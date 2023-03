Wird es eine Rezession geben? Prognosen ändern sich mit dem Abklingen der Bankenturbulenzen, aber die Inflation bleibt hoch

Gestern habe ich einen Artikel über die Kraft langfristiger Investitionen an der Börse geschrieben.

In dem hypothetischen Fall, dass jemand der denkbar unglücklichste Mensch ist, und damit meine ich, dass er genau auf dem Höhepunkt des Aktienmarktes am 29. Dezember 2021 investiert hat, habe ich verfolgt, wie sein Portfolio abgeschnitten hätte.

Wenn man seit dem Höchststand monatlich 100 $ investiert hätte, hätte man bei einer Gesamtinvestition von 1500 $ nur 48 $ verloren, was einem Verlust von 3 % entspricht. Nicht gerade eine Katastrophe.

Unser unglücklicher Anleger, nennen wir ihn Pechvogel Brian, kommt der Gewinnschwelle für sein hypothetisches Portfolio immer näher.

Die Aktienmärkte verzeichneten am Mittwoch einen kräftigen Anstieg um 1,4 %, und die Futures am Donnerstagmorgen, während ich diese Zeilen schreibe, liegen höher. Die europäischen Märkte, die aufgrund der Zeitverschiebung bereits geöffnet sind, liegen durchweg im grünen Bereich, wobei der paneuropäische Stoxx 100-Index bereits um 1 % gestiegen ist.

Das hypothetische Portfolio ist jetzt um 27 $ oder 1,8 % gefallen.

Er symbolisiert die fortgesetzte Erholung von den Bankenturbulenzen der letzten Wochen, aber auch von der allgemeinen Talfahrt im letzten Jahr, die durch die von der Fed eingeleitete restriktive Geldpolitik verursacht wurde, als die Welt in eine Inflationskrise geriet.

Die Zinsprognosen haben sich stark verändert

Die Stimmung hat sich massiv verändert, da der Markt früher als zuvor erwartet eine Abkehr von diesen höheren Zinssätzen prognostiziert.

Die folgende Grafik zeigt den Unterschied in nur einem Monat in Bezug auf die Zinsprognosen.

Natürlich ist dieser Umschwung in den Prognosen darauf zurückzuführen, dass der Bankensektor ins Wanken gerät. Die Geschichte lehrt uns, dass bei steigenden Zinssätzen alles zusammenbricht. Dies war der schnellste Zinserhöhungszyklus seit Menschengedenken. Daraus folgt, dass die Dinge zu zerbrechen drohten. Und jetzt sind sie es.

Die SVB ging pleite, und die Turbulenzen schwappten über den Atlantik nach Europa, wo sie im Zusammenbruch der Credit Suisse gipfelten, die schliesslich in eine “Schrotflinten-Ehe” mit der UBS gezwungen wurde.

Doch die Wogen haben sich geglättet, und die Bewegungen in dieser Woche wurden durch die Rückkehr der Ruhe begünstigt. Am deutlichsten war dies bei den Technologiewerten zu spüren, einem Sektor, der notorisch empfindlich auf Zinserhöhungen reagiert und dementsprechend im letzten Jahr schwer unter die Räder kam. Der Nasdaq (IXIC) verlor mehr als ein Drittel seines Wertes, während viele Namen – Meta (Nasdaq:FB), Amazon (Nasdaq:AMZN), Netflix (Nasdaq:NFLX) usw. – noch viel stärker unter die Räder kamen.

Dementsprechend sind die Technologiewerte in dieser Woche am stärksten angestiegen. Die Tatsache, dass sich die Zinserhöhungen verlangsamen, während die Angst der Banken nachlässt, war in den letzten Tagen eine gute Medizin. Amazon stieg am Mittwoch um 3 %, Netflix und Apple (Nasdaq:AAPL) um über 2 %.

Der Nasdaq ist im Jahresvergleich jetzt um 14,8 % gestiegen, immer noch eine bemerkenswerte Rendite, insbesondere angesichts der Bankenprobleme. Auch der S&P 500 überschritt wieder die 4.000er-Marke.

Langfristige Prognose bleibt trüb

Die langfristigen Prognosen bleiben jedoch düster. Die Gefahr einer Rezession bleibt bestehen, und viele Analysten sagen voraus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Arbeitslosigkeit einsetzt und sich das Wachstum verlangsamt.

Aber genau das ist das Problem – damit die Inflation in Richtung des 2 %-Ziels sinkt, könnte dies erforderlich sein. Das haben wir schon immer gewusst, aber das Problem ist jetzt, dass der Markt so reagiert, als sei die Fed mit der Zinserhöhung fertig. Bedeutet das, dass die Inflation zur “neuen Norm” wird, wie der Anblick von sozialen Distanzierungsschildern an öffentlichen Plätzen (ernsthaft, ist es nicht an der Zeit, diese zu entfernen?)?

Die Renditekurve bleibt auf bedrohliche Weise invertiert, da der Markt sich weigert, Powell und der Fed zu glauben, dass eine Zinserhöhung noch bevorstehen könnte, und zu dem Schluss kommt, dass dies angesichts der Ereignisse des letzten Monats einfach nicht möglich ist. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen liegt bei 3,57 %, die der 2-jährigen bei 4,09 %.

Und so dümpelt die Wirtschaft weiter vor sich hin und vermeidet weiterhin bei jeder wichtigen Wendung eine Katastrophe. Die beiden Endgegner bleiben jedoch: Inflation und Rezession. Ob es einen Ausweg gibt, ohne eines dieser Übel auf sich zu nehmen, wird sich noch zeigen. Die Zeit wird es zeigen.