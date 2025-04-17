قد تسعى روسيا إلى إصدار عملة مستقرة خاصة بها بعد أن قامت شركة Tether بتجميد المحافظ المرتبطة ببورصة محلية خاضعة للعقوبات، وذلك بعد إجراءات إنفاذ من قبل السلطات الأمريكية.

وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية، حث نائب وزير المالية عثمان كابالوييف الحكومة على النظر في تطوير عملة مستقرة مرتبطة بالروبل كبديل لعملة USDT التابعة لعملة Tether.

جاءت تعليقاته بعد أسابيع فقط من تجميد Tether ما يقرب من 27-28 مليون دولار من USDT الشهر الماضي في محافظ تابعة لشركة Garantex، وهي بورصة عملات مشفرة روسية تخضع لعقوبات دولية.

ويعتقد كابالويف أن هذه القيود كشفت عن نقطة ضعف رئيسية في البنية التحتية للتمويل الرقمي في روسيا، وهي اعتماد البلاد على العملات المستقرة الصادرة عن الخارج.

تصاعدت التوترات في البداية في أوائل شهر مارس/آذار عندما قامت وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب السلطات الألمانية والفنلندية، بإغلاق النطاقات المرتبطة بشركة Garantex.

وبعد أيام قليلة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة، متهماً البورصة بغسل الأموال ومعالجة المعاملات لصالح كيانات خاضعة للعقوبات مثل حركة الحوثي.

اتهمت شركة Garantex شركة Tether بـ “الدخول في حرب ضد سوق العملات المشفرة الروسية”، محذرة المستخدمين من أن جميع معاملات USDT في المحافظ الروسية قد تكون الآن معرضة للخطر.

على الرغم من أن استخدام العملات المستقرة لا يزال غير مقيد ضمن النظام القانوني التجريبي في روسيا، يعتقد كابالوييف أن الأحداث الأخيرة أوضحت أن البلاد بحاجة إلى بدائل محلية.

وقال “إن الانسداد الأخير يجعلنا نعتقد أننا بحاجة إلى النظر في إنشاء أدوات داخلية مماثلة لعملة USDT، وربما مرتبطة بعملات أخرى”.

استخدام العملات المشفرة في التجارة العالمية

Copy link to section

يسعى المشرعون الروس جاهدين لإيجاد سبل لدمج العملات المشفرة في التجارة العالمية كوسيلة لتجاوز العقوبات الغربية. وفي العام الماضي، أقرّ البرلمان الروسي مشروعي قانونين متعلقين بالعملات المشفرة في قراءته الأولى، أحدهما يسمح باستخدام الأصول الرقمية في التجارة الدولية.

منذ ذلك الحين، لجأت بعض الشركات الروسية إلى الأصول الرقمية للحفاظ على تدفق التجارة. ووفقًا لتقارير سابقة، تستخدم شركات النفط الروسية عملات بيتكوين وإيثريوم وعملات مستقرة مثل USDT لتسهيل المدفوعات مع المشترين في الصين والهند.

وفي حين أن هذه الصفقات المدعومة بالعملات المشفرة لا تزال تمثل شريحة صغيرة من الحجم الإجمالي، إلا أنها تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهريًا، وفقًا لمصادر في ذلك الوقت.

وزعم تقرير آخر صادر عن شركة الاستثمار VanEck أن روسيا، إلى جانب الصين، بدأت في استخدام البيتكوين لتسوية معاملات الطاقة المحددة.

وبما أن العملات المشفرة تلعب بالفعل دورًا متزايدًا في التجارة، فقد بدأ المسؤولون الروس أيضًا في الترحيب بفكرة إنشاء احتياطي وطني للعملات المشفرة، على غرار التحركات الأخيرة في الولايات المتحدة.

في شهر مارس/آذار، اقترح عضو الغرفة المدنية يفجيني ماشاروف إنشاء صندوق احتياطي تديره الدولة باستخدام الأصول الرقمية المصادرة من خلال إجراءات جنائية، وهو ما يعتقد أنه قد يساعد في تعزيز الاستقرار المالي في روسيا وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية.

تأخر إطلاق CBDC

Copy link to section

في ظل هذه الظروف، أجّلت روسيا إطلاق عملتها الرقمية للبنك المركزي، والتي كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة. كان من المقرر في الأصل إطلاق الروبل الرقمي على نطاق واسع بحلول منتصف عام ٢٠٢٤ ، لكن من المتوقع الآن ألا يُطلق قبل عام ٢٠٢٦.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن التأخير يرجع إلى عقبات تقنية، حيث تكافح العديد من البنوك للانتقال بعيدًا عن أنظمة البرمجيات الأجنبية، وخاصة الحلول التي يقع مقرها في الولايات المتحدة مثل أوراكل.

وتعد أنظمة قواعد البيانات هذه ضرورية لمعالجة كميات كبيرة من المعاملات بشكل آمن، وقد أثبت التحول إلى البدائل المحلية في ظل العقوبات الحالية أنه يشكل تحديًا للبنوك الروسية، مما جعل من الصعب دعم طرح الروبل الرقمي بالكامل.