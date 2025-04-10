خفضت شركة باري كاليبو السويسرية لصناعة الشوكولاتة توقعاتها لحجم مبيعاتها السنوية يوم الخميس بسبب “التقلبات غير المسبوقة” في أسعار حبوب الكاكاو.

وأدى هذا التطور إلى انخفاض كبير في أسهم الشركة، التي هبطت بنحو 20%، متجهة نحو أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق، حسبما ذكرت رويترز يوم الخميس.

وأصدرت أكبر شركة لصناعة الشوكولاتة في العالم، وهي المورد الرئيسي لمنتجي الأغذية الرئيسيين مثل نستله، صانعة كيت كات، توقعات تتنبأ بانخفاض حجم مبيعات الكاكاو.

انخفاض الأحجام

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وتتوقع الشركة أن ينخفض حجم مبيعات الكاكاو للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس بنسبة مئوية في منتصف خانة الآحاد.

وقد سلط هذا التوقع الضوء على تحول محتمل في سوق الكاكاو وقد يكون له آثار على كل من صناعة الشوكولاتة وصناعة الأغذية على نطاق أوسع.

وكانت الشركة قد توقعت في البداية انخفاضًا طفيفًا في حجم المبيعات، وتوقعت أن يكون في نطاق النسبة المئوية المنخفضة أحادية الرقم.

وتأثر هذا التوقع بالظروف السائدة في السوق، وخاصة ارتفاع تكاليف المواد الخام بشكل استثنائي.

وكان من المتوقع أن تؤثر الأسعار المرتفعة على القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي على أرقام المبيعات الإجمالية.

وقال جون كوكس المحلل لدى شركة كيبلر شوفرو في تقرير لوكالة رويترز للأنباء: “الألم قصير الأمد الناجم عن ارتفاع أسعار الكاكاو غير المسبوق وتقلباتها أسوأ مما توقعنا بالنسبة للشركة”.

وأضاف كوكس أن انخفاض أسعار الكاكاو من شأنه أن يحسن الطلب على الشوكولاتة ويخفف الضغوط على الميزانية العمومية لشركة باري كاليبو وبياناتها المالية.

أسعار الكاكاو

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ويبلغ سعر العقود الآجلة للكاكاو، المتداولة في لندن، حاليا نحو 6096 جنيها استرلينيا (7839.5 دولارا أمريكيا) للطن المتري.

يمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن أعلى مستوى سنوي بلغ 9290 رطلاً والذي تم الوصول إليه في يناير.

ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في الأسعار إلى “العاصفة المثالية” من العوامل التي تؤثر على مزارعي الكاكاو في غرب أفريقيا، وهي المنطقة المسؤولة عن حوالي 70% من إمدادات الكاكاو العالمية.

وتنبع هذه العوامل في المقام الأول من تغير المناخ والقضايا طويلة الأمد المتعلقة بالتخطيط غير الكافي وتخصيص الموارد داخل صناعة الكاكاو.

كان لتغير المناخ تأثيرٌ بالغٌ على إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا. فقد أدت التغيرات في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار إلى انخفاض الغلة، وزيادة ضغط الآفات والأمراض، وتدهور التربة.

لقد أدت التحديات البيئية إلى زيادة صعوبة قدرة المزارعين على الحفاظ على إنتاج الكاكاو بشكل ثابت ومربح.

وعلاوة على ذلك، فإن سنوات من التخطيط والاستثمار غير الكافي في ممارسات الزراعة المستدامة تركت الصناعة عرضة لهذه التحولات المناخية.

ويفتقر المزارعون إلى القدرة على الوصول إلى الموارد والدعم اللازمين للتكيف مع الظروف المتغيرة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

انخفاض المبيعات

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وشهدت شركة باري كاليبوت انخفاضًا في حجم المبيعات بنسبة 4.7٪ إلى 1.08 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من العام المنتهي في أغسطس 2025.

وهذا الرقم أقل قليلاً من 1.11 مليون طن التي توقعها المحللون في إجماع قدمته الشركة.

تتواجد مكونات الشركة في 25% من منتجات الشوكولاتة والكاكاو المستهلكة عالميًا.

أكدت الشركة توقعاتها بزيادة ثنائية الرقم في الأرباح الأساسية المتكررة (EBIT) بالعملة الثابتة لهذا العام. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 2.9% إلى 329.6 مليون فرنك سويسري (386 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام.

وأكدت الشركة أنها لا تزال تستهدف تحقيق وفورات سنوية بقيمة 250 مليون فرنك في إطار خطة التحول.

ومع ذلك، ونظراً “للبيئة المضطربة”، فإن المدخرات التي تحققها “BC Next Level” سوف تنعكس في الأرباح بعد 12 شهراً من الموعد المتوقع.