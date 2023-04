Novogratz: Long-Positionen in Gold, Euro und Bitcoin als “beste Trades”

Benson ist Reporter bei Invezz und kümmert sich um aktuelle Nachrichten, Interviews und Marktanalysen. Seine erste Investition in Aktien… mehr lesen

Novogratz ist optimistisch in Bezug auf Bitcoin und Ethereum sowie Gold und den Euro.

Während der breitere Markt inmitten der jüngsten makroökonomischen Ereignisse, einschließlich des Chaos nach dem Zusammenbruch großer Banken, nach einem klaren Weg sucht, bot Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, seinen Ausblick auf die möglicherweise besten Trades des Jahres.

Warum sind Bitcoin, Gold und Euro die “besten Trades”?

Nach Ansicht des Großinvestors werden Bitcoin und Ethereum, aber auch Gold und der Euro die meisten anderen Investitionen übertreffen. Der Gründer von Galaxy Digital sagte dies in einem Interview mit Bloomberg TV am Mittwoch und verwies auf den Weg, den die US-Notenbank in Bezug auf die Zinssätze einschlagen wird.

Novogratz sagte, dass die wahrscheinliche Lockerung der Zinserhöhungen durch die Fed nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor eine Kreditklemme auslösen könnte. Er geht davon aus, dass sich die Vermögenswerte gut entwickeln werden, wenn die Fed die Zinserhöhungen stoppt und sie dann senkt.

Eine Kreditkrise werde die US-Wirtschaft bremsen, fügte er hinzu und merkte an, dass die Fed zu aggressiven Zinssenkungen gezwungen sein werde. Der Investor prognostiziert, dass dieser Weg bis Ende 2023 eintreten wird.

Auf die Frage, welche Anlagewerte in einem solchen Szenario gedeihen werden, nennt er Edelmetalle, die beiden wichtigsten Kryptowährungen und den EUR. Er sagte:

Die besten Trades waren und sind weiterhin Long Positionen in Gold, Euro, Bitcoin und Ethereum. Dies [sind] Vermögenswerte, die sich gut entwickeln sollten, wenn die Fed die Zinserhöhung stoppt und dann die Zinsen senkt.

Die Spekulanten haben ihre Long-Positionen in Gold erhöht. Das Interesse an dem Edelmetall ist auch angesichts der Entscheidung mehrerer US-Bundesstaaten, Gold und Silber wieder als gesetzliches Zahlungsmittel zuzulassen, in die Höhe geschnellt. Der Goldpreis liegt derzeit bei etwa 2.044 $ pro Unze.

Novogratz rechnet mit einem Anstieg des Bitcoin auf 40.000 $

In einem Kommentar zum Bitcoin-Preis sagte der Chef von Galaxy Digital, er erwarte, dass die Top-Kryptowährung einen “Sweet Spot” erreichen werde. Seiner Meinung nach sind die Aussichten gut, wenn die Zinssätze der US-Notenbank zu sinken beginnen.

Novogratz merkte an, dass BTC 2023 einen massiven Anstieg erlebt hat, wobei der jüngste Anstieg über 30.000 $ ein 10-Monatshoch markierte, das bis in den vergangenen Juni zurückreicht. Er geht davon aus, dass sich der Bitcoin-Preis oberhalb der 30.000 $-Marke konsolidieren könnte, bevor die Käufer die 40.000 $-Marke anpeilen – vorausgesetzt, die Einschätzung, was die Fed als Nächstes tun wird, stimmt.

Der BTC-Preis lag am Donnerstag um 8:37 Uhr ET bei 30.236 $, während sich der Ethereum-Preis nach der Shanghai-Upgrade gut entwickelte und zum ersten Mal seit August letzten Jahres die Marke von 2.000 $ überschritt.