند 83000 دولار، قد يستمر سعر البيتكوين في الانخفاض نحو الطرف الأدنى من هذا النطاق، والذي يبلغ حوالي 71000 دولار إذا استمر ضغط البيع.

ومع ذلك، لا تزال هناك أيضًا فرصة لحدوث اختراق قصير الأجل وفقًا لنمط صعودي أبرزه المحلل DonnieBTC.

على الرسم البياني لمدة أسبوع واحد، سلط DonnieBTC الضوء على نمط الإسفين الهابط، وهو الهيكل الذي يُرى غالبًا قبل الانعكاسات الصعودية.

مع اقتراب البيتكوين من قمة النمط، قد يكون هناك اختراق في الأفق إذا تدخل المشترون.

أضاف المحلل رومان إلى السرد الصعودي، مشيرًا إلى علامات على ارتداد محتمل على الرسم البياني ليوم واحد.

وأشار إلى وجود تباعدات صعودية تتشكل إلى جانب مؤشر القوة النسبية العشوائي المفرط في البيع، وهما مؤشران يسبقان في كثير من الأحيان الانعكاسات قصيرة الأجل.

وفقًا لرومان، قد يشهد البيتكوين ارتفاعًا مريحًا نحو 84000 دولار إذا ارتفع حجم التداول.

في وقت نشر هذا التقرير، بدا أن سعر البيتكوين يستقر فوق مستوى الدعم البالغ 76 ألف دولار، وانخفض بنسبة 1.6% خلال الـ24 ساعة الماضية.

يوم بطيء للعملات البديلة

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على مدار اليوم الماضي، انخفضت القيمة السوقية للعملات البديلة بنسبة 6.5% إلى ما يقرب من 982 مليار دولار، مع إظهار مؤشر موسم العملات البديلة قراءة 17، مما يعني أن البيتكوين لا يزال يهيمن على السوق.

انخفضت عملة الإيثريوم (ETH)، أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.6%، في حين سجلت العملات البديلة الأخرى ذات القيمة السوقية الكبيرة، بما في ذلك XRP، وSolana (SOL)، وDogecoin (DOGE)، وCardano (ADA)، خسائر تتراوح بين 1% و4%.

على الرغم من المشاعر الهبوطية السائدة في سوق العملات المشفرة، ظهرت Hyperliquid (HYPE) كأكبر رابح بين أكبر 100 عملة بديلة، وتمكنت من الحفاظ على مكاسب بنسبة 8.4٪.

تبعتها فور (FORM) وبانكيك سواب (SWAP) بمكاسب بلغت 6.37% و5.07% على التوالي. انظر أدناه:

المصدر: CoinMarketCap

في حين يبدو أن التحرك الصعودي لـ HYPE كان مدفوعًا بارتفاع نشاط الحيتان، والذي لفت انتباه المستثمرين الأفراد، لم يكن من الممكن تحديد محفزات محددة للمكاسب التي شهدتها FORM وSWAP حتى وقت النشر.