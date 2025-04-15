انخفضت أسهم شركة LVMH بنسبة 8% صباح الثلاثاء بعد أن أعلنت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة عن انخفاض غير متوقع في مبيعات الربع الأول، مما أثار رد فعل حاد في قطاع السلع الفاخرة الأوروبي.

أعلنت شركة LVMH، التي تمتلك العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك Louis Vuitton وMoët & Chandon وHennessy، عن انخفاض بنسبة 3% على أساس سنوي في الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لتحديث التداول الذي نُشر بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين.

ولكن النتائج جاءت أقل من توقعات المحللين، الذين توقعوا نمواً طفيفاً، وأقل حتى من التوقعات الأكثر تحفظاً بين المستثمرين المؤسسيين.

وقاد الانخفاض انخفاض بنسبة 9% في قسم النبيذ والمشروبات الروحية، حيث انخفضت مبيعات الكونياك – وهو منتج مبدع في محفظة المجموعة – وسط ضعف الطلب من كل من الولايات المتحدة والصين.

وعزت الشركة هذا جزئيًا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي ولكن أيضًا إلى التوترات الجيوسياسية التي جعلت الكونياك يقع في مرمى نيران النزاعات التجارية.

سجلت صناعة الأزياء والسلع الجلدية، والتي تعد تقليديا أكثر قطاعات LVMH مرونة، انخفاضا في الإيرادات بنسبة 5%.

ظلت مبيعات الساعات مستقرة، الأمر الذي لم يوفر أي تخفيف للضعف الأوسع في شهية المستهلكين للمنتجات الفاخرة.

القطاع الأوسع يتعرض لضغوط؛ كيرينج، وبيربيري، وريتشمونت تتراجع أيضًا

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تسببت الأرقام المخيبة للآمال التي أعلنتها شركة LVMH في تراجع أسهم نظيراتها في مختلف أنحاء القطاع.

وانخفضت أسهم شركة كيرينغ، الشركة الأم لجوتشي، بنسبة 2.5%، في حين تراجعت أسهم دار الأزياء البريطانية بربري بنسبة 4.2%.

انخفضت أسهم شركة ريتشمونت ، المعروفة بمنتجاتها كارتييه ومون بلان، بنسبة 2.26% في بداية التداول. في المقابل، ارتفعت أسهم السوق الأوروبية الأوسع نطاقًا، مما يؤكد الضغوط التي تواجهها شركات السلع الفاخرة.

وقال محللون في سيتي إنه “لا يوجد الكثير مما يدعو للبهجة” في أرباح LVMH، مشيرين إلى أن النتائج كانت “أقل بشكل عام من توقعات الشراء الأكثر تحفظًا”.

وأشاروا إلى أنه من الصعب أن نرى انتعاشًا في الربع الثاني أو الثالث نظرًا لعدم اليقين المتزايد في الاقتصاد العالمي.

خفضت شركة جيفريز سعرها المستهدف لشركة LVMH من 670 يورو إلى 510 يورو، مشيرة إلى ضعف الطلب المستمر وخلفية اقتصادية كلية غير متوقعة.

عدم استقرار التجارة يلقي بظلاله على التوقعات على الرغم من قوة التسعير

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قالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لشركة LVMH، للمحللين خلال مكالمة، إن التوترات التجارية تجعل التخطيط أكثر صعوبة، مع تغير المتغيرات الرئيسية “كل ساعة”.

وجاء هذا التعليق وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، في أعقاب إشارات متضاربة من الرئيس دونالد ترامب بشأن السياسة التجارية.

تُعتبر العلامات التجارية الفاخرة بشكل عام أكثر عزلة من تجار التجزئة في السوق الشامل بسبب قوتها التسعيرية وقاعدة عملائها المخلصين.

ومع ذلك، حذر المحللون من أن خطر التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقا ــ وخاصة التباطؤ الناجم عن الرسوم الجمركية ــ قد يؤثر سلبا حتى على الطلب على السلع الراقية، وخاصة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

قام المحلل لوكا سولكا من شركة بيرنشتاين مؤخرا بمراجعة توقعاته لمبيعات السلع الفاخرة العالمية بشكل حاد ، حيث توقع انخفاضا بنسبة 2% هذا العام مقارنة بتقدير سابق لنمو بنسبة 5%.

وقال إن هذا التحول يعكس دورة ذاتية التحقق من الاضطرابات في السوق وضعف ثقة المستهلكين.

كما خفض سولكا توقعاته لأرباح القطاع، حيث يتوقع الآن أن ينخفض متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة تتراوح بين 4% و6% مقارنة بعام 2024.

ورغم هذا الوضع الكئيب، قال إن شركات السلع الفاخرة لا تزال في وضع أفضل من معظم الشركات الأخرى للتعامل مع فترة من الاضطراب.