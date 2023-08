Shanghai-indekset er presset i takt med, at Kinas sorte svane-begivenheder stiger

Salget af Shanghai Composite-indekset fortsatte i denne uge, da bekymringerne for den kinesiske økonomi fortsatte. Det dykkede til et lavpunkt på CNY 3.120 torsdag, det laveste niveau siden januar i år. Ligesom Hang Seng har indekset klaret sig dårligere end sine globale peers som Nasdaq 100 og S&P 500.

Kinas økonomiske problemer

Shanghai Composite er et indeks, der sporer de største virksomheder på det kinesiske fastland. De fleste af dens konstituerende virksomheder er i den finansielle og industrielle sektor. De omfatter blandt andet firmaer som ICBC, PetroChina, Agricultural Bank of China og China Construction Bank.

Shanghai-indekset har haltet det bredere marked af to hovedårsager. For det første har den igangværende kolde krig mellem Kina og USA trukket flere investorer væk fra det kinesiske marked. Der er endda tale om at grille ledere på Blackrock, Vanguard og State Street om deres investeringer i Kina.

For det andet er investorerne bekymrede over afmatningen i den kinesiske økonomi. Som jeg skrev her , savnede økonomiske data fra Kina forventningerne, hvilket skubbede banker som Barclays og JP Morgan til at reducere deres årlige prognose. Industriproduktionen og investeringer i anlægsaktiver steg i et langsommere tempo end forventet.

Analytikere mener, at situationen faktisk er værre, end den officielle statistik siger. For eksempel citerer de ydeevnen af råvarer som råolie og kobber. Også statistik fra rederier som Maersk og ZIM Integrated viser, at den globale efterspørgsel er aftagende.

Det største problem er dog landets ejendomssektor, som tegner sig for en fjerdedel af BNP. Country Garden, en førende udvikler med næsten 200 milliarder dollars i forpligtelser, er gået glip af betalinger. I en erklæring torsdag advarede firmaet om usikkerhed om dets evne til at betale sine yuan- og dollarobligationer.

På samme måde gik Zhongrong, en skyggebank glip af betalinger i denne uge. Andre firmaer, der har gået glip af betalinger for nylig, er Kaisen, Sunac, Fantasia og KWG Group. Derfor er der bekymring for smitte i sektoren.

Shanghai Composite indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Shanghai-indekset har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det har krydset den vigtige støtte på 3.145, det laveste niveau den 26. juni.

Samtidig er aktierne dykket under 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at bjørne har kontrol. Indekset er også styrtet under 50% Fibonacci Retracement niveauet.

Derfor er udsigterne for Shanghai-indekset bearish, og det næste niveau at se vil være på 3.000.

