Sølvprisprognose: udsigter efter at have ramt nøglestøtte

Sølvprisen vendte tilbage fredag morgen, da investorerne jublede over de imponerende kinesiske økonomiske tal og den nye stimuluspakke. Det steg til et højdepunkt på $23,05, et par point højere end denne uges laveste på $22,26. Denne pris er ~11,47% under det højeste niveau i år, hvilket betyder, at den er flyttet ind i en korrektionszone.

Kinas økonomiske opsving

Priserne på sølv og andet metal steg tilbage efter de imponerende kinesiske økonomiske tal. Ifølge statistikbureauet faldt arbejdsløsheden til 5,25 i august, da detailsalget steg med 4,2 %.

Yderligere data afslørede, at Kinas industriproduktion steg med 4,5% fra et år tidligere. Det var den største stigning i år. Anlægsinvesteringerne steg med 3,2 % på årsbasis.

Disse tal betyder, at den kinesiske økonomi er begyndt at komme sig, da Beijing implementerer adskillige stimuleringsforanstaltninger. Den seneste stimuluspakke kom fredag, da PBOC besluttede at reducere mængden af reserver, som långivere har for anden gang.

Det nye tiltag betyder, at bankerne nu vil kunne frigive over 68,8 milliarder dollars til markedet i nye lån. Banken besluttede også at overdrage Rmb591 milliarder i mellemfristede politiske lån.

Sølvprisen er ret følsom over for aktiviteter i Kina på grund af dens store efterspørgsel. Det er den største forbruger af sølv i verden. Derfor betyder disse robuste tal, at efterspørgslen efter sølv sandsynligvis steg.

Det er også stigende efter de relativt stærke tal fra USA torsdag. Overskriften og kernedetailsalget steg i august, selvom inflationen steg for anden måned i træk. Inflationen steg til 3,7 % i august, mens kerne-CPI faldt til 4,3 %. (Læs mere her).

Sølvpris prognose

Det daglige diagram viser, at sølvpriserne bundede på $22,26 i denne uge. Dette var et vigtigt niveau, da det har været det laveste punkt siden juni i år. Prisen forbliver under 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit og den afgørende modstand på $24,60 (højde i februar).

Sølv har også dannet et morgenstjernestagemønster. Derfor er udsigterne for metallet en smule bullish, og det næste niveau at se er på $24. Den bullish-visning vil blive ugyldig, hvis prisen falder under den afgørende støtte på $22,26.

