Der Ölpreis hat am Donnerstag sein bisheriges Jahreshoch von 83 $ pro Barrel erreicht, aber ein Kpler-Analyst ist überzeugt, dass es noch Luft nach oben gibt.

Warum sieht er bei den Ölpreisen mehr Aufwärtspotenzial?

Matt Smith stimmt zu, dass es sich möglicherweise nicht um einen linearen Anstieg handelt, aber eine starke Nachfrage, sagte er, könnte die Ölpreise in den kommenden Monaten weiter nach oben treiben. Auf CNBCs „Worldwide Exchange“ sagte er:

Da wir uns auf die Hauptfahrsaison im Sommer vorbereiten und wir sehen, dass Europa, die USA und China in den kommenden Monaten ihre Raffinerie-Wartungsarbeiten einstellen, wird dies die starke Nachfrage nach Rohöl ankurbeln und die Preise werden von hier aus etwas höher steigen.

In der vergangenen Woche kündigte die OPEC+ überraschend an, dass sie die Produktion ab dem kommenden Monat reduzieren wird.

„XLE“ – der Energy Select Sector SPDR Fund hat in weniger als 30 Tagen etwa 13 % zugelegt.

Smith erwartet einen Nachfragerückgang noch vor Jahresende

Interessanterweise ist Smith jedoch für die zweite Jahreshälfte relativ vorsichtig in Bezug auf Öl, da die verzögerten Auswirkungen höherer Zinssätze die Nachfrage belasten.

Anfang dieser Woche signalisierte die US-Energieministerin Jennifer Granholm die Absicht, SPR wieder auf das Niveau vor dem Ukrainekrieg aufzufüllen. Aber der Kpler-Analyst sieht darin keine bedeutende Ankündigung für die nahe Zukunft.

Wir ziehen immer noch Fässer aus dem SPR ab. Wir werden also keine Fässer kaufen, um sie wieder einzufüllen, und wir sind auch nicht in der Nähe der Preise, für die wir den Rückkauf angekündigt haben. Es scheint also nicht so, als ob der SPR bald zum Tragen kommen würde.

Ebenfalls am Donnerstag gab die US Energy Information Administration (EIA) bekannt, dass der Brent-Spotpreis in diesem Jahr durchschnittlich 85 $ pro Barrel betragen wird.