7 grunde til, at selv Janet Yellen er bekymret for dollarens fremtid

Finansminister Janey Yellen vidnede for Udvalget for Finansielle Boligtjenester i går.

Det var værd at bemærke, at hendes kommentarer efter sigende var relateret til dollarens udholdenhed som den globale reservevaluta.

Siden Ukraine-krigen er lande blevet mere og mere opsatte på at diversificere deres aktiver, handel og grænseoverskridende bosættelser i ikke-dollarvalutaer.

Denne tendens er blevet stærkt fremskyndet af Biden-administrationens forpligtelse til at udrulle aggressive ensidige sanktioner.

I sine kommentarer bemærkede hun,

Vi bør forvente over tid en gradvist øget andel af andre aktiver i landes reservebeholdninger…Men dollaren er langt væk det dominerende reserveaktiv.

En anden rapport om Yellen-sagen foreslog, at vi skulle

…forvent et langsomt fald i dollar som reservevaluta.

Selvom de globale anti-dollarvinde ikke er nogen hemmelighed, har finansministerens ord, ligesom Federal Reserve-guvernøren, utrolig vægt på de globale finansmarkeder.

I Feds meddelelse, der er planlagt til senere i dag, forventes FOMC generelt at annoncere en pause i renteforhøjelserne på baggrund af gårsdagens stort set positive CPI-rapport.

En rapport om CPI-tallet og Fed’s sandsynlige skridt er tilgængelig her.

I betragtning af, at Fed kan signalere et meningsfuldt skift i momentum mod et mere bæredygtigt tilbagevenden til 2 %-niveauer, løftede Yellens kommentarer øjenbrynene og kan give uheldig timing.

Globale udviklinger

Den bilaterale aftale mellem Kina og Brasilien

Kina og Brasilien, to sværvægtere af global eksport, underskrev et memorandum i 2023 for at reducere deres afhængighed af dollaren og skifte til handel med lokale valutaer.

I 2022 udgjorde handelsstrømmene mellem de to lande $150 mia., en næsten 40-dobling siden 2001.

Da partnerskabet kun forventes at gå fra styrke til styrke, kan dette helt sikkert spille en rolle i at udhule dollarens indflydelse.

For begge to lande vil operationalisering af sådanne linjer også hjælpe med at beskytte transaktioner mod unødig valutarisiko.

I en tidligere artikel for Invezz bemærkede jeg, at Kina i 2023 indgik lignende aftaler med flere partnere, herunder,

…Argentina, Kasakhstan, Bangladesh, Pakistan og Laos, og søger at operationalisere nye linjer i Mellemøsten.

Kinas stigende indflydelse i Mellemøsten

Mellemøsten har været afgørende for opretholdelsen af dollarens reservevalutastatus, især på grund af dens brug som standard for prissætning af global energi.

Men i et show af deres stigende diplomatiske indflydelse besøgte præsident Xi for nylig regionen og var medvirkende til at formidle en diplomatisk aftale mellem Iran og Saudi-Arabien.

Sidste år havde Iran valgt at blive fuldgyldigt medlem af Shanghai Cooperation Organisation.

I år har Saudi-Arabien også sagt ja til at integrere sig i organisationen.

Dette er et stærkt show af ekstern, ikke-amerikansk magt, som kan komme til at konkurrere med USA i regionen.

BRICS momentum i Vesten?

Ifølge Lena Petrova, CPA, en populær YouTuber og finanskommentator,

…Frankrig (kunne) blive det første europæiske land til at tilslutte sig BRICS…Macron har bedt Sydafrikas præsident Ramaphosa om en invitation til det kommende BRICS-topmøde, der er planlagt til at finde sted i Pretoria, Sydafrika.

Hvis det bliver godkendt, vil Frankrig være det første vestlige land, der tilslutter sig den voksende blok, der i stigende grad søger efter dollaralternativer.

Tidligere i marts afsluttede Frankrigs TotalEnergies deres første yuan-afregnede LNG-handel, hvilket sandsynligvis starter en trend med ikke-dollartransaktioner.

For BRICS-nationerne er det kommende topmøde potentielt meget betydningsfuldt.

I en tidligere artikel om det kommende møde, blev det sagt,

Med en alternativ monetær ramme som et af punkterne til diskussion, kunne BRICS-topmødet i august 2023 tilbyde en potentiel køreplan. Ivrig efter at bryde væk fra dollarafhængighed forventer Schectman, at disse lande sandsynligvis vil forhandle et skift mod råvarepenge eller skabelse af fast valuta knyttet til en enhed af den valgte råvare. Hvis et sådant skift bliver til virkelighed, vil dollaren uden tvivl miste en betydelig del af sin tiltrækningskraft på de globale markeder.

Mødet vil meget sandsynligt tage fat på spørgsmålet om mangel på dybt likvide obligationsmarkeder ved at diversificere væk fra dollaren.

Dermed,

…enhver ny valutabestræbelse vil kræve konsensus om en kapitalfremskaffelsesmodel og en robust ramme, der tilbyder beskyttelse af råvarepengemekanismer.

Indianer afslår USA’s invitation til NATO

Dollarbackens stigning har i høj grad draget fordel af USA’s militære kapaciteter.

I en tidligere artikel for Invezz med titlen ‘Gold and silver outlook as 23 states move to recclaiming ædle metaller som lovligt betalingsmiddel’, blev der henvist til David Graeber, antropolog og kendt forfatter til ‘Debt – The first 5.000 years’, hvor han udtalte,

…amerikansk militær overvægt…Ingen anden regering har nogensinde haft noget fjernt som denne form for kapacitet. Faktisk kunne man godt argumentere for, at det er netop denne magt, der holder hele verdens monetære system, organiseret omkring dollaren, sammen.

På trods af denne stilling mødte USA og NATO’s kombinerede militærdiplomati et betydeligt tilbageslag tidligere på ugen.

Som svar på en invitation til Indien om at tilslutte sig alliancen, bemærkede udenrigsminister S. Jaishankar,

…virkeligheden er, at det ikke er en skabelon, der gælder for Indien.

Et andet syn på krigen i Ukraine?

I et interview, der blev stillet til rådighed den 13. juni 2023, talte oberst Douglas Macgregor, Ph.D., med Center for National Interest i Washington DC.

han tror,

…modangreb, der har kostet de ukrainske styrker et enormt antal menneskeliv. Vi kan ikke engang begynde at forestille os, hvor desperat den ukrainske hær må være på dette tidspunkt efter at have mistet tæt på hundrede tusinde… de lancerer disse angreb ubønhørligt i håb om, at de kan skabe illusionen om succes.

Med hensyn til USAs rolle tilføjede han,

…de antog, at de kunne knuse Rusland finansielt og økonomisk… de har også forsøgt at isolere Rusland fra resten af verden, mens resten af verden minus Europa og Nordamerika stort set står på Ruslands side…(støtte fra) USA (og) europæiske allierede er skrumpet ind til en strøm. Det er ved at tørre op, og vi er nu ved at nå slutningen af vores krigslagre

Hans kommentarer er i tråd med en interessant grafik udgivet af The Economist i 2022, som viste, at lande, der tegnede sig for over 60 % af den globale befolkning (ex-Rusland) var støttende eller neutrale over for Ruslands holdning til Ukraine.

The Economist (2022)

Da Macgregor er en utrolig kompleks og udviklende historie med konkurrerende perspektiver, synes Macgregor at antyde, at efterhånden som konflikten strækker sig, kan dette have negative konsekvenser for USA’s image.

Dette kan igen have en yderligere afsmittende effekt på den globale tillid til dollaren.

Indenlandske dollar udfordringer

Ædelmetaller som lovligt betalingsmiddel

Ironisk nok er den måske vigtigste udfordring for den amerikanske dollar materialiseret herhjemme.

Et stadigt voksende antal stater er begyndt at vise manglende tillid til dollaren.

Artiklen ovenfor, som omhandler status som lovligt betalingsmiddel for guld og sølv, nævner tre hovedårsager til bryggeriets utilfredshed,

For det første fortsætter inflationen med at hærge husholdningernes budgetter og truer adgangen til væsentlige ting såsom brændstof og mad. For det andet forventes den amerikanske regering i juli i år at udrulle sin Central Bank Digital Currency (CBDC). I betragtning af dette instruments programmerbare karakter advarer Robert E. Wright, en seniorforsker ved American Institute for Economic Research, mod overdreven centralisering af kontrol over almindelige borgeres købsbeslutninger. Wright tilføjer, at CBDC’er muligvis ikke kvalificeres som penge i henhold til forfatningen. For det tredje har et stigende antal stater fundet deres pensionsfonde i alvorlige knibe, hvor obligationer er blødt i løbet af de sidste to år.

Dykker dybere ned i dollar-pensionskrisen,

I dette miljø bliver stater tvunget til at likvidere stadig større mængder af deres besiddelser for at dække forpligtelser, mens forpligtelserne fortsætter med at stige i et alarmerende tempo. Som følge heraf oplever pensionskasserne væsentlige tab i kapitalen, et fald i indtægter ved salg af obligationer, øgede kreditrisici og større chancer for reguleringsindgreb.

Source: Equable (2022)

I en tidligere artikel bemærkede jeg, at gældsloftfiaskoen også har haft en afsmittende effekt på de lokale myndigheders budgetter, hvor

… Finansministeriet har valgt at suspendere udstedelsen af statslige og lokale statslige statslige og lokale statslige værdipapirer (SLGS), som udstedes til lokale organer for at overholde specifikke skatteregler og lette den offentlige finansforvaltning.

Som følge heraf har flere stater allerede anerkendt eller fremskynder juridiske processer for at tillade, at guld og sølv behandles som lovligt betalingsmiddel.

I bund og grund beskytter lokale regeringer sig mod potentialet for et nedfald af dollars.

Gældsloft og bankkrise

Janet Yellen har markeret gældsloftssituationen i nogen tid og den skade, den gør på den globale troværdighed af USA’s gældsforpligtelser.

I et brev til kongressen tidligere på året skrev finansministeren,

… mens den første fase af bankproblemet formentlig er forbi, er der en langsomt brændende nød, der dukker op i bankerne, da de finder ud af, at de har ydet langfristede lån til lave renter, og indlån omskrives til meget højere renter, så deres rentabilitet, især den lille og mellemstore sektor, kommer til skade… (usikkerhed på gældsgrænsen kan) øge kortsigtede låneomkostninger for skatteyderne og påvirke USA’s kreditvurdering negativt… forårsage alvorlige problemer for amerikanske familier, skade vores globale lederposition og rejse spørgsmål om vores evne til at forsvare vores nationale sikkerhedsinteresser.

Mere information om Yellens brev til kongressen er tilgængelig her.

Et skift i tone?

Som tidligere nævnt kan finansministerens bemærkninger have en væsentlig indflydelse på de globale markeder.

En Bloomberg- artikel fra 2022 sagde,

…(Yellen) sagde, at den amerikanske dollar ikke er i fare for at miste sin status som verdens dominerende reservevaluta som følge af sanktioner mod Rusland på grund af dets invasion af Ukraine.

Men under hendes kommentarer rapporteret fra hendes vidnesbyrd i denne uge, sagde Yellen, at der var,

…et naturligt ønske om at diversificere…

Dette tyder på, at der er masser af motivation til at skifte væk fra dollaren, mens USA’s udenrigspolitik det seneste år bestemt har været en kilde til bekymring for en lang række vigtige handelspartnere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer