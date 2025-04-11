ارتفعت أسهم شركة إنفيديا يوم الجمعة، مستعيدة بعض الأرض بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة، حيث ظلت التقلبات في السوق حول التعريفات الجمركية المحفز الأساسي لسهم شركة صناعة الرقائق.

وارتفعت الأسهم بنسبة 2.5% لتتداول عند 110.26 دولار يوم الجمعة، بعد أن انخفضت بنسبة 5.9% يوم الخميس.

من ناحية أخرى، تراجعت الأسواق الأوسع نطاقا في التعاملات المبكرة، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 241 نقطة، أو 0.6%.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 19% يوم الأربعاء عقب إعلان الرئيس ترامب عن تأجيل لمدة 90 يومًا على معظم التعريفات الجمركية المتبادلة.

ومع ذلك، عكس السهم مساره مع رد فعل المستثمرين على التصعيد الحاد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب البيت الأبيض، فإن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية خلال ولاية ترامب الثانية بلغ الآن 145%.

رفعت الصين، الجمعة، الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، لكنها أشارت إلى أنها لن تفرض زيادات أخرى.

سيتي تخفض السعر المستهدف لسهم إنفيديا

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خفضت سيتي هدفها السعري لسهم إنفيديا إلى 150 دولارا من 163 دولارا، مشيرة إلى تباطؤ متوقع في مبيعات وحدة معالجة الرسوميات (GPU).

ورغم الخفض، أبقى البنك على توصية شراء للسهم، حيث يشير الهدف الجديد إلى ارتفاع بنسبة 39% عن المستويات الأخيرة.

يعكس هذا التعديل توقعات سيتي المخفضة للطلب على وحدات معالجة الرسوميات في عامي 2025 و2026، مع تقليص توقعات المبيعات بنسبة 3% و5% على التوالي.

وعزا المحلل عاطف مالك هذا التغيير إلى التخفيضات المتوقعة في الإنفاق من جانب شركات الحوسبة الضخمة، بما في ذلك مايكروسوفت، التي ورد أنها تعمل على تقليص استثماراتها في مراكز البيانات.

وقال مالك: “إن توقعاتنا المعدلة تستند إلى توقعاتنا بأن الإنفاق الرأسمالي لشركة مايكروسوفت في السنة المالية 2026 من المرجح أن ينكمش، بدلاً من أن ينمو”.

كما أُشير إلى التوترات التجارية كعامل معاكس. وحذّر مالك من أن هوامش ربح إنفيديا قد “تتأثر بشكل طفيف بالرسوم الجمركية”، وأن استثمارات الشركات قد تتوقف بسبب تزايد حالة عدم اليقين العالمي.

ومع ذلك، أشار إلى أن شركة Nvidia قد تستفيد من إعفاء USMCA.

انخفضت أسهم Nvidia بنحو 20% حتى الآن في عام 2025 وسط عمليات بيع أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا.

انخفض قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 17% منذ بداية العام، بسبب الضغوط جزئيًا بسبب إجراءات التعريفات الجمركية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب والمخاوف من الركود المحتمل.

محللو وول ستريت متفائلون إلى حد كبير بشأن NVIDIA

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وفي وقت سابق من الأسبوع، حافظ محللو وول ستريت على موقفهم الصعودي بشأن شركة الذكاء الاصطناعي المفضلة.

أكد المحلل جوزيف مور أن شركة إنفيديا هي الاختيار الأفضل في مجال أشباه الموصلات، محتفظًا بتصنيف الوزن الزائد وسعر مستهدف يبلغ 162 دولارًا.

وفي مذكرة للعملاء يوم الخميس، قال مور إن التأثير المباشر للرسوم الجمركية على إنفيديا من المرجح أن يكون محدودا في الأمد القريب، مشيرا إلى الطلب القوي وتدابير التخفيف الحالية.

وكتب “إن وجهة نظرنا هي أن التأثيرات الاقتصادية الجزئية على إنفيديا ضئيلة إلى حد ما، خاصة وأن الطلب على المدى القريب لا يزال قوياً ويجري تخفيفه بالفعل”.

ومع ذلك، حذر مور من أن المخاطر الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقا قد تثقل كاهل السهم، وخاصة من خلال انخفاض تمويل الاستثمار.

أكد محللو شركة بيرنشتاين يوم الاثنين على تصنيف الأداء المتفوق لشركة NVIDIA Corporation بسعر مستهدف يبلغ 185.00 دولارًا.

وأشار المحللون إلى أنه في حين تم استبعاد أشباه الموصلات إلى حد كبير من نطاق التعريفات الجمركية المتبادلة الأخيرة، فإن منتجات الأجهزة الخاصة بشركة NVIDIA تندرج عادة ضمن الفئات المتأثرة.

ومع ذلك، وبسبب الأحكام الواردة في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فإن السلع المصنعة في المكسيك معفاة من التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب.