Vestas Wind Systems (VWS) aktie udgør et dødskryds før indtjeningen

Aktiekursen på Vestas Wind Systems (ETR: VWS) fortsatte sin nedadgående tendens, da bekymringerne for vindindustrien fortsatte. Aktien faldt onsdag med mere end 2 % efter den overraskende indtjeningsrapport fra Ørsted. De er styrtet med mere end 53 % fra det højeste punkt i 2022.

VWS indtjening forude

Det har været en hård tur for virksomheder i vindenergiindustrien. I sidste uge faldt aktierne i Siemens Energy med over 30 %, efter at selskabet søgte garantier fra den tyske regering.

Og onsdag faldt Ørsted-aktierne, efter at selskabet afskrev 4 milliarder dollar af sin amerikanske vindforretning. Flere andre virksomheder i sektoren er gået hårdt ned i de seneste måneder.

Det samme sker i solenergiindustrien, hvor virksomheder som Sunrun og Enphase Enphase Energy er faldet i de seneste par måneder. Samtidig har virksomheder som BP og Shell annonceret planer om at nedskalere deres mål for ren energi

Det er på denne baggrund, at Vestas Wind Systems offentliggør sit regnskab for tredje kvartal den 8. november. Investorer har lave forventninger til virksomhedens indtjening, da høje renter bremser industrien.

Til at begynde med er Vestas Wind Systems en virksomhed, der leverer vindmøller på tværs af tre platforme: EnVentus, 4 MW og 2 MW platforme. Virksomheden vil sandsynligvis se langsom vækst, efterhånden som efterspørgslen i sektoren forværres.

De seneste regnskabsresultater viste, at selskabets ordreindgang steg med 8% i andet kvartal. Dens omsætning steg med 4 % til over 3,4 milliarder euro. Denne vækst blev hjulpet til 29% af væksten i tjenester, hvilket var med til at øge dets marginer.

Virksomheden sluttede kvartalet med over 31,6 milliarder euro i efterslæb, hvor de fleste af dem var i EMEA-regionen efterfulgt af Americas og APAC. Nu, hvor industrien bremser, er der en sandsynlighed for, at virksomhedens forretning vil bremse.

Vestas Wind Systems aktiekursudsigter

Det ugentlige diagram viser, at VWS aktiekursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Aktien er dykket fra et maksimum på 318,4 kr. i 2021 til et lavpunkt på 132,98 kr. Det har kæmpet for at rykke fra støtten til 132,98 kr. Som et resultat har det dannet, hvad der ligner et dobbeltbundsmønster.

Vestas Wind Systems aktiekurs er fortsat under 50-ugers og 200-ugers glidende gennemsnit. De to har netop lavet et dødskorsmønster, som er et af de mest populære bearish-tegn på markedet.

Derfor er udsigterne for aktien bearish, med det næste vigtige støtteniveau at se på 132,98. Et fald under denne støtte vil ugyldiggøre dobbeltbundsmønsteret og føre til flere ulemper til det psykologiske niveau på 100 EUR.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.