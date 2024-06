UBS Group har en robust omsætning på 2,7 milliarder USD i Q1 FY24

UBS Group AG, den schweiziske multinationale investeringsbank og finansielle servicevirksomhed, udgav sin kvartalsvise resultatrapport for 1. kvartal af FY24 den 7. maj 2024.

Virksomheden rapporterede et nettoresultat på 1,8 milliarder dollars og en underliggende PBT på 2,6 milliarder dollars, med en vækst på 15 % i første kvartal i den underliggende omsætning og en 5 % kvartal-til-kvartal reduktion i de underliggende driftsomkostninger, hvilket resulterede i en betydelig positiv driftsmæssig gearing. Nettoresultatet til aktionærerne var $1.755 millioner.

UBS samlede omsætning nåede 2,7 milliarder dollars, og den samlede underliggende omsætning var 12 milliarder dollars. Koncernens driftsomkostninger faldt med 11% i dette kvartal til $10.257 millioner, eller 5% for Q1 på underliggende basis til $9.236 millioner.

“For lidt over et år siden blev vi bedt om at spille en afgørende rolle i stabiliseringen af de schweiziske og globale finansielle systemer gennem opkøbet af Credit Suisse, og vi leverer vores forpligtelser. Dette kvartal markerer afkastet til rapporteret nettooverskud og yderligere kapitaltilvækst – et vidnesbyrd om styrken af vores forretning og kundefranchise og vores evne til at levere betydelige fremskridt med vores integrationsplaner, mens vi aktivt optimerer vores finansielle ressourcer.”