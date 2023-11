Tilray Brands (TLRY) aktiekurs kan snart falde med 17 %

Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) aktiekurs har været i et frit fald i år som bekymring for cannabisindustrien. Aktierne styrtede til et lavpunkt på 1,83 dollar tirsdag, et fald på mere end 46 % fra det højeste punkt i september. Andre virksomheder som Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth og Truelive Cannabis er også faldet.

Cannabisproblemer fortsætter

Copy link to section

Tilray Brands er en af de største virksomheder i cannabisindustrien. Virksomheden er vokset både organisk og uorganisk gennem årene. Det har opkøbt firmaer som HEXO, Redhook, Aphria og Natura Naturals. Senest udvidede det sin forretning ved at købe otte ølmærker fra AB InBev.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tilray Brands og andre cannabisvirksomheder har kæmpet i de seneste par år. For det første har de mødt adskillige modvind i USA, hvor politikere har kæmpet for at komme videre med en omfattende cannabisregulering. Cannabisvirksomheder har også været udsat for betydelig konkurrence i de seneste par år.

Virksomhedens forretning vokser ikke så hurtigt som for få år siden. Dets omsætning i det seneste kvartal nåede op på 177 millioner dollars, en stigning på 15 % fra samme kvartal i 2022. Dens canadiske cannabisomsætning steg med 16 %, mens den internationale omsætning steg med over 37 %.

Tilray Brands har også gjort store fremskridt i de seneste måneder. Det har reduceret sin samlede gæld med $177 millioner i år. Også dens synergier i HEXO-aftalen er flyttet til $27 millioner i de seneste par måneder.

Derudover har virksomheden gjort store fremskridt i drikkevarebranchen. Det har opkøbt flere håndværksølvirksomheder fra AB InBev. Denne diversificering er vigtig, da den afbøder den fra den udfordrende cannabisindustri.

Dens drikkevareforretningsindtægter steg med 17% i sidste kvartal til $24,2 millioner. Tilray håber, at dens alkoholholdige forretningsomsætning vil flytte til $300 millioner.

Derfor virker Tilray bedre positioneret end andre cannabisvirksomheder, der fokuserer på enkeltprodukter.

Tilray Brands aktiekursprognose

Copy link to section

TLRY-diagram af TradingView

TLRY aktiekursen har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste par måneder. Det har reduceret de fleste af de gevinster, det opnåede for et par måneder siden, da det toppede på $3,39. Aktien er forblevet under 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

TRIX-indikatoren har peget nedad, mens Relative Strength Index (RSI) er faldet under neutralpunktet på 50. Yderligere er det faldet under det vigtige støtteniveau på $2,17, det laveste punkt den 26. april.

Derfor er udsigterne for Tilray Brands aktiekurs bearish, med det næste støttepunkt at se er på $1,50. Denne pris er på linje med min seneste Tilray-prognose.

Denne pris er det laveste punkt i år og er over 16,90 % fra det nuværende niveau. Et fald under denne støtte åbner muligheden for, at den falder til $1,0.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.