Kaffeprisprognose: El Nino er en katalysator, men forsigtighed er nødvendig

Kaffeprisen har klaret sig godt i 2023, hvilket gør den til en af de bedste landbrugsvarer i år. Kontantkontrakter handles til $183, ~30% over det laveste niveau i 2023. I modsætning hertil er råvarer som sojabønner, hvede og majs alle faldet for nylig.

El Nino er en katalysator

Kaffepriserne har en vigtig katalysator, der kan skubbe dem betydeligt højere i de kommende måneder. Hvis vejrudsigterne har ret, vil mange dele af verden have El Nino i år. I en erklæring tirsdag forudsagde Australiens vejrudsigtere, at chancerne for en El Nino er 70%.

Tidligere El Ninos har haft en negativ indvirkning på økonomien. Nogle steder ødelægger rekordhøj nedbør landbrugsprodukter og forårsager tørke. Sine El Nino er ledsaget af La Nina, andre dele af verden oplever varmerekorder, hvilket fører til hungersnød.

I en rapport i denne uge sagde Fitch, at El Nino vil påvirke nogle af de største producenter af kaffe som Indonesien og Vietnam. Vietnam er den næststørste kaffeproducent i verden og producerer over 1,5 millioner tons om året. Indonesien er den fjerdestørste producent. Rapporten sagde:

“Den nu meget forventede overgang til El Nino-forhold i Q323 har vakt frygt for reduceret produktion i Vietnam og Indonesien, begge store producenter af kaffe robusta.”

Andre store producenter af kaffe som Brasilien og Colombia vil også blive berørt, hvis dette vejrfænomen sker.

Samtidig er kaffeprisen steget på grund af en tørke, der sker i Brasilien, som hvert år sælger millioner af tons kaffe. Tørken ramte nogle af kaffeplantningsregionerne.

I mellemtiden viste den nylige rapport fra ICO, at kaffeeksporten faldt i april. Sydamerikas eksport faldt med 6,4%, mens Afrika faldt med 9,8%. Eksporten fra Asien og Oceanien faldt med 1 %, mens eksporten fra Mexico og Mellemamerika steg med 1 %. I alt faldt kaffeproduktionen med 1,4 % i 2021/22, mens forbruget steg med 4,2 %.

Kaffeprisprognose

Kaffepriserne toppede med omkring $260 i februar 2022, da bekymringerne for udbuddet fortsatte. Det dykkede derefter til et lavpunkt på $142 i januar i år. Kaffe har derfor været i restitutionstilstand i år. Denne opsving så den finde modstand på $205,98.

På det daglige diagram svæver prisen nær de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det har også dannet noget, der ligner et hoved- og skuldermønster, som normalt er et bearish tegn. Kaffe sidder også lidt under det vigtige modstandspunkt på $193, det højeste punkt den 23. februar.

Derfor tror jeg på dette stadium, at kaffepriserne vil forblive i en konsolideringsfase, efterhånden som investorer ser vejrændringer. Et fald under det centrale støtteniveau på $167 vil betyde, at der er flere sælgere, der er villige til at presse priserne til det laveste niveau i YTD.

På den anden side vil et træk over $206-niveauet ugyldiggøre hoved- og skuldermønsteret og skubbe det til $220.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer