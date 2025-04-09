تراجعت أسهم شركة بتروبراس البرازيلية وسط مخاوف من الحرب التجارية وانخفاض أسعار النفط

واجهت أسهم شركة بتروبراس البرازيلية ضغوط بيع شديدة، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع النفور العالمي من المخاطرة والانخفاض الحاد في أسعار النفط.

أثار التحرك الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على المنتجات الصينية مخاوف من اندلاع حرب تجارية محتملة، مما أدى إلى تصعيد التوترات في الأسواق العالمية.

هبطت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو أربع سنوات.

ولم يؤثر الانخفاض بشدة على أسعار النفط فحسب، بل وجه أيضا ضربة قوية لشركة بتروبراس، عملاق النفط البرازيلي المملوك للدولة.

وكانت خسائر شركة بتروبراس كبيرة، خاصة في ظل الوضع السياسي الداخلي الهش بالفعل في البلاد.

ومع ذلك، يزعم بعض المحللين أن الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل بتروبراس لا تزال قادرة على تقديم فرص استثمارية جذابة بالتقييمات الحالية ــ شريطة أن يستقر السوق.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 9.18% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وانخفض بنسبة 17.27% خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وبحسب توقعات النموذج الكلي العالمي لشركة Trading Economics وتوقعات المحللين، من المتوقع أن يصل سعر سهم بتروبراس إلى 36.89 ريال برازيلي بحلول نهاية هذا الربع و34.48 ريال برازيلي خلال عام.

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تدهور سعر السهم

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وبحسب وكالة أنباء إنفو موني المحلية، واجهت أسهم بتروبراس المفضلة (PETR4) ضغوط بيع مستمرة منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 38.66 ريال برازيلي في فبراير/شباط من هذا العام.

في الأسابيع الأخيرة، سجّل السهم خسائر كبيرة، مخترقًا مستويات دعم حرجة، ومبتعدًا بشكل حاد عن المتوسطات المتحركة الرئيسية. تُعزز هذه الأنماط الفنية التوقعات التشاؤمية للسهم على المدى القصير.

إن إلقاء نظرة أقرب على المؤشرات الفنية لشركة بتروبراس يظهر مدى الضغوط البيعية.

بعد انخفاضها بنسبة 3.56% في جلسة التداول الأخيرة، انخفضت الأسهم الآن إلى 32.00 ريال برازيلي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 13.89% في أبريل وانخفاضًا بنسبة 11.58% منذ بداية العام.

إن اختراق مستوى 33.90 ريال برازيلي، إلى جانب خسارة المتوسطات المتحركة الرئيسية (9 و21 و200 فترة)، يعزز الزخم السلبي الذي يشهده المستثمرون حاليًا.

المؤشرات الفنية والتوقعات المستقبلية

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مؤشر القوة النسبية (RSI) يستقر الآن عند مستوى 22.91، مما يشير إلى أن الأصل يقترب من منطقة ذروة البيع.

وقد يؤدي هذا إلى تمهيد الطريق لانتعاشات فنية محتملة، على الرغم من أن ظروف السوق الأوسع نطاقا تظل غير مؤكدة إلى حد كبير.

وعلى الرغم من بعض التفاؤل بشأن التعافي الفني، فإن التوقعات القريبة لشركة بتروبراس تظل غامضة بسبب توترات الحرب التجارية، وضعف أسعار النفط، ومعنويات السوق المتقلبة.