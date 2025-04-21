بيتكوين يتجاوز 87 ألف دولار وسط التوترات السياسية، وارتفاع أسهم STX وMANA وFARTCOIN بأكثر من 10%

تعافى سعر البيتكوين إلى مستوياته التي شوهدت آخر مرة في أواخر مارس قبل أن يستقر عند حوالي 87 ألف دولار يوم الاثنين.

وحظي ارتفاع البيتكوين بدعم من التعافي الأوسع في الأصول الخطرة مع تفاعل المتداولين مع أحدث التطورات الكلية في الولايات المتحدة.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 2% خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 2.85 تريليون دولار ، في حين ارتفع مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة بنقطتين إلى 39.

عكست العملات البديلة هذا الاتجاه، وشوهد عدد من الرموز المميزة الأعلى قيمة وهي تحقق أرباحًا عند الكتابة.

لماذا ارتفع سعر البيتكوين؟

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كانت هناك العديد من العوامل التي ساعدت في تعافي البيتكوين، على الرغم من أن الكثير من الزخم الإيجابي جاء بعد أن انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، مما أثار طلبًا جديدًا على الأصول البديلة.

ولعب التوتر السياسي أيضا دورا في ذلك مع تعليقات ترامب الأسبوع الماضي بشأن إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ودفعه لخفض أسعار الفائدة، مما أثار المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

وقد أدى ذلك بدوره إلى تراجع الثقة في الدولار الأمريكي وإحياء جاذبية البيتكوين كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة وعدم الاستقرار السياسي.

تميل الأسواق إلى الشعور بالقلق عندما يبدو أن السياسة النقدية موجهة من قبل السياسة، ومع دعوة ترامب علناً إلى إقالة باول وخفض أسعار الفائدة، تعرض الدولار لضربة.

ارتفع الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، إلى مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين، مما عزز فكرة أن المستثمرين كانوا يبحثون بنشاط عن الحماية من تقلبات العملات الورقية.

يبدو أن البيتكوين، الذي يُطلق عليه غالبًا اسم “الذهب الرقمي”، قد استفاد من نفس المشاعر التي تدفع إلى اللجوء إلى الأمان، وخاصة بين المستثمرين الأصغر سنًا أو المستثمرين الأصليين في مجال العملات المشفرة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، استمدت عملة البيتكوين قوتها أيضًا من تصريحات ترامب بشأن محادثات التعريفات الجمركية مع اليابان والصين.

وقد أدى احتمال تخفيف التوترات التجارية إلى رفع شهية المخاطرة بشكل عام، مما شجع رأس المال على العودة إلى الأسهم والعملات المشفرة.

بالنسبة لعملة البيتكوين، كان هذا يعني دعمًا إضافيًا من تدفقات التحوط الكلي وتحسن المشاعر في الأسواق العالمية.

وأشار الباحثون في شركة “كيو سي بي كابيتال” إلى أن الاهتمام المؤسسي، الذي تراجع بسبب التوترات التجارية الأخيرة، يبدو أنه يعود.

وانعكس ذلك في التدفقات الإيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة البيتكوين الفورية، والتي شهدت تدفقات صافية بلغت 13.4 مليون دولار الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 700 مليون دولار من التدفقات الخارجة في الأسبوع السابق.

هل سيستمر الارتفاع؟

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كما غطت Invezz الأسبوع الماضي، شهد ارتفاع اليوم اختراق Bitcoin أخيرًا فوق مقاومة Ichimoku Cloud ، وهو المستوى الذي غطى مرارًا وتكرارًا الزخم الصعودي في الأسابيع الأخيرة.

مع محاذاة السحابة حول منطقة 85 ألف دولار، شكلت خطوة يوم الاثنين فوزًا فنيًا للثيران، ولكن ما إذا كان BTC قادرًا على الصمود فوق هذه المنطقة وتحويلها إلى دعم يبقى أن نرى.

وفقًا لأرثر هايز، فإن ارتفاع سعر البيتكوين قد يكون بمثابة إشارة إلى بداية تحرك أكبر بكثير.

يعتقد المؤسس المشارك لـ BitMEX أن عمليات إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية القادمة يمكن أن تعمل كمحفز رئيسي، من خلال ضخ سيولة جديدة في النظام وتغذية المزيد من المكاسب لبيتكوين.

تتضمن عمليات إعادة شراء سندات الخزانة قيام الحكومة بإعادة شراء سنداتها الخاصة من السوق، وهي الخطوة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الظروف المالية وزيادة توافر رأس المال.

ووصف هايز موجة السيولة المحتملة هذه بأنها “البازوكا”، مما يشير إلى أنها قد تكون النافذة الأخيرة للمستثمرين لتجميع البيتكوين قبل أن يتجاوز منطقة الستة أرقام.

وأشار آخرون، مثل كبير المحللين في شركة Bitget، ريان لي، إلى أن ضعف الدولار الأمريكي يعد محفزًا رئيسيًا من المرجح أن يغذي استمرار ارتفاع البيتكوين.

وفقًا للي، فإن الجمع بين حجم التداول القوي والاندفاع المؤكد من نمط الإسفين الهابط على الرسم البياني الأسبوعي يشير إلى أن البيتكوين قد يستعد لاختبار مستوى المقاومة 90 ألف دولار.

من الجدير بالذكر أن هذا النمط من الاختراق كان متوقعًا أيضًا من قِبل محللين مثل Crypto Caesar، الذين شاركوا نموذجًا مشابهًا الأسبوع الماضي. انظر أدناه.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج بيتكوين/دولار أمريكي. المصدر: كريبتو سيزر

مع هذه الخطوة الأخيرة، أكد البيتكوين أيضًا “نجاحه في تأكيد الاختراق إلى ما بعد الاتجاه الهبوطي الذي استمر لعدة أشهر”، وفقًا للمحلل Rekt Capital، الذي أشار إلى أن العملة المشفرة الرائدة تضغط الآن إلى ما بعد المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أسبوعًا، وهو مستوى مقاومة فنية رئيسي حول 86600 دولار.

وأشارت شركة ريكت كابيتال إلى أن الإغلاق الأسبوعي فوق هذا المستوى، متبوعًا بإعادة اختبار ناجح، من شأنه أن يعمل بمثابة إشارة تأكيد قوية لمزيد من الارتفاع.

لقد عمل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أسبوعًا تاريخيًا كخط دعم ومقاومة ديناميكي خلال دورات سوق البيتكوين الرئيسية.

مع ذلك، لم يكن الجميع مقتنعًا باستمرار هذا الارتفاع. فقد حذّر مايك ماكجلون، كبير استراتيجيي السلع في بلومبرج، من أن البيتكوين قد يواجه ضغوطًا هبوطية كبيرة، خاصةً إذا استمر زخم الذهب في التسارع.

وأشار ماكجلون إلى أن الأصول الخطرة مثل البيتكوين تظهر علامات العودة إلى متوسطاتها طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن متوسط التحرك لـ BTC على مدى 200 أسبوع يقع حاليًا بالقرب من 46300 دولار – أي أقل بنحو 47% من المستويات الحالية.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر البيتكوين بنحو 4% خلال اليوم، ليتداول عند 87,329 دولارًا.

ارتفاع أسعار العملات البديلة إلى جانب البيتكوين

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ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 8% خلال اليوم الماضي إلى 1.15 تريليون دولار، مع تحقيق العديد من الرموز المميزة مكاسب مكونة من رقمين.

تصدرت عملة Stacks (STX) قائمة العملات البديلة، حيث ارتفعت بنسبة 13.9% إلى 0.70 دولار، حيث ارتفع حجم تداولها بنحو 300% إلى 143 مليون دولار.

كانت هذه الخطوة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع قيمة البيتكوين، إلى جانب خروج STX من الإسفين الهابط، وهو نمط صعودي كلاسيكي.

وتبع ذلك ارتفاع سهم Decentraland (MANA) بنسبة 12% إلى 0.31 دولار، مدعومًا باختراق خط الاتجاه التصاعدي الذي استمر لعدة أسابيع وارتفاع نشاط المشتقات المالية.

وارتفعت عملة Fartcoin (FARTCOIN) بنسبة 10.3% إلى 0.91 دولار، مستفيدة من موجة العملات الرقمية الأوسع نطاقا والتي رفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 3.3% إلى 50.7 مليار دولار.

كما سجلت رموز الميم الرئيسية الأخرى مثل DOGE وSHIB وPEPE وBONK مكاسب ملحوظة تتراوح بين 3 و8%.

المصدر: CoinMarketCap