شهدت لندن رحيل عدد من السكان الأثرياء للغاية أكبر من أي مدينة أخرى في العالم، باستثناء موسكو، بحسب تقرير عالمي جديد للثروة.

لقد خسرت العاصمة 11.300 مليونير خلال العام الماضي وحده، بما في ذلك 18 مليونيراً واثنين من المليارديرات، مما يسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق للمدينة التي كانت تعتبر في السابق بمثابة مغناطيس للثروة العالمية.

ويحدد التقرير، الذي أعدته مؤسسة “نيو وورلد ويلث” لصالح شركة “هنلي آند بارتنرز” للاستشارات في مجال الهجرة، الثروة من حيث الأصول السائلة القابلة للاستثمار مثل النقد والسندات والأسهم.

لا يشمل هذا التقرير قيم العقارات. يُشير انخفاض عدد سكان لندن الأثرياء إلى انخفاض بنسبة 12% منذ عام 2014، بينما خسرت موسكو، التي تعاني من العقوبات الغربية وعدم الاستقرار السياسي، 25% من مواطنيها الأثرياء.

ومع ذلك، من حيث الأعداد، عانت لندن من أكبر هجرة جماعية، حيث غادر المدينة حوالي 30 ألف مليونير خلال العقد الماضي، وهو ثلاثة أضعاف عدد الذين غادروا موسكو.

وتظل العاصمة البريطانية، التي لا يزال يعيش فيها 215.700 مليونير، من بين أغلى مدن العالم، بعد هونج كونج ونيويورك وموناكو من حيث أسعار العقارات لكل متر مربع.

ارتفاع الضرائب وتحولات السياسات تدفع أصحاب الملايين إلى الهجرة

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ويعزو المحللون خسارة لندن لسكانها الأثرياء إلى مزيج من ارتفاع الضرائب، وعدم اليقين الاقتصادي المستمر، وإصلاحات السياسات التي تستهدف الأفراد الأثرياء.

وقد أدت الحملة الأخيرة التي شنتها وزيرة المالية راشيل ريفز على دافعي الضرائب غير المقيمين إلى تسريع هروب رؤوس الأموال.

ويجادل المنتقدون بأن هذه الإجراءات قد تكلف الاقتصاد البريطاني أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وهو ما يعادل 111 مليار جنيه إسترليني من النمو المفقود على مدى العقد المقبل، وفقا لتقديرات معهد آدم سميث.

وقال أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في شركة نيو وورلد ويلث، إن الضرائب المرتفعة نسبيا على مكاسب رأس المال والميراث في المملكة المتحدة تثني أصحاب الأعمال والمتقاعدين على حد سواء.

وأضاف أمويلز “من الجدير بالذكر أن معظم الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 100 أسسها أصحاب الملايين”.

“إن فقدان هؤلاء الأفراد له تأثير كبير على الاقتصاد.”

وعلاوة على ذلك، فإن تراجع جاذبية بريطانيا يتفاقم بسبب الهيمنة العالمية المتزايدة لقطاعات التكنولوجيا الأميركية والآسيوية، مما يدفع رواد الأعمال الأثرياء إلى الانتقال إلى المدن التي توفر إمكانات أكبر للنمو وأعباء ضريبية أقل.

وتجتذب مدن مثل باريس ودبي هذه الثروات المتنقلة ، بفضل البيئات التنظيمية الأكثر ملاءمة وبرامج الهجرة الاستثمارية الجذابة.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع نفوذ لندن المالي يعمقان الأزمة

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وتظل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عاملاً حاسماً في تراجع مكانة لندن.

واعترفت وزيرة الثقافة ليزا ناندي بهذا الأمر، حيث قالت لشبكة سكاي نيوز إن التقرير يؤكد الحاجة إلى صفقة أفضل مع الاتحاد الأوروبي لدعم الأعمال التجارية البريطانية.

وأضافت: “يشير التقرير إلى عوامل متعددة، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نحن ملتزمون بضمان اتفاقية أفضل بكثير مع الاتحاد الأوروبي لدعم الشركات البريطانية”.

ومما يزيد الطين بلة أن بورصة لندن، التي كانت في يوم من الأيام الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، تراجعت إلى المركز الحادي عشر على مستوى العالم.

لقد تميز العقدان الماضيان بموجة من إلغاء إدراج الشركات وندرة الاكتتابات العامة الأولية الجديدة ، مما أضعف مكانة لندن كمركز مالي رئيسي في أوروبا.

وسلط الرئيس التنفيذي لشركة هينلي آند بارتنرز، يورج ستيفن، الضوء على اتجاه عالمي أوسع نطاقا، مشيرا إلى أن المدن التي تجمع بين “حرية الاستثمار وأرباح نمط الحياة” تتفوق على المراكز المالية التقليدية.

وأشار ستيفن إلى أن “هذه المراكز الحضرية تشترك في الحمض النووي المشترك – الأطر القانونية القوية، والبنية الأساسية المالية المتطورة، وربما الأهم من ذلك، برامج الهجرة الاستثمارية التي ترحب بالمواهب ورأس المال العالمي”.

في حين تظل لندن من بين المدن النخبوية في العالم، فإن الرحيل المستمر لسكانها الأثرياء يثير أسئلة ملحة حول قدرتها على الصمود اقتصاديا في المستقبل.

ومع صعود مراكز منافسة مثل دبي وباريس وجنيف وفرانكفورت، تواجه لندن تحدياً هائلاً لاستعادة مكانتها السابقة كملاذ عالمي للأثرياء.