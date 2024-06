Geoffrey Morphys $27M retssag fører til Bitfarms fordrivelse

I en dramatisk drejning af begivenhederne har Bitfarms opsagt Morphy som administrerende direktør og præsident for minefirmaet efter indgivelsen af en retssag mod virksomheden.

Morphy’s anlagde en retssag mod Bitfarms for at søge svimlende $27 millioner i erstatning, hvilket fik Bitfarms til at opsige sin rolle på trods af forudgående meddelelse om planer om at få ham til at forblive i virksomheden.

I mellemtiden er Nicolas Bonta, medstifter og formand, trådt ind som midlertidig præsident og CEO.

Morphy sagsøgte Bitfarms for erstatning

Den juridiske kamp startede den 10. maj, da Morphy anlagde sagen ved Superior Court of Ontario, Canada, med henvisning til påstande om kontraktbrud, uretmæssig afskedigelse og krav om skærpede og strafbare erstatninger.

Bitfarms reagerede hurtigt på retssagen og hævdede sin tro på, at kravene er grundløse og uden berettigelse. Virksomheden har lovet at forsvare sig kraftigt mod beskyldningerne fremsat af dets tidligere administrerende direktør.

Morphys afgang markerer en væsentlig udvikling for Bitfarms, en fremtrædende spiller i cryptocurrency-mineindustrien.

Efter at have været i virksomheden siden 2020, har Morphys ledelse spillet en central rolle i udformningen af Bitfarms’ operationer og strategiske retning.

Men da retssagen kastede en skygge over hans embedsperiode, anså bestyrelsen det for nødvendigt at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at afbøde enhver potentiel indvirkning på virksomhedens omdømme og drift.

Bitfarms’ lederskifte

I kølvandet på Morphys afgang har Bitfarms ikke spildt tid på at udnævne Nicolas Bonta som den midlertidige præsident og administrerende direktør.

Bonta, som også er medstifter af virksomheden og fungerer som bestyrelsesformand, bringer et væld af erfaring og ekspertise til rollen. Under hans ledelse sigter Bitfarms på at navigere gennem det turbulente farvand, der er forårsaget af den juridiske tvist, og bevare sin position som en førende aktør i cryptocurrency-minesektoren.

Bonta besidder i øjeblikket administrerende direktør-position midlertidigt, og virksomheden har annonceret planer om at fortsætte med sin tidligere skitserede strategi om at søge en afløser for Morphy.

En ny administrerende direktør forventes at blive udnævnt i de kommende uger, hvilket signalerer Bitfarms’ vilje til hurtigt at genoprette stabilitet og kontinuitet til sit lederteam.

På trods af omvæltningen i sine ledende rækker, fortsætter Bitcoin-minevirksomheden med at fokusere på at forbedre sine minedriftskapaciteter og udvide sin tilstedeværelse på nøglemarkeder. Med 11 Bitcoin-minefaciliteter spredt over USA, Canada, Paraguay og Argentina er virksomheden godt positioneret til at udnytte den voksende efterspørgsel efter cryptocurrency-minetjenester.

I april afslørede Bitfarms planer om at investere cirka 240 millioner dollars for at opgradere sit mineudstyr, et træk, der sigter mod at øge sin hashhastighedskapacitet til 21 exahashes per sekund.

Virksomheden forbliver standhaftig i sin forpligtelse til sine langsigtede mål og målsætninger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

