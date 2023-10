Pepe, Sui, Arbitrum, Optimism, RUNE styrtdykkede, mens bindingsruten fortsatte

Kryptovalutapriserne faldt tirsdag, da bekymringerne for obligationsmarkedet blev intensiveret. Bitcoin, den største mønt i verden, faldt med mere end 3% til et lavpunkt på $27.500. Tilsvarende faldt Ethereum med 4% til 1.658%.

Stigende obligationsrenter

Nogle af de dårligst ydende altcoins var Pepe, Sui, ThorChain, Arbitrum og Optimism. Pepe, den meget populære meme-mønt, styrtede ned med 10%, og 24-timers volumen var $80 millioner. De øvrige altcoins faldt med over 7%.

Denne prishandling var meget anderledes end hvad der skete i mandags, da Bitcoin steg til $28.000. Andre store tokens, der steg i vejret i mandags, var Solana, Chainlink og Tron. De hoppede, da investorerne jublede over den midlertidige forlængelse af den amerikanske statsfinansiering.

Den igangværende kryptonedsmeltning skyldes for det meste obligationsmarkedets præstation. Ifølge Investing.com steg den 10-årige statsrente til 4,72 %, det højeste niveau siden 2007. På samme måde sprang den 30-årige rente til 4,85 %, mens den 2-årige rente faldt til 5,1 %. Som følge heraf er rentekurven inverteret til det laveste niveau i årtier.

Populære obligations-ETF’er er også dykket, som jeg skrev her . iShares 20+ Year Treasury ETF (TLT) og Vanguard Long-Term Treasury (VGLT) fondene er styrtdykket til de laveste niveauer siden 2014.

Implikationer for kryptovalutaer

Der er tre hovedårsager til, at amerikanske obligationer dykker. For det første er den amerikanske regerings låntagning steget dramatisk, hvilket skubber den samlede gæld til over 33 billioner dollars. Denne stigning og den regelmæssige dysfunktion i Washington har fået Fitch til at nedgradere den amerikanske regering.

Der er også bekymringer om USA’s evne til at betale sin langfristede gæld, nu hvor rentebetalingerne er steget til over 800 milliarder dollars. Desværre er der ingen vej udenom nu, hvor politikere i Washington ikke er klar til at skære i udgifterne.

For det andet har Federal Reserve antydet, at den vil fortsætte med at hæve renten, da inflationen stadig er høj. Endelig er nogle af de største indehavere af amerikansk gæld begyndt at sælge. Kina har solgt statsobligationer for over 300 milliarder dollars siden 2021.

De stigende obligationsrenter og den omvendte rentekurve har en indflydelse på altcoins som Pepe, Sui, Arbitrum og Optimism. For det første signalerer de, at en recession kan være på vej . Historisk set har risikable aktiver en tendens til at underperforme under en recession.

Yderligere fører de til stærke afkast i kortfristede obligationer og skubber dem til deres sikkerhed. Dette forklarer, hvorfor pengemarkedsfondenes afkast og US-dollarindekset er steget i de seneste måneder. Derfor kan altcoins fortsætte med at falde, hvis denne tendens fortsætter.

An incredible $993 billion has gone into money market funds since the Fed started raising rates in March 2020.



Inflows to money market funds are well ahead those seen in 2015, 2004, 1999 and 1994 rate hike cycles.



With a strong US Dollar and falling bond prices, money market… pic.twitter.com/ECXQ1LM40f — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 2, 2023

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.