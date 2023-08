HSBC-aktiekursen falder midt i Kinas ejendomseksponeringsrisici

HSBC (LON: HSBA) aktiekurs er faldet i de sidste par dage, da investorer vurderer deres eksponering mod Kina og Hong Kong. Aktien toppede ved 657p den 1. august og er nu trukket tilbage med 10% til 591p.

Kina eksponering

HSBC er en unik bankkoncern på grund af, hvor den opererer. Virksomheden er den største bank i Europa efter aktiver, men den genererer det meste af sin omsætning i Hongkong og det kinesiske fastland. Senest har firmaet skrumpet sin eksponering i lande som Frankrig, Canada og USA.

Den største udfordring for HSBC er dens eksponering for Kina, et land der imploderer, som jeg skrev her . Økonomiske data offentliggjort i denne uge viste, at salget af nye boliger i landet er dykket.

Samtidig begynder nogle af de mest kendte virksomheder i landet at implodere. Det startede med Evergrande, det gigantiske konglomerat, der kollapsede i 2021. Derefter gik mindre virksomheder som Fantasia og Sunac glip af deres betalinger.

I sidste uge forværredes situationen, da Country Garden gik glip af sine betalinger. Firmaet, som nu bygger over 1 million lejligheder, har advaret om, at dets halvårstab vil være over 7,5 milliarder dollars værd. Den advarede også om, at den ville savne sine yuan- og dollarobligationer.

Derfor mener de fleste analytikere, at boligsektoren, der står for en fjerdedel af BNP, er på randen af kollaps. Hvis dette sker, vil det være en trillion-dollar-udbrud, hvis smitteeffekter vil blive spredt globalt.

HSBC har klaret sig godt efter Evergrandes kollaps, som det fremgår af de seneste økonomiske resultater. Dets resultat før skat steg med 12,9 milliarder dollars til 21,7 milliarder dollars, da dets omsætning steg med 12,3 milliarder dollars til næsten 40 milliarder dollars.

Spørgsmålet er, hvordan selskabet vil klare sig, hvis den kinesiske økonomi imploderer, som nogle analytikere forventer. I sin seneste indtjening har virksomheden markeret sin eksponering mod Kinas kommercielle fast ejendom.

HSBC aktiekursprognose

På det daglige diagram kan vi se, at HSBC aktiekursen dannede en stjernestage, hvis overside var på 657,2p. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bearish tegn.

HSBC-aktien er trukket tilbage under det vigtige støtteniveau på 619p, det højeste punkt den 8. marts. Det har også bevæget sig under de 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at bjørne har kontrol.

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne er alle drevet nedad. Derfor er udsigterne for aktien bearish, med det næste referenceniveau at se vil være på 550p.

