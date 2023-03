Inflation oder Bankenkrise? EZB-Zinsentscheidung – Aktienkurs der Credit Suisse steigt wieder

Was für eine Woche an den Märkten. Die Ansteckung des US-Bankenwesens griff in dieser Woche auf Europa über. Am Markt machte sich die Angst breit, dass der Niedergang der Silicon Valley Bank (Nasdaq: SVB) und von Silvergate Auswirkungen auf den gesamten Bankenmarkt haben könnte.

Der Aktienkurs der Credit Suisse (SWX:CSGN) schloss am Mittwoch mit einem Minus von 24% bei 1,70 CHF und markierte damit ein neues Allzeittief. Die Bank liegt nun 97,8% unter ihrem Allzeithoch. Und man denkt, Kryptowährungen sind schlecht!?

Credit Suisse Rettungsaktion

Die Angst ging so weit, dass die Schweizerische Nationalbank gezwungen war, einzugreifen und der Credit Suisse bis zu 50 Mrd. CHF (54 Mrd. $) zu leihen. Außerdem wird sie eigene Schuldtitel im Wert von 3 Mrd. CHF zurückkaufen und erklärt, dass sie “entscheidende Maßnahmen ergreift, um ihre Liquidität präventiv zu stärken”.

Bei Redaktionsschluss notierte die Aktie bei 2,08 CHF und stieg um über 22%, da die schlimmsten Szenarien der Anleger durch die Ankündigung der Kreditvergabe widerlegt wurden.

Für Europa, einen Kontinent, der noch immer unter dem PTBS der Krise von 2008 leidet, in deren Folge eine Reihe von Staaten Rettungsmaßnahmen in Anspruch nehmen mussten (darunter auch mein Heimatland Irland nach einigen absolut spektakulären Bankenzusammenbrüchen), ist dies die turbulenteste Woche seit langem.

Wann findet die Zinsentscheidung der EZB statt?

Das nächste große Ereignis ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die immer für Turbulenzen auf dem Markt sorgt.

Die EZB wird ihre jüngste Zinsentscheidung am Donnerstag um 9:15 Uhr Eastern Time bekannt geben. Sie wird die erste Bank sein, die nach den chaotischen Entwicklungen im Bankensektor zur Rechenschaft gezogen wird. In den USA haben sich die Erwartungen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Zinssätze nach dem Zusammenbruch der SVB sofort geändert (ich habe Anfang der Woche darüber geschrieben).

In der Tat preist der Markt in den USA eine weitere Zinserhöhung ein, bis der endgültige Zinssatz erreicht ist und Senkungen beginnen werden.

In Europa werden wir uns ein aktuelles Bild über den Stand der Dinge machen. Die Banken auf dem Kontinent sind sicherlich besser kapitalisiert als während des GFC und dürften über ein besseres Liquiditäts- und Zinsmanagement verfügen (was die SVB in den Ruin trieb) als ihre US-Pendants.

Vor diesem Hintergrund gehen einige nach wie vor davon aus, dass auf der Sitzung am Donnerstag ein harter Kurs gegen die Inflation eingeschlagen wird. Wichtig ist auch, dass die Straffung in den USA viel schneller als in Europa erfolgte, wo die Zinssätze nicht in demselben Maße angehoben wurden.

Wird die EZB die Zinsen erhöhen?

Vor den Bankenturbulenzen hatte die EZB eine Erhöhung um 50 Basispunkte in Aussicht gestellt. Der Markt hatte dies in der vergangenen Woche zu 100 % eingepreist und damit die vom Markt angenommene Wahrscheinlichkeit aus den Futures zurückgenommen.

Heute liegt die Wahrscheinlichkeit bei 50 %, obwohl sie gestern kurzzeitig bei 20 % lag.

Daher steht die Entscheidung der EZB derzeit auf Messers Schneide, und die Analysten diskutieren, was sie davon halten. Es ist der Widerspruch zwischen hohen Zinsen zur Bekämpfung der Inflation und niedrigen Zinsen zur Vermeidung weiterer Turbulenzen.

Es handelt sich um eine wichtige Sitzung, und daher ist mit Volatilität an den Märkten zu rechnen, unabhängig davon, wie sie ausgeht.