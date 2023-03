Wer zum Zeitpunkt des Höchststandes am Aktienmarkt investiert hat, liegt mit Dollar Cost Averaging nur 3 % im Minus

Leute fragen mich ständig nach Anlagetipps. Welche Aktien sollte man kaufen? Ist es ein guter Zeitpunkt zum Kaufen? Meine Antwort ist immer dieselbe: Woher zum Teufel soll ich das wissen? Und ironischerweise liegt genau darin die Antwort.

Ich habe einen mathematischen Hintergrund und bin mir der Macht der Zahlen durchaus bewusst. Und die Zahlen zeigen zwei Dinge: Die meisten Aktienanleger sind schlecht. Und mit schlecht meine ich, dass sie schlechter abschneiden als die Benchmark: der Aktienmarkt insgesamt, für den ich in diesem Artikel den S&P 500 als Proxy verwenden werde.

Und genau diese Tatsache bildet die These meines gesamten Anlageportfolios – dass ich nichts weiß. Wenn es für alle anderen so schwer ist, was ist dann bei mir anders? Außerdem sagen die Zahlen, dass dies auch Ihre These bestimmen sollte. Aber lassen Sie mich erklären.

Passives Management ist besser als aktives Management

In diesem Artikel vom letzten September habe ich die drei wichtigsten Statistiken für Anleger erläutert, aber ich möchte sie langsam wiederholen:

Die meisten aktiven Anleger schaffen es nicht, den Markt zu schlagen Der S&P 500 hat eine inflationsbereinigte historische Rendite von durchschnittlich 8,5 % Der Markt ist extrem volatil

Dieser Artikel geht mehr auf die Details ein, aber das Fazit ist, dass für die meisten Anleger (nicht für alle – ich spreche hier von Kleinanlegern) alles, was über das monatliche Einzahlen eines bestimmten Betrags in Indexfonds hinausgeht, auf lange Sicht Geld kostet.

Auf seltsame Weise beweist 2022 dies mehr als jedes andere Jahr. Es war ein heißes Jahr für den Markt, das schlimmste seit 2008, da Russland in die Ukraine einmarschierte, eine Inflationskrise rund um den Globus entstand und die Zentralbanken die Zinssätze schneller anhoben als je zuvor in der Geschichte.

Dies führte zu einem Druck auf die Aktienkurse, wobei der S&P 500 um fast 20 % fiel. Und so wurde die kurzfristige Volatilität des Aktienmarktes erneut deutlich, wie das nachstehende Diagramm zeigt, in dem die Rendite des Jahres 2022 den Renditen der letzten 100 Jahre gegenübergestellt wird.

Die Kraft von langfristigen Investitionen

Aber die Kraft langfristiger Investitionen besteht darin, dass diese kurzfristige Volatilität überstanden werden kann. Und Punkt zwei oben – dass der Aktienmarkt durchschnittlich 8,5 % Rendite bringt – bedeutet, dass die Anleger langfristig davon profitieren sollten.

Um dies zu verdeutlichen, betrachten wir den hypothetischen Fall des denkbar schlechtesten Börsenanlegers. Das heißt, die arme Seele, die beschlossen hat, genau auf dem Höhepunkt des Aktienmarktes zu investieren, und zwar auf die Minute genau. Das wäre der 29. Dezember 2021, wenn der S&P 500 bei 4793 stand.

Selbst bei diesem komischen, schlechten Timing hätte der Anleger nur einen minimalen Verlust erlitten, vorausgesetzt, er hätte den Kurs beibehalten und seither monatlich investiert. Um genau zu sein, würde eine monatliche Investition von 100 $, beginnend mit dem Höchststand des Aktienmarktes und weiterführend durch die letzten 15 Monate des Investitionsschmerzes, bedeuten, dass ein Anleger derzeit auf einem Verlust von 48 $ sitzen würde.

Vor den letzten Wochen wären sie sogar im Plus gewesen, ihr Portfolio hätte einen saftigen Gewinn von 22 $ oder 1,57 % erzielt, bevor das Wackeln des Bankensektors einen Rückgang verursachte.

Selbst wenn die Anleger die denkbar schlechteste Entscheidung getroffen hätten, indem sie den Höhepunkt des Aktienmarktes auf den Tag genau angesetzt hätten, hätten sie nur minimale Verluste erlitten, solange sie den Zahlen und dem langfristigen Mantra Glauben schenkten.

Das heißt natürlich nicht, dass der Aktienmarkt von hier aus um 40 % einbricht. Es könnte. Aber es könnte auch steigen – wiederum, ich weiß es nicht und Sie auch nicht. Aber Zahlen lügen nicht, und bei einer positiven Durchschnittsrendite ist es in der Realität einfach besser, einfach zu kaufen und durchzuhalten. Das ist so ziemlich alles, was es zu sagen gibt.

Das folgende Diagramm zeigt den aktuellen Wert aller Käufe unter der Annahme, dass seit dem Höchststand des Aktienmarktes monatlich 100 $ investiert wurden.

Langsam und stetig gewinnt das Rennen

Dollar Cost Averaging ist vielleicht nicht das schönste Hobby der Welt, aber es führt langfristig zu Ergebnissen. Die Kraft der Hypothese des effizienten Marktes, die der schicke Ausdruck für “der Aktienmarkt ist zufällig und niemand weiß etwas” ist, ist schwer zu widerlegen. Und zwar wirklich schwer.

Manchmal muss man dafür sein Ego an der Tür abstellen. Ich habe bereits im Oktober letzten Jahres erklärt, wie ich dies versucht habe, als ich schrieb, wie pessimistisch ich in Bezug auf die Wirtschaft war, und trotzdem wettete ich gegen mein eigenes Urteilsvermögen, indem ich meinen größten Aktienkauf des Jahres tätigte. Zweifle immer an dir selbst, wie das berühmte Motivationsmotto besagt.

Seitdem ist der Aktienmarkt gestiegen, bevor er seine Gewinne wieder abgab (ich habe derzeit einen köstlichen Gewinn von 0,5 % aus dieser Investition). Ich habe mich also geirrt! Aber da ich den Zahlen mehr vertraute als meiner eigenen Voreingenommenheit und meinem schlechten Urteilsvermögen, und seitdem weiter investierte, ist mein Portfolio leicht gestiegen.

Aber das ist irrelevant, da es erst fünf Monate her ist und der Zeithorizont dieser Investition Jahrzehnte beträgt.

Nun, natürlich gibt es andere mildernde Faktoren. Vielleicht haben Sie keinen langfristigen Zeithorizont – vielleicht wollen Sie nächstes Jahr ein Haus kaufen, in sechs Monaten in Rente gehen oder ein Kind aufs College schicken. Das sind durchaus triftige Gründe, und jeder Anleger hat seine eigene finanzielle Situation und Risikotoleranz.

Die Aktienanlage ist nicht für jedermann geeignet, da man in der Lage sein muss, regelmäßig auftretende große Verluste zu verkraften.

Wenn Sie jedoch bereit sind zu investieren, einen langfristigen Zeithorizont haben und nur deshalb zögern, weil Sie befürchten, dass der Zeitpunkt nicht der richtige ist, dann ist das laut Mathematik ganz objektiv gesehen eine schlechte Logik. Menschliche Emotionen sind etwas Schreckliches, weshalb, wenn wir Glück haben, ChatGPT-Roboter die Welt übernehmen werden und wir alle bald überflüssig sein werden. Das wäre schön.

Also werfen Sie einfach Ihr Geld ein, schließen Sie die Augen und hoffen Sie das Beste. Ich bin ein Idiot, aber das sind ja alle anderen auch.

Wenn Sie mehr darüber lesen möchten, empfehle ich Ihnen Nick Maggiullis ausgezeichnetes Buch “Just Keep Buying”.