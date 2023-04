Die Ölpreise werden wahrscheinlich nicht wieder die Marke von 100 $ pro Barrel erreichen, auch wenn die OPEC+ die Produktion ab nächsten Monat drosseln wird, sagt John Kilduff, Gründungspartner von Again Capital.

Kilduff bestätigt seine Ansicht auf CNBC

Letzte Woche bestätigte die Organisation der erdölexportierenden Länder Pläne zur Senkung der Fördermenge um 1,16 Millionen Barrel pro Tag. Dennoch, sagte Kilduff heute:

Die OPEC+ hat den Markt letzte Woche ein wenig überrascht. Sie haben das Timing gut gewählt. [Aber] ich möchte darauf hinweisen, dass die OPEC in der Vergangenheit keine gute Erfolgsbilanz hatte, wenn es darum ging, den Preis durch Kürzungen zu retten.

Ebenfalls am Mittwoch signalisierte Energieministerin Jennifer Granholm, dass die USA ihre strategischen Erdölreserven (SPR) wieder auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg auffüllen wollen.

Dies ließ die Ölpreise heute Morgen auf ihr bisheriges Jahreshoch von über 83 $ pro Barrel steigen.

Saudi-Arabien setzt seine Lieferungen nach Asien fort

Interessanterweise plant Saudi-Arabien Berichten zufolge, trotz der jüngsten OPEC-Ankündigung mehrere nordasiatische Abnehmer weiterhin in vollem Umfang zu beliefern.

In der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ sagte Kilduff, dass dies wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass der De-facto-Führer der ölproduzierenden Länder davon profitieren will, dass China wieder ans Netz geht und seinen Marktanteil in der Region ausbaut.

Es gibt also nicht nur schlechte Nachrichten. Ich glaube nicht, dass es automatisch zu einem Anstieg auf 100 $ pro Barrel kommt. Ich denke, wir müssen einige problematischere Punkte haben, um auf das Band zu kommen. Also, ich versuche, ruhig zu bleiben und eins zu tragen.

“XLE” – der Energy Select Sector SPDR Fund liegt bei Redaktionsschluss um fast 4 % höher als zu Beginn des Jahres.