Eksklusivt: Dr. Charan Singh kæmper for “forsigtigt anker” i havet af global gæld

Verdensbankens nyligt offentliggjorte ‘International Debt Report 2023’ fremhævede den “alvorlige fare” for lav- og mellemindkomstlande på grund af den hurtige stigning i ustabile gældsbyrder.

I løbet af det seneste årti har tempoet i gældsopbygningen i flere lande overgået den økonomiske vækst, som forventes at aftage endnu mere.

Som et resultat heraf overdøver store gældsserviceomkostninger de nødvendige investeringer på væsentlige områder, herunder sundhed og uddannelse; mens mange lande over hele verden meget vel kan være på randen af en fuldstændig gældskrise.

Vi havde heldet med at tale med den anerkendte økonom Dr. Charan Singh, administrerende direktør og grundlægger, EGROW Foundation, for bedre at forstå de forhold, der førte til de nuværende forhøjede gældsniveauer; den fremherskende situation på tværs af avancerede økonomier, emerging markets og de mindst udviklede lande; konsekvenserne af sådanne ubalancer for økonomisk vækst og beslutningstagning; potentielle sikkerhedsforanstaltninger og løsninger; og tiltrængte reformer i den internationale finansielle arkitektur.

Source: EGROW Foundation

Dr. Charan Singh er administrerende direktør og grundlægger af EGROW Foundation. Han er også den ikke-udøvende formand for Punjab & Sind Bank. Tidligere var han RBI Chair Professor of Economics ved det prestigefyldte Indian Institute of Management Bangalore, Indien; Seniorøkonom ved IMF, Washington DC; og forskningsdirektør (økonomisk politik, gældsforvaltning) ved RBI. Dr. Singh var blandt andre stillinger i bestyrelsen for NHB og NABFINS. Dr. Singh har udgivet meget og har to bøger til gode.

Dr. Singh afsluttede M.Phil i anvendt økonomi fra JNU, Delhi og PhD i økonomi fra University of New South Wales, Sydney i 1997. Han fulgte det op med post-doc-studier ved Department of Economics, Harvard University fra august 2003 til august 2004 og SCID, Stanford University fra august 2004 til januar 2006.

Det følgende er let redigerede uddrag fra diskussionen.

Q) Tak for din tid, Dr. Charan Singh. Vil du venligst give vores læsere et overblik over alvoren og kompleksiteten af gældskrisen i dag – i USA, avancerede økonomier (AE’er), Emerging Markets (EM’er) og de mindst udviklede lande (LDC’er)?

A) Dette er en meget kompleks historie, og den starter ikke kun fra i går eller forleden. Historien går tilbage til, hvad der skete under subprime-krisen i 2008. Den amerikanske administration brugte de nye finansielle instrumenter – derivaterne. Disse var meget dødelige, ikke forstået af mange og alt for komplekse til, at finansverdenen kunne forstå konsekvenserne. Så skete subprime-krisen og Lehman Brothers.

Den liberale pengepolitik eller den ukonventionelle pengepolitik i USA kom også til Europa gennem Den Europæiske Centralbank og ind i England gennem Bank of England.

Nu var verden ikke vant til denne form for typisk, kritisk økonomisk udvikling og forstod ikke dens implikationer. Så da hele det finansielle system kollapsede, blev den globale økonomi meget, meget sårbar.

Det er på dette tidspunkt, at størrelsen af balancen steg 4 gange på omkring 4 år. Det betyder, at der var masser af pengepolitiske implikationer, fordi den globale økonomi stivnede , og derfor var skattemyndighederne nødt til at give enorm støtte. Så på den ene side steg pengemængden, og på den anden side skulle finanspolitikken understøtte det.

Som følge heraf blev den økonomiske balance fuldstændigt forstyrret. Mens verden stadig forsøgte at komme sig over nettet af liberal pengepolitik og imødekommende finanspolitik, stod vi pludselig over for COVID.

Nu var COVID en nødsituation, og alle var nødt til at sætte ind for at redde menneskeliv. Igen skete det samme – pengepolitikken skulle være liberal, og finanspolitikken skulle være imødekommende.

Baseret på masser af empiriske beviser besluttede Maastricht-traktaten, at 3 % af underskud i forhold til BNP og 60 % af gæld i forhold til BNP er forsigtige grænser. Midt i subprime-krisen gik disse grænser imidlertid for en total skub. Verdens gæld i forhold til BNP steg til mere end 100 %, og underskuddene steg også voldsomt.

Resultatet af alt dette var, at rentebetalingerne på budgetterne blev meget store, da der var blevet lånt så meget over så lang tid. Rentebyrden blev større end udgifterne til sundhed og uddannelse. Dette skete især blandt EM’er og LDC’er.

Nu, ud fra dette selv, kan du forstå, at disse økonomier er blevet fanget. Du har optaget en enorm mængde lån for at tage dig af udsatte dele af samfundet, og nu skal du servicere den gæld, der er optaget. Du skal enten betale tilbage eller betale renter – så du er i noget af en ‘gældsfælde’. Det er der, kompleksiteten er, og i vækstlande og LDC’er, hvor rentebyrden er mere end udgifterne til sundhed og uddannelse, lider velfærdsorienterede ordninger voldsomt.

Q) Hvad er den primære kanal, hvorigennem investorporteføljer og husejere på tværs af AE’er, EM’er og LDC’er kan blive mest påvirket af gældskrisen?

A) Gældskrisen har flere konsekvenser. En af konsekvenserne er, at boliglånene led meget. Når inflationen er meget høj, og offentlige underskud buldrer, må de enkelte husholdninger bære hovedparten af den dårlige forvaltning af finans- og pengepolitikken.

For det første, på grund af rentepolitikken, mine lån til mange ting såsom boliger, biler, eller endda når det drejer sig om varige forbrugsgoder – alle kommer til at få et hit.

Renterne er meget skæve i systemet, og derfor er jeg ikke villig til at tage beslutninger om langsigtede investeringer. Firmaer, iværksættere og startups lider også, fordi renten ikke er, hvad den burde være, og den svinger hele tiden.

Samtidig har regeringernes finanspolitik heller ikke været særlig god. De er ikke sikre på skattelettelser, skatterabatter og skattesatser – disse kan stige, falde eller stå i stå. Al denne usikkerhed, der er kommet ind, har konsekvenser for den økonomiske beslutningstagning.

Derudover afspejler aktiemarkederne ikke den nøjagtige position, og de kan derfor være vildledende. Valutakursen kan også være vildledende. Forventningskanalen, hvorigennem transmissionen finder sted, er fuldstændig forstyrret og afstumpet.

Så både husholdningernes beslutningstagning og investeringer lider og er gået ind i en meget usikker fase. Da ingen ved, hvornår denne usikkerhed kan ophøre, påvirkes beslutningstagningen på husstandsniveau og også på virksomhedsniveau. Dette er den situation, der er fremherskende på tværs af AE’er, EM’er og LDC’er.

To fænomener – Lehman Brothers kollaps og COVID havde vidtrækkende konsekvenser i denne henseende. Mens Lehman Brothers langsomt spredte sig over hele verden og derfor udløste en vanskelig situation på en cyklisk måde – først fra USA til Europa og Storbritannien, skete COVID for os alle samtidigt.

Det, jeg har delt i min analyse, er fælles for avancerede økonomier, emerging markets og mindst udviklede økonomier.

Q) Hvad er din mening om de seneste Fed-protokoller og den sandsynlige bane, du forventer for den amerikanske pengepolitik i dag?

A) USA har ført både penge- og finanspolitik på en meget hensynsløs måde. Det er den største økonomi i verden – som tegner sig for over 20 % af verdens BNP. Dens beslutningstagning har konsekvenser over hele verden.

Selv når USA ikke er part i handelsaftalen, sker 80 % af handelsfaktureringen i amerikanske dollar. Givet et sådant ansvar på skuldrene af den offentlige politiske beslutningstagning i Amerika, opførte USA sig virkelig ikke på en ansvarlig måde.

Subprime-krisen opstod fra brugen af afledte produkter. Det var ikke særlig ansvarlige finansielle instrumenter, og det var heller ikke politikken som reaktion på Lehman Brothers, eller den rigelige finanspolitik, der skete under COVID. Alt dette har ført til den globale krise blot på grund af USAs hensynsløse opførsel.

Efter krigen mellem Rusland og Ukraine begyndte, blev virkningerne af den langvarige dårlige forvaltning af økonomien udløst af deres renteforhøjelser, og der var et vulkanudbrud. Alt det, de havde gjort i de sidste 10 år og blev ignoreret af markedet, dukkede pludselig op, og det vulkanudbrud, der fandt sted, påvirkede alle.

Så USA’s politik har været meget, meget uansvarlig i de sidste 15-20 år. De har påvirket amerikanerne selv og resten af verden.

Mens USA er en rig økonomi, og de har råd til at overvinde disse udfordringer, finder andre lande, der er forbundet med USA, det er en reel udfordring. For eksempel, hvis markederne i USA og avancerede lande ikke klarer sig særlig godt, klarer eksporten af vækstlande og mindst udviklede lande sig ikke særlig godt. Så der er et spejlbillede, der sker.

Mens de rige amerikanere, europæere og britere har råd til disse små hikke, kan lande som Indien og mange afrikanske lande ikke, da vi ikke har reserverne og backup. Så amerikanske politiske beslutningstagere har ikke handlet ansvarligt og ikke opført sig ansvarligt over for resten af verden.

Nu er inflationen aftaget til en vis grad. Hvis de var gode nok, burde de være begyndt at sænke renterne, men det har de ikke. De var selv klar til en recession. De har råd til at overvinde konsekvenserne af en recession, men hvis den recession afspejler sig i vores lande, vil lokalbefolkningen få det meget svært.

Ikke desto mindre har de nu stabiliseret sig og sænker ikke renten. De har afværget den recessionsfrygt, der var der i de tidligere faser, så de har i den grad gjort godt for deres økonomi.

Verden har også taget højde for, hvad der er sket i Rusland og Ukraine, og derfor er verden gået videre på dette tidspunkt. Så selvom Fed har indikeret forskellige steder, at der kan være stabil repo i nogen tid, er min læsning, at mod slutningen af 2024 kan de begynde at skære.

Hvis de begynder at skære ned, så må resten af verden også følge efter, for ved at efterligne og efterligne, hvad USA gjorde, hævede de fleste lande renten, og de renter burde begynde at falde. I det øjeblik priserne begynder at falde, kan du forestille dig, at der vil være en genoplivning i økonomien, og vækstmotorerne kan starte.

Q) Hvor ser du som pengepolitisk beslutningstager de mest forhøjede risici i dag?

A) Min fornemmelse er, at forventningerne skal forankres, og disse forventninger er med succes blevet forankret i Indien og andre vækstlande samt i USA.

En ting er klar – der er nultolerance for høj inflation. Men så er spørgsmålet, hvordan definerer man høj inflation, og hvem skal definere, om inflation på 2 % er rigtigt eller 4 % er rigtigt?

Der har været mange diskussioner om dette i Den Internationale Valutafond (IMF). Olivier Blanchard, der var cheføkonom i IMF, udgav et papir, hvor han satte spørgsmålstegn ved, om 2 % er det rigtige inflationsmål, eller det burde være lidt højere.

Min fornemmelse er, at en centralbank ikke skal springe for at hæve renten, når der er en forbigående stigning i inflationen. Rusland-Ukraine-krigen var et slag, da inflationen var steget voldsomt – fem gange mere end gennemsnittet på 30 år (eller 10 % i forhold til 2 %, som er 30-års gennemsnittet), måtte amerikanerne gøre noget. Fed behøver dog ikke at have hoppet.

Det var tydeligt, hvor inflationen steg, og var resultatet af masser af dårlig styring af økonomien fra 2008 og frem. Det burde have været håndteret på en langt mere sofistikeret måde end at bruge forhammeren med at hæve renten så hurtigt.

Da renterne blev hævet så hurtigt, blev beskæftigelsen, væksten og investeringerne alle påvirket. Men når det var indlysende, at Lehman Brothers var årsagen, pantesikrede værdipapirer var årsagen, eller krigen mellem Ukraine og Rusland var årsagen, burde tingene have været håndteret på en meget mere sofistikeret og moderat måde.

Den lektie, der skal læres, er, at når som helst en krise opstår – det være sig Lehman Brothers eller en sådan som COVID, hvor man var nødt til at lukke industrien ned, eller som krigen mellem Ukraine og Rusland – bør en forsigtig penge- og finanspolitik være meget mere moderat. Men jeg tror, at de avancerede lande var meget reaktive i løbet af de sidste 15-20 år. De burde have været mere moderate og hensynsfulde og have diskuteret spørgsmålene langt mere seriøst og detaljeret, end hvad der skete.

Jeg håber, at lektien er, at renteinstrumentet ikke bør springes over som det første instrument til at bekæmpe inflationen. Det er der, jeg mener, at centralbankerne har en lektie at lære.

Den anden lektie, man kan lære, er, at råvarepriserne er mere sårbare over for store udsving og er på vej ned, især oliepriserne. Så der skal laves oliebuffere, og alternativer til olie skal overvejes seriøst. Det er præcis sådan, verden bevæger sig mod solenergi, vindenergi og endda atomenergi.

Vi ved, at monopolet på hvad som helst ikke er godt. På samme måde mener jeg, at monopolet på olie som energikilde skal brydes, og derfor skal alternativer undersøges. Jeg tror, verden er begyndt at gøre dette, og den indsats skal styrkes.

Sp) Hvordan vil du beskrive “forsigtig monetær og finansiel politik”, og hvordan adskiller disse sig på tværs af AE, EMDE og LDC’er?

A) Som nævnt har pengepolitikken brug for et anker – hvad skal ankeret være? Skal det være en inflationsmålsætning på 2 %, tror jeg ikke. Man skal være virkelig klar. I aldrende lande som Japan kan 2 % være for lavt , og det er derfor, de lider. I absolut pulserende økonomier som Amerika burde dette måske være omkring 3%-4%. I et vækstland som Indien, hvor folk er meget unge, er 2%-4% for lavt, og 6% kan være mere egnet.

Derfor skal der gives et forsigtigt anker til pengepolitikken for at forankre forventningerne.

Når det kommer til finanspolitik, skal der være en forståelse for, hvad der er den rigtige indikator. Maastricht-traktaten havde angivet 3 % af BNP for underskuddet. Er det den rigtige indikator? Bør et vækstland som Indien tvinge sine udgifter til investeringer eller infrastruktur ned i det øjeblik, det krydser 3 %? Jeg synes nej.

Så kvaliteten af udgifterne skal analyseres. Hvor finder de offentlige udgifter sted? Når først kvaliteten af udgifterne er besluttet, kommer beslutningen om, hvad der skal være gæld-til-BNP-forholdet.

Hele denne tid blev vi lært i klasseværelserne, at hvis gældsforholdet i forhold til BNP overstiger 60 % af BNP, vil landet være i krise. Indien har været over 60% i meget lang tid. Nu har resten af verden også været over 60 % i mere end et årti.

Derfor mener jeg, at ankrene for finanspolitikken også skal omdefineres fra 3 % for finanspolitisk underskud i forhold til BNP og 60 % for gæld i forhold til BNP. Indtil det er gjort, er det meget svært at have en passende blanding af penge- og finanspolitik.

Hvad den finansielle sektor angår, skal man være meget, meget forsigtig. De ikke-performerende aktiver (NPA’er) bør ikke behandles som en meget skræmmende ting.

I nødsituationer som COVID, hvor hele verden lukkede ned, og alle skal være meget forsigtige med, hvornår de giver adgang til deres lokaler, hvornår de skal drive forretning eller ej – på sådanne tidspunkter, NPA’er, som er en af indikatorerne for, om banken er i en krise, bør behandles mere liberalt.

På samme måde, når den globale økonomi er i krise, bør der også tages mere hensyn til kapitaldækningsgraden fleksibelt i forhold til det tidspunkt, hvor det drøftes.

Både penge- og finanspolitikken skal ses på ny, og i den finansielle sektor har vi endnu ikke sat disse benchmarks, men jeg tror, vi skal se på makroøkonomiske indikatorer og derefter beslutte, om en institution er i krise eller ej. Så kan vi tage stilling til, om der skal sættes ind, eller om institutionen skal lukkes.

Vi skal gå videre land for land og lave en detaljeret analyse, mens vi ser på de fejl, der er sket i fortiden, på grund af hvilke kriser blev udløst. Kun en sådan granuleret tilgang kan hjælpe snarere end en forhammer-tilgang, som bliver brugt i verdensøkonomien af eksperter i den finansielle sektor i dag.

Sp) På tværs af rigere lande, vækstlande og stærkt forgældede lande, hvad vil sandsynligvis være de mest effektive sikkerhedsforanstaltninger samt løsninger i forhold til den globale gældskrise?

A) Min læsning er, at to institutioner spiller en meget fremtrædende rolle i den globale økonomi – Verdensbanken (WB) og IMF. De har begge en vigtig rolle at spille nu, og de er opmærksomme på det, men deres opmærksomhed er blevet rettet mod klimafinansiering.

På dette tidspunkt tror jeg, at de begge skal fokusere på penge- og finanspolitikken. Klimafinansiering er vigtig, men den bør ikke tilsidesætte og sætte disse to vigtige ting på bagkant.

Nu er spørgsmålet, hvad der kan gøres? IMF og WB er nødt til at organisere rundbordsmøder af politiske beslutningstagere og se på, hvad der bør prioriteres, og hvad der ikke bør prioriteres.

Da der er mangel på ressourcer, der kanaliseres gennem multilaterale institutioner som WB og IMF, spiller den private sektor en meget stor rolle. Mens de multilaterale institutioner opkræver en meget nominel rente, opkræver den private sektor ikke en nominel rente. De flåder dig og har et meget højt afkast.

Derfor blev der også diskuteret reformer for multilaterale institutioner – NK Singh fra Indien og Larry Summers fra Harvard sammensatte en rigtig god undersøgelse til G20, som talte om både multilaterale banker og multilateral gæld. Den anførte, at den private sektors rolle i udlån til LDC’er og vækstlande skal begrænses, og at de multilaterale agenturers rolle skal øges, så disse lande kan få adgang til de midler og ressourcer, de har brug for, til en lavere rente. Det er, hvad de har råd til.

Hvis jeg skal bygge en vej, hvilket afkast kan jeg så forvente af dette? Du kan sige, at du kan installere en betalingsbro for at opkræve et gebyr, men hvor mange mennesker vil overhovedet have råd til vejafgiften? De vil finde måder at omgå det på, og derfor tager disse ting tid. Returnering tager 50-75 år at dække omkostningerne.

De multilaterale institutioner har mekanismerne til at låne ud i 50-75 år, og vi skal passe på ikke at placere de mest sårbare LDC’er blandt hajerne i den private sektor, som forfører dem til at tage lån, viser dem drillerenter, og senere når den lokale økonomi tillader det ikke – disse lande lander i en gældsfælde.

Så de globale monitorer – IMF og WB skal spille en meget stor rolle i dette.

Q) Hvad er de vigtigste erfaringer fra GFC eller andre gældskriser, som politiske beslutningstagere kan trække på for at fremme globalt samarbejde om gældsforvaltning?

A) Efter min mening er den vigtigste lektie at prioritere dine udgifter og prioritere, hvor pengene bruges. Lad dig ikke forføre af pengeudlånere, der er villige til at låne dig så meget, du vil, men til teaser-priser i begyndelsen og ublu priser mod slutningen. Gør det ikke. Væn dig ikke for vant til at låne eller låne fra de internationale markeder. Mens der er en valutakursrisiko, er der også renterisikoen – prioriter det område, hvor du vil vokse.

For det andet er det efter min erfaring altid bedre at vokse organisk frem for at låne og vokse. Så der skal være en grænse, som du kan låne og vokse til, og den grænse bør være kontekstuel og landespecifik afhængigt af, hvor meget finanspolitisk plads der er til rådighed. Lev inden for det rum, når du beslutter dig for, hvor meget du skal låne.

Enhver økonomi har også en absorberende kapacitet. For eksempel er du og jeg vant til en vis mængde mad i løbet af dagen. Hvis vi indtager fem gange den mad, vil vi ikke kun blive oppustet, det vil påvirke vores fordøjelsessystem, og det kan skade os.

På samme måde har enhver økonomi en absorberende kapacitet. Du kan ikke overspise og forsøge at vokse ved overforbrug. Det kan også virke kontraproduktivt. Så derfor skal du prioritere, indstille din appetit, og så se på cost-benefit-analysen gennem projektets levetid, hvor lang tid du skal låne, og hvornår forventes afkastet at starte.

Den pointe, jeg forsøger at fremhæve, er, at hvis rentebetalinger i budgettet bliver den største del af udgifterne, så har du mistet strejfet af budgetlægning.

I et budget bør dine udgifter generelt prioriteres, og rentebetalinger bør være den sidste post, mens sundhed, uddannelse, kvalifikationer og jobskabelse bør være de første fire poster.

Så min egen læsning er, at der er lande, der bliver forført til at låne, da dette er tilgængeligt til en nem rente. Når først de har lånt, vil de lokale politikere og det lokale bureaukrati ikke forstå, at det her kan komme og bide på dem 20 år fra i dag, eller endda 15 år frem.

Lån er aldrig en god idé, som i privatøkonomi så i offentlige finanser. Hvis det skal lånes, skal det lånes med forsigtighed og bør overvåges regelmæssigt.

Lånoptagelsen bør generelt investeres i kapitaldannelse – bygge dæmninger, bygge veje, dygtiggøre sig, give uddannelse for at forberede arbejdsstyrken til en bedre fremtid, og ikke kun bruges til løn og løn, eller kun til forbrugsudgifter.

Det bør bruges til anlægsudgifter, hvor aktiver skabes, og aktiver genererer afkast.

Q) Hvad er dollarens fremtid i de kommende år, og er der nogen trussel om, at den bliver fortrængt fra sin reservevalutaposition?

A) Ikke i min levetid, så ikke i endnu 25 år.

Den amerikanske økonomi tegner sig for 25% af det globale BNP. Kina forsøger at overhale det og har sine egne begrænsninger og udfordringer. Vi har lige set boligsektoren kollapse, og jeg er ikke sikker på, om de har været i stand til at dæmme op for det kollaps. Nyårsforedraget af chefen i Kina trækker på, at 2024 er et udfordrende år og bemærkede, at økonomien ikke har klaret sig godt i 2023 af indlysende årsager. Derfor er den globale økonomi i dybe problemer.

Jeg vil sige, at den amerikanske økonomi i den grad er kommet langt mere robust frem i forhold til den kinesiske økonomi.

Kinas økonomi har også måttet bære angrebet af konsekvenserne af COVID. Derfor leder udenlandske virksomheder, der opererer i Kina, efter veje uden for Kina, og Amerika går uanfægtet.

Andre valutaer som den indiske rupee og Pund Sterling er langt bagefter.

Hvor mange mennesker ville i øvrigt oprette en faktura i indiske rupier, når Indien ikke er en handelspartner for dem? Ingen. Hvorimod 85 % af den globale handel, selv hvor USA ikke er en part, faktureres i amerikanske dollars.

Andre lande har en lang vej at gå, før de udgør en alvorlig udfordring for USA. Jeg forudser ikke, at der vil ske noget med det i den nærmeste fremtid.

Euroen klarer sig rigtig godt og kan muligvis udgøre en form for udfordring, og den er også en valuta, der er efterspurgt.

En valuta betragtes også som en international reservevaluta, hvis de opgaver, den udfører, er meget vigtige, såsom at være tilgængelig til transaktionsformål og opbevaring. Disse opgaver kan kun udføres af en valuta, der er meget troværdig, og at etablere troværdighed tager det lang tid.

Som et resultat kan jeg ikke se, at amerikanske dollars bliver erstattet i den nærmeste fremtid.

Q) Vil du også være venlig at kommentere begrundelsen for centralbankernes køb af fysisk guld? Er det forbundet med gældskrisen?

A) Guld er en råvare, der altid har været centralbankens ven. Det er en international valuta. Jeg behøver ikke at forklare nogen, hvad dette metal i min hånd er. Jeg kan bruge det likvide aktiv i junglen i Afrika og New York City. Det er skønheden ved guld.

Enhver centralbank vil opbevare guld i store mængder. Jeg vil ikke sige, at køb af guld fra nogen centralbanker er på grund af post-COVID-æraen. Jeg vil sige, at det er sket i århundreder. Centralbanker har altid opretholdt guldreserver i deres land, og det er det, der giver stabilitet til valutaen. Derfor vil guld fortsat blive købt af centralbanker.

Vores centralbank i Indien køber det også, og selv i andre dele af verden har guld været på balancen i de fleste af centralbankerne. Det giver stabilitet, mens alle andre finansielle aktiver kan svinge. Alle andre valutaer svingede i deres værdi efter COVID, men guld har været en valuta, der har været stabil og giver troværdighed til centralbankens balance.

Q) Kunne du tænke dig at dele nogle afskedsord med vores læsere om den globale finanstilstand?

A) Ja, der er behov for at revidere den internationale finansielle arkitektur.

IMF og WB burde have ydet forsikring til lande, der havde mest brug for det, hver gang en ulykke fandt sted. Men vi så, hvad der skete i Sri Lanka for nylig. Ulykken fandt sted, folk var på gaden, men IMF havde lidt svært ved at give dem penge, når de havde mest lyst til det.

Selvom IMF og WB har eksisteret i 75 år eller deromkring, har deres rolle ændret sig over tid – og er blevet langt mere overbevisende nu, mens deres dækning også skal udvides med ændringen i udviklingen i den finansielle sektor i vækstlande.

For det andet bør den internationale finansielle arkitektur være i stand til at yde hjælp og bistand, vejledning og håndtag til de lande, der har mest brug for det. Det betyder, at det ikke er USA, Storbritannien eller europæiske lande, der har mest brug for IMF og WB. Jeg tror, at især lande i Latinamerika og Afrika også har brug for repræsentation i disse institutioner.

Så min læsning er, at den internationale finansielle arkitektur snart skal revideres, den skal udvide sin dækning og derefter tage højde for de problemer og udfordringer, som verden står over for nu i forhold til 1950, da de blev skabt. Det mangler nu, og det faktum har givet mine svar på nogle af dine tidligere spørgsmål.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.