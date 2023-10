iShares Gold Trust (IAU), GLD, GDX ETFs udstrømning accelererer

Investorer dumper deres guldaktiver, mens priserne fortsætter med at falde. De nøje overvågede iShares Gold Trust (IAU) og SPDR Gold Trust (GLD) ETF’er har nu haft udstrømninger i de seneste fire måneder i træk, og situationen bliver værre.

IAU, GLD, GDX udstrømning fortsætter

Copy link to section

Data indsamlet af ETF.com viser, at iShares Gold Trust, som har over 24,7 milliarder dollars i aktiver, tabte over 1,1 milliarder dollars i september efter at have tabt 875 millioner dollars i august og 271 millioner dollars i juli. I alt har fonden kastet over 2,1 milliarder dollars i år. Det har især mistet midler i fem af de sidste ni måneder.

Det samme er tilfældet med SPDR Gold Trust Trust, den største guldfokuserede ETF, med over $52,2 milliarder i aktiver. Ligesom IAU ETF kastede fonden over 998 millioner dollars i september efter at have tabt 1,4 milliarder dollars i august. Det har tabt mere end 2,4 milliarder dollars i år.

Guldminer ETF’er har også oplevet betydelige udstrømninger i de sidste par måneder. Den nøje overvågede VanEck Gold Miner ETF (GDX) tabte også mere end $327 millioner i september, den har tabt over $664 millioner i år.

Investorer dumper guld-ETF’er på grund af de faldende priser. Guldprisen er dykket til $1847, det laveste niveau siden 10. marts. Den er faldet med mere end 11,37 % fra det højeste punkt i år, hvilket betyder, at den er gået over i en korrektion.

US dollar-indeksstigningen fortsætter

Copy link to section

Gulds frasalg er kommet på et tidspunkt, hvor det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget til et multi-måneders højdepunkt på $106,7. Dollaren er steget med over 6 % fra det laveste niveau i år. Dets comeback fortsatte efter de stærke amerikanske inflationstal efterfulgt af den høgagtige Federal Reserve.

På sit møde i september besluttede Fed at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Det pegede også på endnu en renteforhøjelse på 0,25 % i det kommende møde, som vil skubbe dem til det højeste punkt i årtier.

https://www.youtube.com/watch?v=U7n4v3HHdZ8&pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D

IAU, GLD og GDX ETF’erne oplevede også udstrømning, da aktier og obligationer fortsatte med at falde. De vigtigste langfristede obligations-ETF’er som TLT, VGLX og BND-aktier faldt til det laveste punkt i år. Tilsvarende er nøgleindeks som Russell 2000, Dow Jones og Nasdaq 100 faldet markant i de seneste par måneder.

IWM ETF, som følger det small-cap Russell 2.000-indeks, er faldet med over 12% fra YTD-højden, da mange virksomheder kæmper i et højrisikomiljø.

Derfor har guldets præstationer rejst spørgsmål om dets rolle som en sikker havn og en sikring mod inflation.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.