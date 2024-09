Bitcoins lager af værdistatus stilles spørgsmålstegn ved, da analytikere deler blandede meninger

Bitcoins status som værdilager er ved at blive “decimeret”, ifølge Kathleen Breitman, medstifter af Tezos blockchain.

Breitmans kommentarer kom, da det bredere kryptomarked reagerede på voksende frygt for en økonomisk recession, som blev slynget af Japans børskrak.

Under sin optræden på CNBC’s ‘Squawk Box’ den 5. august, mærkede Breitman Bitcoin som “internet-foregive penge”, hvilket i høj grad betragtes som et spekulativt aktiv.

Ifølge hende, når handlende “får en fornemmelse af noget, der ligner en recession”, er deres første reaktion at sælge aktiver af denne slags.

Det er grunden til, at Breittmant siger, at hun ikke har “købt sig ind i” butikken med værdifortælling. I stedet tror hun på, at Bitcoins nytte vil vokse som et kerneaktiv og et nyt middel til at udveksle værdi.

Guld, ofte sammenlignet med Bitcoin, forblev relativt stabilt og oversteg endda $2500-mærket for første gang.

Flere faktorer spiller ind

Bitcoin faldt et øjeblik til under $50.000, da den amerikanske arbejdsløshed steg over 4,3% pr. data udgivet den 2. august. Situationen eskalerede yderligere, da Japan uventet hævede renten, hvilket direkte påvirkede carry trade-strategierne på de amerikanske markeder.

Carry-handel er en almindelig strategi blandt forex-handlere og fondsforvaltere. Det involverer at låne midler i lavrentevalutaer som den japanske yen og bytte dem til højrentevalutaer som den amerikanske dollar. Som et resultat kan handlende drage fordel af forskellen i rentesatser mellem to valutaer.

De højforrentede valutaer investeres derefter i aktier og obligationer.

Men med Bank of Japan hævede sine renter, begyndte handlende, der havde lånt yen, at lukke deres positioner på grund af de højere låneomkostninger, der nu er i spil. Effekten kunne mærkes af Nikkei 225-aktieindekset, som faldt tæt på 14 %, da investorer begyndte at aflaste deres positioner for at tilbagebetale gælden.

Andre faktorer, der tilføjede et nedadgående pres på Bitcoin og det bredere kryptomarked, var voksende politiske spændinger i Mellemøsten mellem Iran og Israel. I mellemtiden hjalp massive likvidationer fra market maker Jump Crypto i løbet af den seneste uge heller ikke Bitcoins sag.

Den samlede markedsværdi for kryptovaluta faldt så lavt som 1,81 billioner dollars, hvilket registrerede et fald på mere end 15 % på 24 timer. Derivathandlere fik et massivt hit og registrerede over 1,2 milliarder dollars i likvidationer inden for samme tidsramme.

Forskellige meninger hersker

Kryptovalutaanalytikere har udtrykt blandede meninger om retningen af Bitcoin fra sin nuværende position.

Ifølge kryptoanalytiker Rekt Capital forventes Bitcoin at opleve en yderligere nedtur. Han citerede historiske data og påpegede, at Bitcoin nærmede sig et udbrudspunkt efter halvering, som typisk observeres 150-160 dage efter halveringen.

Indtil da ser analytikeren “mulighed” for yderligere “downside afvigelse” på kort sigt.

Krypto-analytiker Moon fremhævede $51.000-mærket som et afgørende punkt at holde øje med. Hvis Bitcoin ikke holder sig over denne støtteregion, forventer han et nedadgående rally mod $45.000-mærket.

I skrivende stund var Bitcoin genvundet til $54.687, men faldt med 7,8% i løbet af de sidste 24 timer. Det psykologiske støtteniveau på $50.000 ser ud til at holde sig stærkt.

Midt i denne baggrund sagde kryptoanalytiker Satoshi Flipper, at Bitcoin har indledt en “V-form”-genopretning, som er et mønster, der dannes, når et aktiv hurtigt genoprettes efter en massiv nedtur.

Analytikeren pegede tidligere på et bullflagmønster på BTC-diagrammet, som ifølge ham havde dannet sig i syv måneder. Tyreflag dannes i perioder med konsolidering og efterfølges typisk af et udbrud.

Kryptoanalytiker Elija opdagede også et lignende mønster på Bitcoins månedlige diagram og spekulerede på, at flagskibskrypten vil være vidne til en “breakout-pumpe.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.