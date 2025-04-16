هل ستؤدي الرسوم الجمركية حقا إلى عودة التصنيع إلى الولايات المتحدة؟

ويواصل الرئيس ترامب التأكيد على أن الرسوم الجمركية غير المسبوقة التي فرضها على دول أخرى ستساعد في إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يشير استطلاع حديث أجرته شبكة CNBC إلى وجود العديد من العقبات المرتبطة بالإنتاج المحلي والتي قد لا تزال تثني الشركات الأمريكية عن نقل سلاسل التوريد إلى الداخل.

استعادت الأسهم الأميركية بعض خسائرها في الجلسات الأخيرة بعد أن وافق البيت الأبيض على وقف مؤقت لمدة 90 يوما لجميع التعريفات الجمركية المتبادلة تقريبا ، باستثناء تلك التي فرضها على الصين.

ومع ذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 15% مقارنة بمستواه منذ بداية العام عند كتابة هذا التقرير.

تكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير

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وقال أكثر من نصف المشاركين في استطلاع CNBC إن الشركات الأمريكية ستعاني من تكاليف أعلى بشكل هائل إذا انتقلت إلى الإنتاج البري.

في الواقع، سوف تفضل الشركات نقل سلاسل التوريد إلى بلدان أخرى ذات تعريفات جمركية منخفضة، لأن إعادة سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة قد تؤدي إلى مضاعفة تكلفة تصنيع المنتجات تقريبًا.

وأضافوا أنه بالمقارنة، فإن نقل الإنتاج إلى البلدان ذات التعريفات الجمركية المنخفضة سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

لذا، فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى خسارة الصين لبعض هيمنتها على قطاع التصنيع.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة هي المستفيدة في الطرف الآخر من هذه الأزمة، وفقًا لمسح جديد أجرته شبكة CNBC حول سلسلة التوريد.

لماذا تقوم الشركات بالتصنيع خارج الولايات المتحدة؟

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ومن الأسباب الرئيسية الأخرى التي ظهرت في دراسة CNBC والتي توضح سبب عدم نقل الشركات للإنتاج إلى الولايات المتحدة في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، صعوبة العثور على العمالة الماهرة.

قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل إن اجتماع مهندسي الأدوات في الصين قد يملأ عدة ملاعب لكرة القدم.

في الولايات المتحدة، قد لا يملأ حتى غرفة واحدة.

وهذه عقبة رئيسية أمام نقل الإنتاج إلى الداخل، وهو ما تريده إدارة ترامب بشدة – وأضاف كوك في مقابلة العام الماضي: “الخبرة المهنية في الصين عميقة للغاية”.

الإعفاء الضريبي غير كافٍ لتشجيع نقل الإنتاج إلى الداخل

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وعد الرئيس ترامب بتخفيف كبير في الضرائب على الشركات التي تلتزم بنقل سلاسل التوريد إلى الداخل.

لكن المزايا الضريبية ليست كافية لتعويض تكاليف الإنتاج المحلي المرتفعة بشكل حاد، وفقًا للمستجيبين في استطلاع CNBC.

وبشكل عام، قالت أغلبية المشاركين في الاستطلاع إن سياسات ترامب التجارية الجديدة تبدو أشبه بـ”التنمر” على الشركات الأميركية.

ويخشى الخبراء من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال حرب تجارية هذا العام ودفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود في النصف الثاني من عام 2025.

وقد دفع هذا العديد من المحللين في وول ستريت إلى تقليص أهدافهم لنهاية العام على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأسابيع الأخيرة.

على سبيل المثال، خفض بنك أوف أميركا هدفه السنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي إلى 5600، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 3.0% فقط من هنا.