Donald Trump er under beskydning for mulig markedsmanipulation, efter at et opslag på sociale medier, der opfordrede investorer til at købe aktier, gik forud for en pludselig vending af handelstariffer, som fik markederne til at skyde i vejret verden over.

Onsdag morgen, lige efter de amerikanske markeder åbnede, skrev Trump på sin sociale medieplatform Truth Social: “DET ER EN GOD TID AT KØBE!!! DJT.”

Inden for fire timer forbløffede han investorerne ved at annoncere en 90-dages pause på nye tariffer for de fleste lande, undtagen Kina.

Meddelelsen udløste et større rally, hvor S&P 500 lukkede med mere end 9 %, og den teknologitunge Nasdaq steg over 12 %.

Den globale ringvirkning var hurtig.

Japans Nikkei 225 sprang 9 %, mens Londons FTSE 100 steg så meget som 4 % i begyndelsen af ​​torsdagshandelen.

At tilføje intriger til Trumps indlæg var hans usædvanlige beslutning om at skrive under med “DJT” – det samme ticker-symbol for Trump Media & Technology Group, som ejer Truth Social.

Aktierne i selskabet steg 22% onsdag, hvilket rejser yderligere spørgsmål om timingen og hensigten med præsidentens budskab.

Opfordringer til efterforskning intensiveres i Washington

Begivenhedsforløbet har givet anledning til skarp kritik fra lovgivere med påstande om, at Trumps handlinger gav mulighed for insiderhandel.

Senator Adam Schiff sagde, at markedsudsvingene kræver undersøgelse:

“Hvem i administrationen kendte til Trumps seneste told-flip-flop på forhånd? Var der nogen, der købte eller solgte aktier og profiterede på offentlighedens regning?”

Senator Chris Murphy gentog bekymringer, advarede om en “insiderhandelskandale” og spekulerede i, at Trumps indlæg var et signal til hans medarbejdere om at udnytte private oplysninger.

I mellemtiden opfordrede repræsentanten Alexandria Ocasio-Cortez alle medlemmer af Kongressen til at afsløre alle nylige aktiehandler, hvilket antydede mistænkelig aktivitet:

“Jeg har hørt noget interessant snak på gulvet,” skrev hun på X.

“Deadline for offentliggørelse er den 15. maj. Vi er ved at lære et par ting.”

Etik og juridiske eksperter ser grund til undersøgelse

Juridiske forskere og etiske eksperter hævder, at Trumps handlinger fortjener en seriøs undersøgelse.

Richard Painter, tidligere etisk chefadvokat for præsident George W. Bush, advarede om, at timingen af ​​Trumps post gør ham sårbar over for anklager om markedsmanipulation.

Kathleen Clark, professor ved Washington University School of Law, sagde, at Trumps opførsel “normalt ville udløse en undersøgelse fra Securities and Exchange Commission.”

Hun tilføjede: “Sådanne efterforskere ville lede efter beviser for, at Mr. Trump vidste, at han ville komme med en meddelelse, der ville flytte markedet og derefter give et fingerpeg til sine følgere,” sagde hun i en NYT-rapport.

SEC, som fører tilsyn med overholdelse af føderale værdipapirlove, afviste at kommentere til NYT, da de blev spurgt om Trumps indlæg.

Det er ikke første gang, at Trump står over for spørgsmål om finansielle handler.

Før han begyndte sin anden periode, rejste han kritik over lanceringen af ​​sin $TRUMP meme-mønt.

Rapporter på det tidspunkt antydede, at udvalgte investorer, nogle med tilknytning til Trump-organisationen, høstede betydelige overskud, med en krypto wallet, der angiveligt tjener $109 millioner, ifølge en New York Times-analyse.

Det Hvide Hus forsvarer præsidentens motiver

Embedsmænd i Det Hvide Hus har afvist beskyldninger om uredelighed og insisterer på, at Trumps indlæg på sociale medier var beregnet til at stabilisere markederne midt i udbredt usikkerhed.

“Det er USA’s præsidents ansvar at forsikre markederne og amerikanerne om deres økonomiske sikkerhed i lyset af non-stop mediernes frygt-manger,” sagde Kush Desai, en talsmand for Det Hvide Hus.

Desai beskyldte demokraterne for at “gribe efter halmstrå for at spille partipolitiske spil” og opfordrede dem til at samarbejde med administrationen om at styrke den amerikanske økonomi.

Mens Det Hvide Hus nedtoner kontroversen, stiger presset i Washington for gennemsigtighed og ansvarlighed.

Hvorvidt regulatorer vælger at forfølge sagen, kan have vidtrækkende konsekvenser for både Trumps præsidentskab og finansmarkederne.