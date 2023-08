Brent-råolieprisanalyse: kunne vende tilbage til $90

Prisen på Brent-råolie trak sig tilbage i denne uge, da bekymringen om den kinesiske økonomi fortsætter. Prisen trak sig tilbage til $81,65 i denne uge, ned fra denne måneds højeste på $87,10. På trods af tilbagetoget er oliepriserne steget med over 16 % fra det laveste niveau i år.

Kina er bekymret for afmatning

Copy link to section

Der er to hovedting, der flytter råolie- og andre råvarepriser. For det første er der bekymringer om den kinesiske økonomi. De seneste økonomiske tal viste, at tendenserne i Kina ikke er gode. Ungdomsarbejdsløsheden er steget til det højeste niveau i årtier.

Yderligere data viste, at den amerikanske industriproduktion, investeringer i anlægsaktiver og eksport er faldet i de seneste par måneder. Som jeg skrev her , kan Kinas økonomiske udfordringer simplificeres til 5 D’er: efterspørgsel, afkobling, gæld og demografi.

Kina er et vigtigt marked for oliemarkedet, da det er den største forbruger. Den seneste rapport fra Vortexa viser, at olieefterspørgslen for dette år kan have toppet, selvom lagrene på land springer. Mens landets efterspørgsel er steget, er de fleste af disse indkøb flyttet til lagre.

Den anden vigtige bekymring handler om Federal Reserve og det amerikanske dollarindeks (DXY). Nylige data viser, at DXY-indekset er hoppet til $104, det højeste niveau siden juni i år. Historisk set har dollaren et omvendt forhold til råoliepriserne.

Dollaren er steget, efterhånden som investorerne omfavnede en risiko-off-stemning. Dette synspunkt understøttes også af de skyhøje obligationsrenter og faldende aktiekurser.

Alligevel mener analytikere, at prisen på råolie vil stige i de kommende måneder. De hævder, at efterspørgslen forbliver betydeligt høj, mens udbuddet fra OPEC-medlemmer er begrænset. I en nylig note forventer Amrita Sen, en velkendt analytiker, at Brent vil springe til $90.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZxuQ-QCDgM&pp=ygUOY25iYyBjcnVkZSBvaWw%3D

Prognose for pris på Brent-råolie

Copy link to section

Save

Rådiagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at prisen på Brent-råolie er faldet i de seneste par dage. Dette tilbagetog startede, da prisen nåede det vigtige modstandsniveau på $87,75. Dette var et afgørende niveau, da det var det højeste punkt den 12. april og den 24. januar. I de fleste perioder har aktiver en tendens til at trække sig tilbage efter at have ramt et vigtigt modstandspunkt.

På det daglige diagram forbliver råolie over det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er faldet under det neutrale punkt ved 50. Derfor er udsigterne for olie bullish, med den indledende modstand mod at se på $87,75. Et træk over dette niveau vil se det hoppe til $90.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.