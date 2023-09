Hvad nu for den tyrkiske lira? U-vending i politik signalerer en ny æra

I maj sammensatte vi et stykke om den tyrkiske lira i kølvandet på Recep Tayyip Erdoğans genvalg, da den kontroversielle præsident vandt 52 % af stemmerne i Tyrkiets første præsidentvalg nogensinde.

Nationens valuta faldt til et rekordlavt niveau, hvor der kræves 20 tyrkiske lira for at købe en dollar. Kun to år tidligere ville 8 lire have været nok.

Forud for centralbankens seneste rentebeslutning for to uger siden var kursen faldet til 27:1, hvilket svarer til en devaluering på 70 % på to år.

Årsagerne til den lammende devaluering af den tyrkiske lira er mange, men der er én faktor, som ikke kan overvurderes: pengepolitikken. Da resten af verden har hævet renten for at lægge låg på inflationen, har Erdoğan nægtet at falde i kø.

Gentagne gange basker han “rentelobbyen” har han omtalt højere låneomkostninger som “alt ondts mor og far”. Midt i sin genvalgskampagne skitserede han eftertrykkeligt, at hans holdning mod rentepolitikken ikke ville ændre sig.

“Vær venlig at følge mig i kølvandet på valget, og du vil se, at inflationen vil falde sammen med renten,” sagde Erdoğan til CNN forud for valget i maj. Skubbet videre på, om det betød, at der ikke ville være nogen ændring i den økonomiske politik, svarede han utvetydigt: “Ja. Absolut.”

For at vise, hvor modstridende politikken var, er en sammenligning med USA i det næste diagram nyttig, dateret fra disse kommentarer i maj 2023. Mens USA har været blandt de mere aggressive med hensyn til renter, er det faktum, at Tyrkiet sænkede renten i løbet af 2022 fortæller dig alt, hvad du behøver at vide.

Erdoğan indrømmer, at en u-vending er nødvendig

Copy link to section

Et par måneder senere har Erdoğan endelig erkendt, at et skift i politik er uundgåeligt, på trods af korstog mod høje renter i store dele af hans politiske karriere.

“Ved hjælp af en stram pengepolitik vil vi bringe inflationen tilbage til encifret,” sagde han på en pressekonference i Ankara. “Vi vil opretholde finanspolitisk disciplin, som vi ser som grundlaget for tillid og stabilitet i vores økonomi.”

Centralbanken hævede efterfølgende renten til 25 %, hvilket overraskede markedet, som havde forudset en stigning til 20 %. Det følger tidligere forhøjelser i juni og juli, som havde bragt kursen til 17,5 % før den seneste meddelelse.

Inflationen er voldsom i Tyrkiet

Copy link to section

Bevægelsen vil gå et stykke vej for at formilde de legioner af økonomer, der havde fordømt Erdoğans finanspolitiske og monetære tilgange.

Inflationen i Tyrkiet steg over 85 % i 4. kvartal sidste år. Selvom det er et rystende tal, kan det være det faktum, at banen igen er på vej op, der vil give endnu større bekymring. Renten var faldet til under 40 %, da sommeren startede, men de seneste tal angav den til 59 %. Erdoğan indrømmede, at det sandsynligvis vil ramme 65% inden årets udgang.

Erdoğans regering hævede også den offentlige sektors løn og gav gratis gas væk tidligere på året, da han kæmpede for genvalg, hvilket yderligere underminerede tilliden både nationalt og internationalt til den tyrkiske økonomis bæredygtighed.

Vi dækkede begyndelsen af et formodet nyt monetært regime i Tyrkiet i juni, da den nyudnævnte finansminister Mehmet Şimşek lovede, at Tyrkiet ville vende tilbage til “rationel” politik.

“Gennemsigtighed, konsekvens, forudsigelighed og overholdelse af internationale normer vil være vores grundlæggende principper for at nå målet om at højne den sociale velfærd,” sagde han, da han formelt overtog rollen som finansminister.

Tyrkiet har intet andet valg end at vende tilbage til et rationelt grundlag. Vi vil prioritere makrofinansiel stabilitet. Finansminister Mehmet Şimşek

Men Erdoğans kontrol over centralbanken og beslutningstagningspolitikken er berygtet, og der var stor tvivl om, at regimet ville ændre sig meningsfuldt, med forvirringen forstærket på baggrund af trodsige kommentarer fra Erdoğan om, at stram pengepolitik ikke ville blive indført.

Men endelig har præsidenten udført en u-vending. Markederne reagerede hurtigt, og liraen blev styrket med 5%. Det er fortsat en valuta, der er blevet decimeret, og vejen frem er stenet. Der ser i det mindste nu ud til at være intentioner om at rette op på det, selvom skaden til dato har været alvorlig.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.