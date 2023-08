USA’s BNP for 2. kvartal lever ikke op til forventningerne; Virksomhedernes overskud og kerne-PCE falder

Data om USA’s BNP i 2. kvartal 2023 (apr-juni) udgivet af US Bureau of Economic Analysis steg marginalt med 2,1 % YoY over 2 % YoY i det foregående interval.

Selvom foranstaltningen viste en svag stigning , var dette et godt stykke under de avancerede estimater på 2,4 % årlig vækst for kvartalet efter lunken forretningsinvesteringsforhold.

Tallet kom også et godt stykke under markedskonsensus på 2,4% som rapporteret af TradingEconomics.com.

Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

Udvidelsen i BNP kommer midt i forhøjet inflation, Federal Reserves mest høgagtige cyklus i årtier kombineret med guvernør Powells nylige kommentarer i Jackson Hole, hvori

…(inflationen er) for høj.

S&P steg til 4.521 kort efter offentliggørelsen af data om optimisme om, at Fed ville være i stand til at navigere i en ‘blød landing’, men momentum ser ud til at være svækket med aktier, der i skrivende stund faldt til 4.505, kun 5 point over åbningen af 4.500,7.

Komponenter

Stigningen i BNP skyldtes højere forbrug (som modererede sig til 1,7 % år-til-år mod 4,2 % år-til-år i 1. kvartal), faste investeringer i erhvervsejendomme (som sprang fra 0,6 % år-til-år i 1. kvartal til 6,1 % år-til-år i 2. kvartal) og stats- og lokale offentlige udgifter (som steg fra 4,4 % år-til-år i 1. kvartal til 4,7 % år-til-år i 2. kvartal).

Forbrugerudgifterne, som er den største bidragyder til amerikansk vækst, klarede sig bedre end de avancerede estimater på 1,6 % år-til-år, selvom udgifterne til varige aktiver faldt med 0,3 % år-til-år, hvilket faldt kraftigt fra 16,3 % år-til-år i det foregående interval.

Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

På den anden side blev BNP-væksten begrænset af fald i eksporten (7,8 % år-til-år i 1. kvartal til -10,6 % år-til-år i 2. kvartal), faste boliginvesteringer (forblev i kontraktionsmæssigt område, men forbedredes fra -4 % år-til-år i 1. kvartal til -3,6 % år-til-år i Q2), og importen (som faldt fra 2% YoY i Q1 og næsedykkede til -7% YoY i Q2).

I forhold til avancerede estimater forbedredes eksporten fra forventningerne på (-)10,8 % år-til-år, mens importen forbedredes fra (-)7,8 % år-til-år.

For 1. kvartal blev den fremskudte annualiserede aflæsning på 2,4 % YoY revideret nedad til 2,0 % YoY.

Virksomhedens overskud

Overskuddet fra løbende produktion (som inkluderer virksomhedernes overskud med lagervurdering og kapitalforbrugsjusteringer) faldt med 10,6 mia. USD i 2. kvartal, modereret fra det kraftige fald på 121,5 mia. USD i 1. kvartal.

Indenlandske finansielle selskaber så deres overskud i 2. kvartal falde med 47,8 mia. USD mod 9,4 mia. USD i 2. kvartal.

Tværtimod steg de indenlandske ikke-finansielle selskabers overskud med 17,1 mia. USD, hvilket delvist opvejede faldet på 103 mia. USD i første kvartal.

På kvartalsbasis faldt det justerede resultat før skat med 0,4 % i 2. kvartal og faldt markant med 6,5 % år-til-år.

Selvom overskuddet i 2. kvartal faldt, forbedredes det i forhold til de (-) 4,1 %, der blev registreret i 1. kvartal 2023.

PCE

For kvartalet steg prisindekset for privatforbrugsudgifter (PCE) 2,5 procent år-til-år, hvilket modererede sig dramatisk fra 4,1 procent år-til-år i 1. kvartal.

Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

Som reaktion på høgagtige tiltag oplevede kerne-PCE, den foretrukne inflationsmåler fra den amerikanske centralbank, også et markant fald, faldende til 3,7 % YoY i 2. kvartal, mod 4,9 % i Q1, og overgik avancerede estimater på 3,8 % YoY.

Det er afgørende, at dette markerede den langsomste stigning i næsten to år.

Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

CME’s FedWatch Tool, et mål for sandsynligheden for fremtidige rentehandlinger, estimerer en 90,5% chance for, at Fed opretholder status quo i det næste møde.

Outlook

På trods af faldet i kerne-PCE-væksten og den indledende markedsrespons, bemærkede en Reuters-rapport, at Fed-embedsmænd mener, at den ikke-inflationære vækstrate ligger i nærheden af 1,8 %, hvilket tyder på, at inflationen vil forblive en bekymring.

Dette indebærer, at Fed sandsynligvis vil fortsætte med at stramme ind, hvilket afspejles i CME FedWatch Tool, som viser en chance på cirka 47 % for en stigning på Feds møde i november.

Men som nævnt i den tidligere artikel om Jackson Hole-konferencen, kan økonomiens relativt robuste præstation til dels skyldes de 500 milliarder dollars i overskydende besparelser, der blev bygget op på grund af pandemiens hidtil usete finanspolitiske indsprøjtninger.

SF Fed forventer, at dette kvantum af besparelser vil understøtte forbruget ind i 4. kvartal, men kan se et fald derefter, hvilket kan have potentiale til at udløse en uventet akut afmatning.

Source: SF Fed

Derudover kan en nedgang i det potentielle boligsalg på 14 % år-til-år og de svære at vurdere virkningerne af monetære forsinkelser i sidste ende give Fed anledning til at holde pause.

