Warum steigen die Kryptopreise? Sektor kämpft, aber Inflation und Zinsen treiben die Preise höher

Die letzten Monate waren für Kryptowährungsanleger sehr erfreulich. Nachdem der Sektor im letzten Jahr stark angeschlagen war, hat er sich deutlich erholt.

Der Anstieg kommt hauptsächlich als Reaktion auf eine Verschiebung der Erwartungen in Bezug auf die Zukunft der Wirtschaft. Genauer gesagt, Erwartungen rund um die Maßnahmen der US-Notenbank.

Im vergangenen Jahr stiegen die Zinssätze so schnell wie nie zuvor. Dadurch wurde dem System Liquidität entzogen, und die spekulativsten und risikoreichsten Sektoren litten besonders stark unter dieser Entwicklung.

Krypto ist einer dieser risikoreichen Sektoren, wobei die Korrelation von Bitcoin mit Risikoaktien immer noch extrem hoch ist. Daher haben die Zinserhöhungen Bitcoin und die Kryptoindustrie insgesamt unter Druck gesetzt.

Aber das hat sich 2023 geändert. Die Inflation hat sich in den letzten beiden Quartalen abgeschwächt – immer noch himmelhoch, aber zumindest rückläufig –, während die Angst vor einer globalen Rezession allmählich in den Mittelpunkt gerückt ist. Angesichts der Bankenturbulenzen im letzten Monat ist der Markt zu der Annahme übergegangen, dass die Fed die Zinsen nicht so aggressiv wie erwartet anheben wird.

Warum steigen die Kryptopreise?

Das Problem ist nur, dass die Gründe für diesen Anstieg der Kryptowährungen nichts mit Kryptowährungen zu tun haben. Es handelt sich um eine rein makroökonomisch getriebene Markterholung, wie wir oben erörtert haben.

Aus dem gleichen Grund sind die Tech-Aktien in die Höhe geschossen. Unternehmen wie Tesla (+72 %), Meta (+70 %) und Nvidia (+88 %) haben ebenfalls ein erfolgreiches Quartal erlebt.

Nicht nur das, die Bedingungen in der Krypto-Sphäre waren ziemlich besorgniserregend. Die dringendsten Entwicklungen betrafen die Regulierung.

BUSD wurde im Februar eingestellt, da der in New York ansässige Emittent Paxos gezwungen war, das Minting des Stablecoins einzustellen. Seine Marktkapitalisierung wird langsam schrumpfen, ein Schlag für die Branche, die nun gezwungen ist, sich auf USDC und USDT zu konzentrieren.

Die Regulierungsbehörden haben jedoch nicht aufgehört. Binance sowie sein CEO Changpeng Zhao werden von der US-Börsenaufsichtsbehörde verklagt. Der Börse wird vorgeworfen, “Bundesgesetze” für US-Finanzmärkte missachtet zu haben, darunter Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Es gab auch Insolvenzen. Der Krypto-Kreditgeber Genesis ging im Januar unter. Er gehört zur Digital Currency Group und ist ein weiterer Dominostein, der durch die Folgen des Zusammenbruchs von FTX im November gefallen ist.

Genesis ist auch in einen Streit mit Gemini, dem Unternehmen der Winklevoss-Zwillinge, verwickelt, wobei Ersteres dem Letzteren 900 Mio. $ schuldet. Um die Sache noch weiter zu verkomplizieren, werden sowohl Gemini als auch Genesis von der SEC beschuldigt, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben.

Schließlich ist da noch der Zusammenbruch der größten kryptofreundlichen Banken. Silvergate, Signature und Silicon Valley Bank haben sich alle in Luft aufgelöst. Damit wird ein wichtiger Zugang zur Kryptowährungsbranche unterbrochen, was langfristig unbestrittenen Gegenwind für die Branche bedeutet.

Insgesamt waren die letzten Monate für Kryptowährungen eher besorgniserregend, da es nur wenige gute Nachrichten aus der Branche gab. Es war einfach die Aufweichung der makroökonomischen Bedingungen, die die Preise nach oben getrieben hat.

Die Liquidität ist gering und das Kapital flieht

Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit den steigenden Preisen angesprochen werden muss, ist die Tatsache, dass der Markt so dünn ist wie eh und je.

Die Liquidität ist in alarmierendem Tempo aus der Branche verschwunden. Die Stablecoin-Bestände an den Börsen sind auf dem niedrigsten Stand seit 2021, die Auftragsbücher sind leer und die Volumina stark rückläufig.

Die niedrige Liquidität verschärft die Bewegungen sowohl nach oben als auch nach unten. In diesem Fall wurde der Anstieg durch den fehlenden Widerstand weiter nach oben getrieben – es braucht nicht viel, um die Märkte mit dieser Menge an Liquidität zu bewegen.

Was in der Zukunft passiert, kann man nur vermuten. Aber in den letzten Monaten ist es schwer, irgendetwas innerhalb der Kryptowährung als Ursache für die schwindelerregenden Gewinne auszumachen. Vielmehr halten Jerome Powell und die US-Notenbank mit ihren wechselnden geldpolitischen Plänen zur Anpassung an Inflationszahlen, Rezessionsängste und Bankenturbulenzen weiterhin die Fäden in der Hand.

Wenn sich Bitcoin jemals abkoppelt, wird sich das alles ändern. Aber im Moment leben die Krypto-Investoren in einer Makro-Welt.