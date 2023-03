Interview: Web3 bricht zusammen, aber was bedeutet es, ein Unternehmen in diesem Markt zu führen?

Ich habe viel über meine Zweifel geschrieben, die den Wert von Web3 und dem Metaverse und den Hype um den Raum betreffen.

Auch wenn einige nicht damit einverstanden sind, gibt es keinen Zweifel daran, dass das letzte Jahr oder so war sehr hart für den Raum im Allgemeinen. Skandale wie die Todesspirale von LUNA und der Zusammenbruch von Celsius im letzten Sommer haben den Kryptowährungsmarkt als Ganzes erschüttert. Und das, ohne den Untergang von FTX auch nur zu erwähnen.

Aber die Aktivität geht im Raum weiter. Um einen Einblick zu bekommen, wie Gründer trotzig und entschlossen vorangehen, haben wir den CEO des Web3-Unternehmens VUCA Digital, Pan Lorattawut, interviewt.

Invezz (IZ): Können Sie uns zunächst etwas über sich erzählen?

Pan Lorattawut (PL): Mein Name ist Pan Lorattawut und ich bin CEO von VUCA Digital, das das CROWN-Token-Projekt antreibt. Ich habe mich für VUCA engagiert, als ich 2019 zu seiner Muttergesellschaft, T&B Media Global, kam.

Mein Hintergrund liegt im Finanzdienstleistungsbereich – ich war früher bei einer Full-Service-Anlageberatungs- und Beratungsfirma – und so überwache ich die Investitionen, digitalen Assets, Strategien und Geschäftsentwicklung von VUCA. Meine Arbeit in Trad-Fi und Fintech hat mich natürlich in den Orbit von DeFi und Web3 gezogen.

IZ: Wie haben sich Ihrer Erfahrung nach die Ansichten über den Metaverse-/Web3-Raum im letzten Jahr verändert?

PL: Einige Institutionen haben auf die Probleme des Web3-Raums im vergangenen Jahr als Grund hingewiesen, ihm nicht zu vertrauen oder ihn als Betrug zu betrachten. Aber viele einzelne Benutzer und potenzielle Kunden sind immer noch sehr an der Blockchain, dem Metaverse und der Kryptowährung interessiert, und jeden Tag kommen neue Anwender in den Raum.

Die Menschen glauben an das Potenzial der virtuellen Welt und wie sie unser Leben und unsere Geschäfte beeinflussen wird. Einige zögern vielleicht, die ersten Anwender zu sein, möchten aber nicht zurückgelassen werden. Die Frage ist jetzt nicht: „Ist das wirklich so?“ aber ‘wie werden wir diese Technologie in unser Geschäftsmodell übernehmen?’ und ‘Wird eine weit verbreitete Adoption früher kommen, als wir ursprünglich dachten?’

IZ: Ist es eine Herausforderung, in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld innovativ zu sein?

PL: Es ist eigentlich keine größere Herausforderung als in besseren Zeiten. So oder so, als Unternehmer muss man hartnäckig sein, eine originelle Idee haben, die sich von der Konkurrenz abhebt, und wissen, wie man mit den richtigen Leuten in Kontakt kommt.

Möglicherweise stehen weniger Mittel zur Verfügung als in einem optimistischeren Markt, aber Sie würden trotzdem um diese Ressourcen konkurrieren. Ein schwieriger Markt ist eine Zeit für ein Unternehmen, um die Art und Weise, wie sein Kapital verwaltet wird, aufzubauen, zu entwickeln und zu bewerten.

IZ: Wie wird sich ein Bärenmarkt in Zukunft auf die Kryptoindustrie auswirken?

PL: Krypto befindet sich in seinem Boom-and-Bust-Zyklus. Wenn mehr Fehlverhalten aufgedeckt wird und der Markt einen Tiefpunkt erreicht, werden die Preise ihren Tiefpunkt erreichen. Investoren sollen dann gute Projekte und Plattformen mit Fundamentaldaten und Glaubwürdigkeit besser von den schwächeren trennen können.

Auf breiterer Ebene wirkt sich ein Bärenmarkt auf das Vertrauen der Menschen in Kryptowährungen aus. Sie denken, dass ein Vermögenswert, dessen Wert dramatisch schwankt, zu volatil ist, um langfristig rentabel zu sein und in die Wirtschaft eingebaut zu werden.

Was wir lernen, ist, dass wir diese Währungen und Vermögenswerte zur richtigen Zeit richtig einsetzen müssen. Herauszufinden, in welche Branchen sie integriert werden sollen und welche Demografien sie ansprechen sollen, wird die langfristige Glaubwürdigkeit und Stabilität von Krypto sicherstellen, unabhängig davon, ob sich der Markt in einer Baisse oder in einer Hausse befindet.

IZ: Wie ist die allgemeine Einstellung zu Krypto in Asien?

PL: Krypto ist in Asien weit verbreitet und wächst weiter. Die große Jugendpopulation ist eine technisch versierte, technisch versierte Gruppe, die sehr offen dafür ist, neue Dinge auszuprobieren. Auch die älteren Generationen werden aufgeschlossener und experimentierfreudiger mit Krypto und digitalen Assets.

Anfangs dominierte der spekulative Aspekt den Markt. Und selbst nach ein paar Stürmen ist Krypto immer noch da, Unternehmer entwickeln immer noch Projekte und VCs investieren immer noch in sie. Der Blick auf Krypto richtet sich jetzt mehr auf seine tatsächlichen Geschäfts- und Wachstumschancen.

Web3-Projekte in Asien werden durch die Nachfrage von Endbenutzern und verschiedenen Wirtschaftssektoren vorangetrieben – zum Beispiel Finanzdienstleistungen, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und E-Commerce. Dies sind schnell wachsende Branchen, die auch die Blockchain-Technologie in ihrem Geschäft einsetzen möchten.

Die Machtverteilung, die Beteiligung der Community, der größere Nutzen sowie Belohnungen und Vorteile sind alles Attribute, die das Wachstum der Web3-Industrie unterstützen.