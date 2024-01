Skale Network (SKL)-prisen vågner pludselig op, da transaktionerne stiger

Skale Network (SKL)-prisen vendte tilbage i denne uge, da efterspørgslen efter token og andre kryptovalutaer fortsatte med at stige. SKL-tokenet sprang til et højdepunkt på $0,0930 mandag, hvilket var omkring 375% over det laveste punkt i oktober.

Skale Networks aktivitet klarer sig godt

Skale Network er en af de hurtigst voksende aktører i blockchain-industrien. Det er en nulgas Ethereum Virtual Machine (EVM), som hjælper udviklere med at accelerere deres dApps. Det sparer også brugere penge i gasgebyrer.

Skale Network er blevet brugt af alle typer udviklere i brancher som Decentralized Finance (DeFi), spil og infrastruktur. Nogle af de mest bemærkelsesværdige udviklere i økosystemet er Capital DEX, ReHold og NFT Labs.

De seneste data viser, at netværket fortsatte med at vokse i december. Ifølge dens statistikside steg antallet af aktive brugere til over 3,5 millioner i december fra 2,3 millioner i den foregående måned.

Yderligere data viser, at antallet af transaktioner i de seneste 30 dage lå på over 30,9 millioner. Det var en stigning fra den foregående måneds 30 mio. Det vigtigste er, at Skale fortsatte med at spare sine kunder for masser af penge i gasafgifter. De samlede sparede gasgebyrer steg til over $529 millioner i løbet af måneden.

Skale Network statistik

Skale Network-token steg også, da andre kryptovalutaer genvandt dampen. Bitcoin steg til over $45.000 for første gang i over to år, mens den samlede markedsværdi for alle mønter sprang til mere end $1,8 billioner. Andre tokens , der klarede sig godt i mandags, var som Lisk, Raydium, Sei og Avalaunch.

Skale Network prisudsigt

SKL-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at SKL-kursen steg tilbage tirsdag, da dens statistik fortsatte med at stige. Det steg til et højdepunkt på $0,9230, hvilket var det højeste punkt siden maj 2022.

Dette opsving skete, efter at mønten gentestede det afgørende støtteniveau på $0,069, dets højeste sving i november sidste år. I de fleste tilfælde er en pause og gentest et af de mest populære fortsættelsesmønstre.

Skale Network-prisen steg også over 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Tilsvarende fortsatte indikatorerne for Relative Strength Index (RSI) og MACD med at stige.

Derfor er udsigterne for Skale positive, da januareffekten starter. Dette er en situation, hvor aktiver har tendens til at klare sig godt i januar, efterhånden som investorer vender tilbage til arbejdet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.