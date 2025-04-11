انتعاش الأسهم الأمريكية مع إشارة البيت الأبيض إلى تفاؤل بشأن التجارة مع الصين

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الجمعة، لتختتم أسبوعا من التقلبات، بعد أن ألمح البيت الأبيض إلى أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

أدت موجة من التفاؤل المتجدد إلى ارتفاع المؤشرات الرئيسية، مما وفر بعض الراحة بعد أيام من التقلبات الشديدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 658 نقطة، أو 1.7%.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2%، ليقود المكاسب مع عودة المستثمرين إلى الأصول الأكثر خطورة.

اكتسبت الأسواق زخما في فترة ما بعد الظهر بعد تعليقات من البيت الأبيض تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان “متفائلا” بشأن سعي الصين إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

ساعدت المشاعر الإيجابية المستثمرين على التخلص من المخاوف التي هزت الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.

شهد هذا الأسبوع واحدة من أكثر الفترات اضطرابا بالنسبة للأسهم الأميركية في التاريخ الحديث.

هبطت المتوسطات الرئيسية يوم الخميس مع دفع المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية المتداولين إلى وضع تجنب المخاطرة.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.46%، وانخفض مؤشر داو جونز بمقدار 1014 نقطة، أو 2.5%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.31%.

وجاءت عمليات البيع بعد يوم واحد فقط من ارتفاع تاريخي يوم الأربعاء، عندما أعلن ترامب عن توقف لمدة 90 يومًا لبعض التعريفات الجمركية.

وقد أدى هذا الإعلان إلى انتعاش قوي: حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.52%، مسجلاً ثالث أكبر مكسب يومي له منذ الحرب العالمية الثانية، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 2900 نقطة.

ظلت التقلبات تشكل موضوعا رئيسيا طوال الأسبوع.

ارتفع مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو (VIX)، وهو مقياس الخوف في وول ستريت، فوق مستوى 50 في وقت سابق قبل أن يتراجع قليلاً ليحوم حول مستوى 44 بحلول يوم الجمعة.

وعادة ما تعكس هذه المستويات المرتفعة من التقلبات حالة عدم اليقين العميقة التي يعيشها المستثمرون بشأن المخاطر الاقتصادية والسياسية.

وظلت السياسة التجارية هي المحرك المهيمن للسوق.

وفي حين أثارت نبرة ترامب الأكثر ليونة بشأن الرسوم الجمركية تفاؤلا، يظل المستثمرون حذرين بشأن التوقعات طويلة الأجل للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

ويخشى العديد من المشاركين في السوق من أن تؤدي المزيد من التصعيدات أو التحولات السياسية إلى موجة أخرى من البيع.

وبعيدًا عن أخبار التجارة، لعبت البيانات الاقتصادية وتحديثات أرباح الشركات أيضًا دورًا في تحريك المشاعر.

ومع ذلك، طغت التطورات التجارية إلى حد كبير على المؤشرات الأخرى، مما عزز مدى حساسية الأسواق للعناوين الرئيسية الجيوسياسية.

وبالنظر إلى المستقبل، يحذر المحللون من أنه على الرغم من أن ارتفاع يوم الجمعة مشجع، فإن التقلبات قد تستمر مع استمرار المستثمرين في تقييم الإشارات المختلطة على الصعيد التجاري.

ساعدت النهاية القوية للأسبوع المؤشرات الرئيسية على استعادة بعض خسائرها السابقة ، لكن المؤشرات الثلاثة ظلت منخفضة طوال الشهر.

ويستعد التجار والمستثمرون على حد سواء لمزيد من التحركات التي تقودها عناوين الأخبار في الأسابيع المقبلة مع تطور المفاوضات بين واشنطن وبكين.