كشفت شركة إنفيديا عن خططها لإنتاج حواسيب عملاقة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وسط استثمارات بقيمة 500 مليار دولار

وتتحرك شركة Nvidia بقوة نحو توسيع نطاق تصنيعها في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة يوم الاثنين عن خطط لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال شبكة من الشراكات التصنيعية.

وتهدف المبادرة، المصممة لمعالجة الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي وتخفيف مخاطر سلسلة التوريد، إلى بدء إنتاج أحدث رقاقة Blackwell AI من Nvidia في مصنع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. الجديد في فينيكس.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة Nvidia بإنشاء مرافق تصنيع أجهزة الكمبيوتر العملاقة في تكساس بالتعاون مع Foxconn و Wistron Corp.

وبالنسبة للعمليات اللاحقة مثل التعبئة والتغليف والاختبار، تتعاون الشركة مع شركة Amkor Technology Inc. وشركة Siliconware Precision Industries Co. في أريزونا.

قالت شركة إنفيديا إن الإنتاج الضخم من المقرر أن يبدأ في التزايد خلال 12 إلى 15 شهرًا، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تصنيع أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة – وهو إنجاز سلط الرئيس دونالد ترامب الضوء عليه في منشور على موقع Truth Social يوم الاثنين كدليل على مكاسب السياسة الصناعية لإدارته.

وقال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في البيان: “إن إضافة التصنيع الأمريكي يساعدنا على تلبية الطلب المتزايد بشكل أفضل على رقائق الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، ويعزز سلسلة التوريد لدينا ويعزز مرونتنا”.

وارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 3% إلى 114.29 دولار في نيويورك في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.

في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض السهم بنسبة تزيد عن 1.5%.

يظل السهم منخفضًا بنسبة 20% خلال العام، حيث تستمر أسهم التكنولوجيا في مواجهة ضغوط بيع شديدة وسط تقلبات السوق والرياح المعاكسة التي تحركها السياسات.

لا يزال شبح الرسوم الجمركية الذي فرضه ترامب يلوح في الأفق

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ويأتي هذا الإعلان في لحظة محورية بالنسبة لصناعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، التي أصبحت في مرمى استراتيجية التعريفات الجمركية المتطورة التي ينتهجها الرئيس ترامب.

على الرغم من أن الإدارة أصدرت إعفاءً مؤقتًا للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشائعة من جولتها التعريفية الأخيرة،

ومنذ ذلك الحين، قلل ترامب من أهمية هذه الخطوة ووصفها بأنها إجرائية، وأكد مجددًا نيته فرض رسوم على هذه الفئات.

أعلنت الشركات الكبرى في مختلف الصناعات – من شركة أبل إلى شركة إيلي ليلي – عن خطط تصنيع أمريكية بمليارات الدولارات منذ انتخاب ترامب.

إن العديد من هذه الاستثمارات إما أنها تسبق رئاسته أو تتبع اتجاهات الإنفاق الرأسمالي الراسخة، ولكن الرسائل السياسية حولها تكثفت وسط إعادة ضبط السياسة التجارية الحالية.

ويبدو أن جهود إنفيديا في التصنيع تهدف إلى وضع نفسها في وضع دفاعي داخل هذه البيئة، وتعزيز سلاسل التوريد مع مواءمة نفسها مع سرد واشنطن لإعادة التصنيع إلى الوطن – وهي الخطوة التي من المرجح أن تجد صدى تجاريا وسياسيا.

في الأسبوع الماضي، خفض المحللون في سيتي بنك هدفهم السعري لشركة إنفيديا من 163 دولاراً إلى 150 دولاراً، مما يشير إلى توقعات بتباطؤ مبيعات وحدات معالجة الرسومات.

ومع ذلك، أبقت شركة الاستثمار على تصنيف “شراء” للسهم.

حتى مع خفض الهدف، فإن التقدير المنقح لا يزال يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 39% عن المستويات الحالية.