Prognose for Palladium- og platinpriser: Vil dette opsving vare?

Priserne på palladium og platin er steget tilbage i de sidste par dage, selvom bekymringerne for efterspørgslen fortsatte. Platinum er sprunget fra det laveste niveau for år til dato på $880 til de nuværende $960. På samme måde er palladium steget fra $1.198 til $1.300. De to metaller er omkring 15% og 22% under deres højeste niveauer i år.

Bekymringer om efterspørgsel er fortsat

Palladium og platin er populære ædle og industrielle metaller. Som industrielle metaller bruges de to Platinum Group Metals (PGM) som katalysatorer, for det meste i bilindustrien.

De to metaller klarer sig godt, når der er forhøjet efterspørgsel efter biler, og når renten falder. De seneste økonomiske tal sender blandede signaler om disse metaller. For eksempel viste data offentliggjort i torsdags, at Europas industriproduktion faldt med 2,2 % i maj i år. Dette er vigtigt, da Europa er en af de største aktører i bilindustrien.

Industri- og fremstillingsproduktionen faldt i Storbritannien, som jeg skrev her . Fremstillingsproduktionen faldt med 0,2%, mens industriproduktionen trak sig tilbage med 0,6%.

Yderligere data viste, at Kinas eksport og import faldt igen i juni. Dette er vigtigt, da Kina er en af de største købere af platin og palladium globalt. Den samme tendens sker i USA. Derfor kan vi ved at bruge disse førende indikatorer antage, at efterspørgslen efter de to metaller vil være en smule svag.

En anden grund til at være på vagt over for efterspørgslen er væksten af elektriske køretøjer . I modsætning til forbrændingsmotorer (ICE) behøver elbiler ikke katalysatorer. Derfor kan efterspørgslen være lidt mild i år.

På en positiv side er der tegn på, at Federal Reserve snart vil afslutte sin rentestigningsfase, hvilket forklarer, hvorfor det amerikanske dollarindeks (DXY) er faldet på det seneste. Forbrugerinflationen faldt til 3,0 % i juni, mens kerneinflationen faldt til 4,8 %. I de fleste perioder er der et omvendt forhold mellem den amerikanske dollar og nøglemetaller som platin og palladium.

Platin pris prognose

Når vi ser på 4H-diagrammet, ser vi, at platinprisen faldt til et lavpunkt på $884 i denne måned. Siden da har det iscenesat et stærkt comeback og bevæget sig over de vigtige 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit. De to gennemsnit har lavet et bullish crossover-mønster, som er et bullish tegn.

Derudover er platin også steget over nøglemodstanden på $901,90, det laveste punkt i februar. Det vigtigste er, at diagrammet har dannet et omvendt kop- og håndtagsmønster, som er et bearish tegn. Derfor er der en sandsynlighed for, at platinpriserne vil genoptage den bearish trend, med den oprindelige støtte på $900.

Palladium pris forudsigelse

4H-diagrammet viser, at palladiumprisen dannede et stærkt støtteniveau på $1.206. Det dannede et dobbeltbundsmønster, som normalt er et bullish tegn. Metallet har nu bevæget sig over oversiden af den nedadgående kanal. Det er også hoppet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Relative Strength Index (RSI) er rykket tæt på det overkøbte niveau.

Derfor er der en sandsynlighed for, at palladiumpriserne vil fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtige modstandspunkt til $1.427, hvilket er omkring 10% over det nuværende niveau.

