Hvad kan Sound Money Index lære os om amerikanske stater og ædle metaller?

I en tidligere artikel diskuterede jeg forskellene mellem valuta og penge.

Standard økonomiske tekster fremhæver normalt tre nøgletræk ved penge – en regningsenhed, et byttemiddel og et værdilager.

Ifølge sunde pengefortalere mangler valuta en af disse egenskaber – værdilageret.

Selvom der er masser af argumenter for fordelene og ulemperne ved traditionelle sunde penge, dvs. guldstandarden, versus den fremherskende dollarstandard, har dollarens omdømme som værdilager fået et hit i denne æra med høj inflation og utrolig ubalanceret finanspolitik. politikker.

Det var faktisk ikke længe siden, så sent som i 2021, at finansminister Janet Yellen insisterede på, at inflationen var forbigående.

Læsere husker måske også, at Yellen forventede, at inflationen ville nå 3 % ved udgangen af 2021, mens CPI endte med at ramme 6,8 % år-til-år og steg højere til 9,1 % år-til-år i juni 2022.

I december 2021 nåede kerne-PCE 4,7 % YoY, før det toppede med 5,3 % YoY i marts 2021.

Core PCE har været meget mere klæbrig og stædigt kommet ind på over 4 % YoY.

Økonomisk dømmekraft er ikke nogen nem opgave, selv for førende politiske beslutningstagere.

Ingen har en krystalkugle, men efter den æra med ultralave renter og lette pengepolitikker, der dominerede global økonomi efter GFC, var skyhøj inflation ingen overraskelse for mange sunde pengetilhængere.

I betragtning af mængden af udbredte og målrettede finanspolitiske støtteordninger og lønsikringsmekanismer, gav de amerikanske myndigheders økonomiske handlinger midt i pandemien utilsigtet næring til fire årtiers højder i inflationen.

I dette scenarie havde valutaindehavere (inklusive amerikanske stater) intet andet valg end at se på, mens købekraften i deres beholdninger udhuledes.

Selvom den amerikanske økonomi og det finansielle system har vist bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for høgeagtig politik, er den dårlige nyhed, at mange økonomer ikke mener, at vi er ude af inflationsskoven endnu.

Folk som Peter Schiff, CEO og global chefstrateg for Euro Pacific Capital, forudser et betydeligt opadgående pres på overordnede CPI inden årets udgang.

Guld og sølv som sunde penge

I den anden ende af spektret har guld og sølv længe været betragtet som virkelig sunde penge, efter at de har bevaret deres købekraft gennem tusinder af år.

Dette er helt i modsætning til moderne papirreservevalutaer, at som jeg nævnte i et tidligere stykke for Invezz, ‘kom, erobrede og (er) så blevet fortrængt’.

Sagt på en anden måde, fordampede deres lager af værdiegenskaber på grund af politiske beslutningstageres utilsigtede udskejelser eller radikale ændringer i den økonomiske kontekst.

Vil det samme i sidste ende ske med den amerikanske dollar?

Historien vil sige, at det uundgåeligt ville gøre det, mens pengepolitiske beslutningstagere ikke nødvendigvis har hjulpet sagen.

Guld og sølv omgår farerne ved at hente deres legitimitet fra den velvilje, som en bestemt stat eller institution nyder godt af, og har bevist deres holdbarhed ved at være det frie markeds varige valg.

Disse ædelmetaller er således de eneste sunde penge, eller i det mindste de ‘sundeste’ penge, vi kender.

Stater kræver sunde penge

Det følgende er et uddrag fra ovennævnte artikel,

For det første fortsætter inflationen med at hærge husholdningernes budgetter og truer adgangen til væsentlige ting såsom brændstof og mad. For det andet forventes den amerikanske regering i juli i år at udrulle sin Central Bank Digital Currency (CBDC). I betragtning af dette instruments programmerbare karakter advarer Robert E. Wright, en seniorforsker ved American Institute for Economic Research, mod overdreven centralisering af kontrol over almindelige borgeres købsbeslutninger. Wright tilføjer, at CBDC’er muligvis ikke kvalificeres som penge i henhold til forfatningen. For det tredje har et stigende antal stater fundet deres pensionsfonde i alvorlige knibe, hvor obligationer er blødt i løbet af de sidste to år.

Som et resultat så de statslige lovgivere en byge af regninger i 2023, som så ud til at genindføre anerkendelsen af guld og sølv som penge, hvilket var tilfældet indtil henholdsvis 1971 og 1964.

Sound Money Index

Ovenstående stykke bemærkede også,

Det første skridt hen imod mainstreaming af anerkendelse som lovligt betalingsmiddel er at fjerne moms fra ædle metaller… Dette er afgørende, fordi det eliminerer unødvendige transaktionsomkostninger og unødvendige gnidninger, som kan hæmme byttefriheden.

Den anden store hindring for større accept af sunde penge er den indkomstskat, der pålægges kapitalgevinster.

Med statslige skatteordninger som omdrejningspunkt samarbejdede Sound Money Defence League og Money Metals Exchange således om at offentliggøre 2023 Sound Money Index i et forsøg på at rangere stater efter graden af accept eller afvisning af sunde pengeprincipper.

Kort sagt, hvor villige er de enkelte stater til at tillade investeringer og transaktioner i ædle metaller for at sikre sig mod den potentielle depreciering af dollaren?

Indeks design

For at være så objektiv som muligt består indekset af 13 nøglefunktioner, som tilsammen giver op til maksimalt 100 point og er listet nedenfor:

Statslig omsætningsafgift på guld og sølv (16 point)

Statslig omsætningsafgift på platin og palladium (4 point)

Statens salgsafgiftssats (2 point)

Statens indkomstskat (16 point)

Statens indkomstskattesats (2 point)

Guld og sølvs status som penge (8 point)

Guld- og sølvklausulkontrakter (4 point)

Statens guld- og sølvmarkedsdepot (8 point)

State Reserve Funds (8 point)

Statens offentlige pensionskasser (8 point)

(Investeret i eller udstedt) statsguldobligationer (4 point)

Love om chikane for ædelmetalforhandlere og investorer (10 point)

Statens artudbudsmekanismer (10 point)

Detaljerne om metoden og hvordan point scores for hver kategori kan findes i hovedrapporten.

Som nævnt ovenfor spiller beskatning en overordnet rolle i form af en sund pengepolitik og bidrager til 40 % af indekset.

Resultater

Wyoming fører flokken med en samlet score på 56 %, tæt fulgt af South Dakota, Alaska og New Hampshire, som hver ligger på 50 %.

På et aggregeret niveau gav undersøgelsen følgende resultater for hver stat:

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Meget bredt set var lavt rangerede stater koncentreret i øst, mens tendensen blev mere pro-sund pengereform, mens man bevægede sig vestpå og ind i landets centrum.

Der er selvfølgelig bemærkelsesværdige undtagelser.

New Hampshire, som ligger på fjerdepladsen, ligger på østkysten.

Vestkysten, der omfatter Californien og Oregon klarede sig relativt dårligt på indekset.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Wyoming, South Dakota, Utah, Arizona og Nevada er fem tilstødende stater i midten af landet, som alle optræder i top 10 af Sound Money Index.

Moms

Rapporten argumenterer for, at moms er en unødvendig hindring for at eje ædelmetaller som værdilager.

I nogle forstand bytter kunden ved at købe guld eller sølv blot én form for valuta (i bredere forstand) med en anden.

Som et resultat heraf vil potentielle kunder sandsynligvis undgå at investere i ædelmetaller til fordel for andre finansielle instrumenter, som omgår moms.

I samtale med Keith Weiner, grundlægger og administrerende direktør for Money Metals Exchange; JP Cortez, Policy Director hos Sound Money Defense League, hævdede, at salgsafgifter på ædle metaller er ulogiske, fordi disse aktiver holdes til videresalg.

I modsætning til kiks eller tennisbolde er køberen ikke det endelige forbrugssted og foretager disse indkøb som en investering med det specifikke formål at videresalg i fremtiden.

Cortez var eftertrykkelig, da han sagde:

Vi mener, at afgifterne er den største hindring for guld og sølvs brug.

Bortset fra Florida og New York modtog alle stater i top 36 hele 16 point for ikke at anvende moms på guld eller sølv, hverken som mønter eller guldbarrer.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Kun 8 stater, hvoraf den højest rangerede var Florida som nummer ti, indførte delvise undtagelser, mens 8 andre stater, som alle var i de nederste ti, ikke havde nogen undtagelser.

Med hensyn til palladium eller platin undgik 28 stater, inklusive South Dakota og Alaska, fuldstændig omsætningsafgift på disse andre metaller, som også historisk er blevet betragtet som en værdiopbevaring.

Wyoming, som indtog førstepladsen, og 11 andre stater, såsom Texas, Utah og Florida, lovgav kun delvise undtagelser i denne kategori.

I alt har 43 stater, hvoraf den seneste er Mississippi, enten ingen moms eller delvis fritagelse for ædle metaller.

Dette er en betydelig del af landet, hvor New Mexico, Hawaii, Wisconsin, Kentucky, Maine, Vermont og New Jersey er de eneste stater, hvor momsen fortsat gælder fuldt ud.

I nogle af disse stater er lovgivningsmæssige tiltag for at ophæve denne praksis i øjeblikket i gang.

Rapporten vurderede også den samlede salgsafgiftssats, der anvendes i en stat, altså ikke kun på ædle metaller.

Dette var enten nul eller under det nationale gennemsnit i 23 stater og blev behandlet positivt i indekset.

Ikke overraskende inkluderede disse Wyoming, South Dakota, Alaska og New Hampshire, som udgjorde de 4 bedste stater på Sound Money Index.

Den lavest rangerede stat til at modtage hele 2 point i kategorien var Maine, som var nummer 48.

Indkomstskat

Fjernelsen af indkomstskat på guld og sølv er en anden vigtig del af en sund pengepolitik.

Da der er gjort så store fremskridt med hensyn til omsætningsafgift på ædle metaller, er det naturligt for lovgivere at rette opmærksomheden mod indkomstskatter.

Argumentet fremsat af Cortez er, at grunden til, at guld og sølv opnår nominelle gevinster, skyldes udhulingen af købekraften for federal reserve-sedler og andre valutaer.

Han spørger, hvorfor skatteyderne skal være skattepligtige, når de ikke er i stand til at fradrage tab, mens dollars falder i værdi på grund af inflation.

Sound Money Index-rapporten hævder, at dette er en ‘fantomgevinst’ som følge af metaller, der reagerer på inflation på grund af deres lager af værdiegenskaber.

Med andre ord argumenterer rapporten for, at ædle metaller ikke er mere værd. Det er valutaer, der er mindre værd.

Weiner var enig og bemærkede,

…du købte guld i 1970. Du sælger det nu. Du har ikke en gevinst på…$1975 minus $35…(f.eks.) $1940. Du undgik simpelthen tabet i dollaren i det tidsrum.

Fortalere for sunde penge hævder, at indkomstskatten er i kraft, og straffer investorer, der så de potentielle faldgruber ved økonomisk politik og aktivt arbejdede for at sikre sig imod det.

Han tilføjede,

…Jeg brugte nogle tal fra Texas og imputerede derefter Arizonas satser…du ser på et lavt sekscifret beløb om året, som staten ville gå glip af, hvis du ophæver kapitalgevinstskatten. Dette er ikke et stort tal… (men på grund af) omsætningsafgiften, som forhandlerne ikke kan gøre forretninger i din stat… se på, hvor meget forretning du afviser. Jeg mener, det er potentielt hundreder af millioner af dollars i indtægter.

I hele landet fik kun 10 stater hele 16 point for ikke at anvende indkomstskatten på ædle metaller.

Disse stater var tilfældigvis også de 10 bedste stater i indekset, hvilket endnu en gang ligger til grund for betydningen af beskatning for at sikre en sund pengepolitik.

De nederste 40 stater fortsætter med at opkræve indkomstskat på guld og sølv.

Ud over ædle metaller har de 10 bedste stater enten slet ikke en statslig indkomstskat eller beskatter indkomster med en sats under landsgennemsnittet.

17 stater pålægger en samlet indkomstskat, som er over landsgennemsnittet og inkluderer Delaware og Montana, som er rangeret henholdsvis 14. og 15. i indekset.

Californien, Minnesota, Maine, New Jersey og Vermont opkræver hver en sats, der er højere end landsgennemsnittet og udgør de fem nederste stater i indekset.

Genbekræftet guld og sølv som penge

Som diskuteret ovenfor blev guld og sølv af det frie marked anset for at være de mest modstandsdygtige former for penge.

I 2023 var der en eksplosion af aktive græsrodsbestræbelser på at genanerkende guld og sølv som penge i flere stater i henhold til forfatningens artikel 1, afsnit 10.

Alligevel er det indtil videre kun Wyoming, som er placeret på førstepladsen, Utah, som er på sjettepladsen, og Oklahoma, som er på en tolvteplads i indekset, der officielt har bekræftet guld og sølv som penge.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Andre kategorier

Statens guld- og sølvbarrer depot

I en tidligere artikel diskuterede jeg de potentielle farer, der følger med fysisk guldlagring i større kommercielle hvælvinger, især når det er forbundet med en aktiv udveksling.

På nuværende tidspunkt er det kun Texas, der har fuldt fungerende ædelmetaldepoter i staten, som scorer hele point.

Bortset fra at stille sikkerhed for deres guldbarrer, forventer staten, at interne depoter skaber afgørende besparelser, mens de genererer nye job.

Idaho scorede 4 ud af 8 point i denne kategori, da det vedtog politikker, der gør det muligt for private depositarer at fungere i staten under en vis grad af offentligt tilsyn.

Under disse rammer kan enhver guldbaron, der skifter hænder, også veksles til dollars og derefter overføres til en almindelig bank.

Disse løsninger vil tilskynde private borgere til at spare i guld eller sølv samt handle med ædle metaller med en større grad af tillid.

Rons Basement, en kanal, der drives af en fysisk ædelmetalinvestor, Ronald Branstetter, anslog, at staten Missouri (som er rangeret som nr. 19 på indekset) ville være nødt til at købe guldbarrer til en værdi af 9 millioner dollars for at opfylde de kriterier, der er fastsat i en sund penge. lovforslag, der var til behandling i april 2023.

Med andre stater, der ser lignende lovgivningsmæssige bevægelser, er der større sandsynlighed for, at flere depositarrelaterede rammer og tilhørende infrastruktur vil blive udrullet.

Især søger staten North Carolina at gennemføre en gennemførlighedsundersøgelse for at vurdere fordele og ulemper ved at starte et depot for ædelmetaller (og børsnoterede bitcoin).

Statens Pensionsfonde

Ohio, som er rangeret 22. i indekset, er den eneste stat, der har fysisk guld og sølv i sin statspensionsfond.

Ohio Police and Fire Pension Fund besidder en betragtelig 5% af sin portefølje i disse metaller, svarende til cirka 16 milliarder dollars.

Rapporten bemærker, at da inflation er en stor trussel og vedvarende bekymringer omkring bankruns, er det porteføljeforvalteres betroede pligt at opretholde safe haven metaller til diversificeringsformål.

Metalforhandler og investorchikane

Rapporten understreger, at guldbarrerhandlere selv ofte er underlagt byrdefulde regler, som fører til højere egenomkostninger og kan afskrække investeringer i guld og sølv.

I denne henseende opererer administrationer uafhængigt, og vi ser en reel blanding af regler, som kan variere fra stat til stat.

Den høje bar for regulatoriske krav kan omfatte,

…indsamling af fingeraftryk, fysiske mål, hår- og øjenfarve, cpr-numre eller andre former for identifikation (såsom bemærkelsesværdige tatoveringer og ansigtstræk) – kombineret med krav om at indsende følsomme oplysninger til retshåndhævelsen i en daglig rutine… (Nogle stater) gør det ulovligt for forhandlere at sælge deres varelager i dage eller uger (skaderer virksomheder alvorligt og binder deres kapital) … Nogle få stater forbyder også brugen af kontanter, når de køber eller sælger ædle metaller.

Disse foranstaltninger er ikke kun enorme forhindringer for parter, der ønsker at engagere sig frit i handel, men kan føre til væsentligt højere forsikringsomkostninger, papirarbejde, bekymringer om privatlivets fred, regulatoriske forpligtelser, eksponering for ustabile markedspriser og knuse forhandlernes i forvejen utroligt stramme marginer.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Som det fremgår af ovenstående kort, har stater taget meget forskellige tilgange til spørgsmålet om at lette transaktionsomkostningerne for guldbaronhandlere.

18 stater scorede 10 ud af 10 point inklusive top-4 i Wyoming, South Dakota, Alaska og New Hampshire.

Interessant nok inkluderer denne liste også fem af de nederste 10 stater – New Mexico, Hawaii, Mississippi, Wisconsin og Kentucky.

Nebraska og Massachusetts scorede 8 ud af 10 point hver; Missouri, Oregon, Connecticut, Maine og New Jersey fik 6 point; Texas, Colorado, Virginia, Kansas, Rhode Island og Vermont fik hver 4 point; mens 18 stater kun modtog 2 point, som inkluderede Utah, Arizona, Nevada og Tennessee, stater som blev rangeret fra 6. til 9. plads i indekset.

Minnesota, som blev nummer 47, var den eneste stat, der scorede 0 ud af 10 point.

Nul kategorier

Alle stater fik 0 point i 4 af de 13 kategorier.

Disse inkluderer guld- og sølvkontraktklausuler (4 mulige point), statslige reservefonde (8 mulige point), statslige guldobligationer (4 mulige point) og statslige arters udbudsmekanismer (10 point).

Den sidste kategori tester for at se, om nogen stater accepterer eller eftergiver skatter i guld og sølv.

Næste skridt

På grund af den seneste stigning i inflationen, katastrofale bankkørsler tidligere på året og den fortsatte høgeagtighed fra Fed, bliver den gennemsnitlige forbruger meget opmærksom på vigtigheden af fysiske ædelmetaller i deres personlige porteføljer.

Samtidig frygter delstatsregeringerne yderligere tab i dollaren og stigende finanspolitiske byrder, især med hensyn til den kommende strøm af statspensionsudbetalinger.

På grund af usikkerheden omkring forhøjet inflation er enhver økonomisk planlægning, personlig eller offentlig, især på lang sigt, nu truet.

For regeringer og fortalergrupper kortlægger Sound Money Index ikke kun en potentiel vej for deres egen lovgivning, men fremhæver den rolle, statskonkurrence spiller i at sikre finansiel modstandskraft og støtte bullion-virksomheder og et bredere sundt pengeøkosystem.

Vi kan således forvente et større pres på lovgiverne for at tage fjernelse af skatter op og skifte mod sunde penge som en ledsager, hvis ikke et alternativ til dollaren.

Især Texas, Utah, Arizona, Nevada og Tennessee, som blev rangeret fra 5. til 9. plads i indekset, kunne potentielt kæmpe om top-5 pladser ved at lette forhindringer for ædelmetalforhandlere.

Med hensyn til statskonkurrence i fremme af sunde pengepolitikker kan fire nul-kategorier give sig selv en first-mover-fordel.

I henhold til Cortez vedtog Arkansas for nylig et lovforslag, der indeholdt sprog i forbindelse med håndhævelse af kontrakter, der tillader betaling i guld eller sølv.

I et sådant tilfælde skal guld- eller sølvbetaling, hvis det er aftalt, ske i selve metallerne og ikke i de tilsvarende valutabeløb.

Dette er en mekanisme, der specifikt beskytter mod muligheden for høj inflation i dollaren, især i forhold til langsigtede planer, der kan vare to-tre årtier.

Denne ændring er ikke inkluderet i dette års rapport, men skal efter min nuværende forståelse nå frem til følgende rapport.

Der er også nogle lovforslag på føderalt niveau, som forsøger at bringe sund pengelovgivning ind over hele landet i et enkelt slag, som vi vil fortsætte med at overvåge fremover.

Til sidst vil det følgende års Sound Money Index også undersøge virkningen af kommercielle aktivitetsskatter på ædelmetalforhandlere og vil blive indarbejdet som en fjortende kategori.

Bilag

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.