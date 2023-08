Chicago PMI overrasker på opsiden; Philadelphia Fed BNPplus indikerer Q4’22 recession

Chicago Purchasing Managers’ Index (PMI) er et diffusionsindeks, der inkorporerer resultater fra produktionsvirksomheder i og omkring Chicago-området.

En aflæsning over halvtreds tyder på, at fremstillingssektoren er ved at udvide, mens en aflæsning under halvtreds indikerer, at den er i tilbagegang.

Indikatoren zoomede til 48,7, et godt stykke over markedets forventninger og den foregående måneds læsning på 42,8, men fortsatte med at forblive i et kontraherende område.

Eksperter hos Investing.com forudsagde en forbedring til 44,1.

Dette var første gang siden april 2023, at det offentliggjorte Chicago PMI overgik prognosen som rapporteret af Investing.com.

Det er også tredje måned i træk, at indekset har vist successive forbedringer i erhvervsaktiviteten, selvom det har holdt sig under 50.

Den seneste læsning markerer tolv måneder i træk med negativ vækst, men er også den mindste af denne type, siden faldet begyndte i september 2022.

Det seneste lavpunkt blev registreret i november 2022 på 37,2.

Chicago PMI kan vise sig at være særligt nyttigt til at forudsige det nøje overvågede ISM-fremstillings-PMI, som også har holdt sig under 50 siden november 2022.

Som følge heraf er udsigterne for produktionsområdet forblevet dystre midt i vedvarende recessionsbekymringer.

Er vi allerede i en recession?

Gårsdagens BNP-data for 2. kvartal steg til 2,1 % år-til-år, men levede ikke op til markedets forventninger på 2,4 % år-til-år.

Hele historien er tilgængelig her.

Mike Shedlock er en meget anerkendt makroøkonomisk forfatter, der poster på den populære blog, MishTalk.

Han bemærker, at Philadelphia Fed GDPplus-målet, som er en kombination af BNP og BDI (men ikke et gennemsnit) og beskriver kvartal-til-kvartal realvækst på årsbasis, blinker rødt, dvs. har oplevet negativ vækst.

I sin forskning bemærker Shedlock, at hver gang indikatoren har registreret to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst, har økonomien været i recession.

Han fandt, at dette mønster gik tilbage til 1960, hvor alle 9 recessioner blev identificeret enten til tiden eller et eller to kvartaler tidligt af BNPplus.

Det betyder, at indikatoren indtil videre har haft en utrolig 100% hitrate.

Dette mål bør dog ikke forveksles med en ledende indikator, da GDI- og BNP-data gennemgår betydelige revisioner.

Alligevel tilføjer Shedlock det for BNP, GDI og BDPplus,

…Jeg foreslår kraftigt baseret på tidligere resultater, at GDPplus tilbyder det bedste recessionssignal.

Som i diagrammet ovenfor, kan en recession teknisk set være begyndt i 4. kvartal 2022, hvor målet faldt til (-)1,2 % efterfulgt af (-) 0,7 % i 1. kvartal 2023.

I den seneste rapport har foranstaltningen forladt negativt territorium for at stige til 0,6 %, selvom den blev revideret ned fra et tidligere estimat på 1,5 %.

Det ville være interessant at se, om aflæsningen for 2. kvartal 2023 bliver revideret yderligere nedad i det efterfølgende tryk.

Som følge heraf kan økonomien stadig være meget i recession, som antydet af den foreløbige aflæsning af BNPplus.

Outlook

Andre regionale data for fremstilling, der blev frigivet tidligere på måneden, har vist sig at være blandede.

ISM Manufacturing PMI, som forventes at blive offentliggjort på fredag, vil dog sandsynligvis stige betydeligt på grund af stigningen i Chicago PMI.

Når det er sagt, forudser TradingEconomics.com kun en stigning til 47, over den tidligere aflæsning på 46,4.

Uanset graden af forbedring, er det næsten sikkert, at foranstaltningen forbliver på kontraktionsområdet.

En negativ ISM-aflæsning for fremstilling vil sandsynligvis tynge dollaren.

