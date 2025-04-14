قال محللون في وول ستريت يوم الاثنين إن شراء السيارات مسبقًا قبل الرسوم الجمركية سيعطي دفعة مؤقتة لشركات صناعة السيارات الأمريكية مثل فورد وجنرال موتورز، ومع ذلك، تظل الصورة طويلة الأجل غامضة بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الطلب عبر سلسلة قيمة السيارات.

ألقى إديسون يو من دويتشه بنك نظرة فاحصة على القطاع يوم الاثنين، وقام بمراجعة توقعاته لشركتي جنرال موتورز وفورد موتور مع اقتراب أرباح الربع الأول.

وأقر يو بأن الشراء المسبق من جانب التجار، بهدف التقدم على نظام التعريفات الجمركية الجديد، سيساعد شركتي صناعة السيارات على بدء العام على أساس أكثر ثباتا.

وأضاف يو أن الجزء الأول من عام 2025 سوف يستفيد من “الشراء المسبق”.

تبيع كل من جنرال موتورز وفورد المركبات في المقام الأول إلى التجار، الذين يبيعونها بعد ذلك للمستهلكين، مما يمنح الشركات المصنعة دعماً على المدى القريب مع تراكم المخزونات.

ارتفاع التكاليف يهدد أرباح شركات صناعة السيارات

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ومع ذلك، يرى يو أنه إلى جانب الموجة الأولية من الشراء المسبق، هناك ألم كبير ينتظرنا.

ويقدر أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى خفض أرباح شركتي جنرال موتورز وفورد بما يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار سنويا.

ولوضع ذلك في السياق، أعلنت شركة فورد عن أرباح تشغيلية تجاوزت 10 مليارات دولار في العام الماضي، في حين أعلنت شركة جنرال موتورز عن أرباح تشغيلية بلغت نحو 15 مليار دولار.

“نحن لا نتوقع أن يتحمل [صانعو السيارات] العبء الكامل لهذه التكاليف الإضافية لأن المستهلكين والتجار سوف يتحملون بعض الضرر”، كما كتب يو.

ومن المتوقع أن تستكشف شركات صناعة السيارات استراتيجيات التخفيف مثل إضافة تحولات الإنتاج في المصانع الأمريكية والتفاوض مع الموردين لتقاسم العبء.

ومع ذلك، لا يبدو يو متفائلا بشأن التوقعات، مشيرا إلى أن التزام الإدارة بالرسوم الجمركية على السيارات يبدو راسخا.

وفي حين تبدو إدارة ترامب مرنة بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة الأوسع نطاقا، فإن التعريفات الجمركية على السيارات تبدو أكثر صعوبة، كما كتب يو.

“إن افتراضنا هو أنهم لن يختفوا، ويمثلون حجر الزاوية في السياسة الصناعية الجديدة في أمريكا التي تطالب بنقل الصناعات إلى الداخل.”

المحللون يخفضون أهداف الأسعار مع تزايد حذر المستثمرين

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وانعكاسا لهذه المخاطر، خفض يو السعر المستهدف لسهم فورد من 9 دولارات إلى 7 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف “احتفاظ”.

كما خفض ترامب توصيته لسهم جنرال موتورز من “شراء” إلى “احتفاظ”، وخفض السعر المستهدف للسهم من 58 دولارا إلى 43 دولارا.

وارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 0.4% في التعاملات الصباحية إلى 43.81 دولارا، في حين تراجعت أسهم فورد بنسبة 0.1% إلى 9.32 دولارا.

تراجعت أسهم الشركتين منذ الانتخابات الأميركية، حيث انخفضت أسهم فورد بنسبة 12%، وانخفضت أسهم جنرال موتورز بنسبة 19%.

ومنذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل/نيسان، انخفض متوسط سعر الهدف التحليلي لشركة فورد إلى حوالي 9.40 دولار، مقارنة بنحو 10 دولارات في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لشركة FactSet.

ويقارن ذلك بنحو 14 دولارا للسهم قبل عام.

بالنسبة لشركة جنرال موتورز، انخفض متوسط السعر المستهدف إلى حوالي 56 دولارا، من حوالي 61 دولارا في السابق.

قبل عام، كان المحللون يستهدفون سعرًا يبلغ نحو 51 دولارًا، لكن عمليات إعادة شراء الأسهم بمليارات الدولارات ساعدت في رفع أهداف السهم والسعر منذ ذلك الحين.

في الوقت الحالي، يقوم حوالي 54% من المحللين الذين يغطون شركة جنرال موتورز بتقييم السهم على أنه شراء، وهو ما يتماشى تقريبًا مع متوسط تقييم الشراء البالغ 55% عبر مؤشر S&P 500.

وعلى النقيض من ذلك، يوصي نحو 20% فقط من المحللين بشراء أسهم فورد.