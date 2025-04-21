تراجعت أسهم تسلا بأكثر من 6% قبل أرباح يوم الثلاثاء مع خفض المحللين لسعرها المستهدف

انخفضت أسهم تسلا بنحو 6% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين إلى حوالي 225 دولارًا، مع تعرض الأسواق الأمريكية الأوسع أيضًا للضغط.

انخفض مؤشر داو جونز 454 نقطة أو 1.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.8%.

ويواصل المستثمرون مراقبة التعريفات الجمركية والاحتجاجات والأرباح القادمة، مع مخاوف إضافية بشأن كيفية تأثير موقف الرئيس دونالد ترامب التجاري على أعمال تسلا في الصين.

كان السهم متقلبًا، حيث ارتفع من حوالي 250 دولارًا قبل الانتخابات إلى 480 دولارًا في الأسابيع التي تلت ذلك، مدفوعًا بالتفاؤل بشأن ولاية ترامب الثانية المحتملة وعلاقات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بالإدارة.

لكن هذا الارتفاع انعكس بعد أرقام التسليم المخيبة للآمال في الربع الأول والتدقيق المتزايد في المشاركة السياسية لمسك، حيث انزلقت الأسهم إلى ما يزيد قليلاً عن 280 دولارًا بحلول الثاني من أبريل.

انخفض سهم تسلا بنسبة تزيد عن 40% حتى الآن هذا العام.

ومن المقرر أن تعلن شركة تسلا عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويتوقع المحللون أن تبلغ الإيرادات نحو 21.83 مليار دولار، مع توقعات ببلوغ الأرباح لكل سهم 0.44 دولار.

لماذا انخفض سهم TSLA اليوم؟

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وجاءت عمليات البيع يوم الاثنين بعد تقرير لرويترز صدر يوم الجمعة يفيد بأن شركة تسلا أرجأت إطلاق سيارتها منخفضة التكلفة المخطط لها إلى عام 2026.

وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق إلى أن الإنتاج سيبدأ في النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ سعر السيارة حوالي 30 ألف دولار.

وذكر التقرير أن تسلا تستهدف الآن إنتاج 250 ألف وحدة من الطراز الأقل سعراً في عام 2026.

ومن المتوقع أن تكون التحديثات المتعلقة بهذه السيارة بمثابة محور رئيسي، مع استعداد شركة تسلا للإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء.

وكان النموذج ذو الأسعار المعقولة موضع انتظار كبير من قبل المستثمرين والمشجعين على حد سواء، حيث اعتبروا أنه أمر بالغ الأهمية لجذب المشترين الجدد وتعويض انخفاض المبيعات وتقلص حصة السوق.

وكان العامل الآخر الذي أثر على سعر سهم تسلا هو قرار باركليز بخفض السعر المستهدف قبل تقرير أرباح الشركة.

خفضت شركة أبحاث الاستثمار هدفها إلى 275 دولارًا من 325 دولارًا، مشيرة إلى ضعف عمليات تسليم المركبات وانخفاض هوامش الربح.

محلل يخفض السعر المستهدف لسهم تسلا

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خفض بنك باركليز هدفه السعري لشركة تسلا إلى 275 دولارًا من 325 دولارًا قبل نتائج الشركة في الربع الأول، مع الحفاظ على تصنيف الوزن المتساوي للسهم.

ويشير الهدف المعدل إلى ارتفاع بنسبة 13.9% عن إغلاق يوم الخميس.

ووصف المحلل دان ليفي ترتيبات أرباح تسلا بأنها “مربكة”، مشيرا إلى المخاوف بشأن ضعف الأساسيات، بما في ذلك التوقعات بأن هوامش السيارات في الربع الأول باستثناء الاعتمادات ستصل إلى مستوى منخفض جديد.

كما أشار إلى بداية ضعيفة لحجم مبيعات المركبات في عام 2025، مما أثار الشكوك حول آفاق نمو الشركة هذا العام.

ومع ذلك، أشار ليفي إلى أن السرد القوي قد يعوض الأساسيات الضعيفة، خاصة إذا أشار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى خطط للتراجع عن مشاركته السياسية وإعادة التركيز على تسلا، نظراً لأهمية الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية والروبوتات بالنسبة لتوقعات الشركة على المدى الطويل.

وفي الأسبوع الماضي، خفض المحللون في يو بي إس، وجولدمان ساكس، وميزوهو أهدافهم السعرية للشركة، مشيرين إلى ارتفاع مخاطر التعريفات الجمركية ، وضعف الطلب، واحتمال مراجعة الأرباح.