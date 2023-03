Kommer der en recession? Prognoserne skifter, efterhånden som bankuroen aftager, men inflationen raser videre

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

I går skrev jeg en artikel om styrken ved de langsigtede investeringer på aktiemarkedet.

I det hypotetiske tilfælde, hvor nogen var den uheldigst mulige person, og med det mener jeg, at de begyndte at investere lige ved aktiemarkedets top den 29. december 2021, så sporede jeg, hvordan deres portefølje ville have klaret sig.

Hvis de havde investeret $1000 månedligt, siden tidspunktet, hvor de kom ind på det højeste tidspunkt, så ville de kun have været nede med $48 på en samlet investering på $1.500 – et tab på 3%. Ikke ligefrem en katastrofe.

Vores uheldige investor, lad os kalde ham Bad Luck Brian, er ved at komme tættere på at nå det økonomiske nulpunkt i hans hypotetiske portefølje.

Aktierne havde en fantastisk dag denne onsdag med en stigning på 1,4%, og mens jeg skriver dette, så steg futures denne torsdag morgen. De europæiske markeder, som allerede er åbne i betragtning af tidsforskellen, er grønne over hele linjen, hvor det paneuropæiske Stoxx 100-indeks allerede er steget 1%.

Den hypotetiske portefølje er nu faldet $27 eller 1,8%.

Dette symboliserer det fortsatte opsving i kølvandet på bankernes slingervals i de sidste par uger, og også den generelle nedtur over hele linjen i løbet af det sidste år som et resultat af den stramme valutapolitik, der blev skudt i gang af Fed, da verden faldt ned i en inflationskrise.

Renteprognoserne er vendt fuldstændigt

Stemningen har ændret sig utroligt meget som et resultat af, at markedet forudser, at disse højere renter vil ændre sig hurtigere end tidligere forventet.

Nedenstående diagram viser forskellen på blot en måned med hensyn til renteprognoserne.

Selvfølgelig skyldes dette flip i prognoserne, at banksektoren knirker. Historien viser os, at når renten stiger, så går tingene i stykker. Dette var den hurtigste rentestigningscyklus i mands minde. Det følger derfor, at tingene var i fare for at gå i stykker. Og nu er de gået i stykker.

SVB gik op i røg i kølvandet på urolighederne, der derefter krydsede Atlanten til Europa, og kulminerede i Credit Suisses forbløffende kollaps, der til sidst blev tvunget til et lyn-ægteskab med UBS.

Men det barske farvand har nu lagt sig, og bevægelserne i denne uge er blevet styrket af roen, der igen er vendt tilbage. Dette har været mest mærket hos teknologiaktierne, der netop er den sektor, der er notorisk følsom overfor rentestigninger og som følgelig blev ramt sidste år, Nasdaq ( IXIC ) mistede over en tredjedel af sin værdi, mens mange navne – Meta ( Nasdaq:FB ), Amazon ( Nasdaq:AMZN ), Netflix ( Nasdaq:NFLX ) osv. – blev ramt meget værre end dette.

Det følger derfor, at teknologiaktierne er steget skarpest i denne uge. Det søde punkt ved rentestigninger, der aftager, mens bankfrygten aftager, har været en fin lille medicin de sidste par dage. Amazon steg 3% onsdag, Netflix og Apple ( Nasdaq: AAPL ) over 2%.

Nasdaq er nu steget 14,8% i forhold til året, hvilket stadig er et bemærkelsesværdigt afkast, især set i lyset af bankproblemerne. S&P 500 vendte også tilbage over 4.000-mærket.

Langtidsprognosen er fortsat overskyet

Den langsigtede prognose er dog stadig uklar. Truslen om en recession er stadig reel, og mange analytikere forudsiger, at det kun er et spørgsmål om tid, før arbejdsløsheden begynder at vokse, og væksten aftager.

Men det er netop det, der er problemet – for at inflationen skal komme ned mod målet på 2%, så kan dette være nødvendigt. Vi har altid vidst dette, men problemet er nu, at markedet opfører sig, som om Fed er færdig med at hæve renten. Betyder dette, at inflation vil blive den “nye norm”, ligesom synet af sociale afstandsskilte på offentlige steder (seriøst, er det ikke på tide at fjerne dem?)?

Rentekurven forbliver ildevarslende omvendt, da markedet nægter at tro på, at Powell og Fed stadig kunne komme med rentestigninger, og man kan derfor konkludere, at det bare ikke er muligt i lyset af begivenhederne i den sidste måned. Den 10-årige statsrente er på 3,57%, mens den 2-årige rente er på 4,09%.

Og så vakler økonomien blot videre på usikre ben, idet den fortsat undgår katastrofer ved hver eneste større vending. De to sidste bosser er dog stadig tilbage: inflationen og recessionen. Det er endnu uvist, om der er en vej ud af dette uden at anvende en af disse onder. Kun tiden vil vise dette.