Der US-Dollar-Index (DXY) setzte in dieser Woche seinen Abwärtstrend fort, nachdem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank auf eine Rezession noch in diesem Jahr hindeutete. Angesichts der sinkenden Inflation besteht die Möglichkeit, dass die US-Notenbank bald einen Kurswechsel vornehmen wird. Der DXY-Index wurde bei 100,49 $ gehandelt, ~15 % unter dem Höchststand im Jahr 2022.

Der chinesische Yuan hingegen befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Laut TradingView wurde das Paar USD/CNY am Freitag bei 6,831 gehandelt, was einem Rückgang von 6,7 % gegenüber dem Höchststand von 2022 entspricht. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die chinesische Wirtschaft nach der Covid-Null-Strategie des letzten Jahres wieder in Gang kommt.

Da der US-Dollar und der chinesische Yuan auseinanderklaffen, gibt es einige Bedenken, ob der US-Dollar seinen Status als Reservewährung behalten wird.

DXY-Index vs USD/CNY

Weltweites Unbehagen über den Status des US-Dollars

Die Realität ist, dass es ein weltweites Unbehagen über die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung gibt. Diese Bedenken gibt es sowohl bei den Amerika-freundlichen Ländern als auch bei Feinden wie Russland und China. Unter den europäischen Verbündeten gab es schon immer Bedenken, warum der Euro nicht so beliebt ist wie der Greenback.

Die Situation hat sich meines Erachtens durch die Covid-19-Pandemie und den Einmarsch Russlands in der Ukraine noch verschärft. In den letzten Monaten hat die US-Notenbank in ihrem Bemühen, die Inflation zu bekämpfen, die Zinssätze um mehr als 400 Basispunkte angehoben.

Die Folge davon ist, dass die meisten Länder, die Dollar-Anleihen haben, die Kosten für die Bedienung dieser Anleihen in die Höhe schnellen sehen. Wie ich hier schrieb, durchleben viele Schwellen- und Grenzmärkte die schlimmste Liquiditätskrise ihrer Geschichte, da die Dollarknappheit eskaliert. Länder wie Ghana, Kenia, Pakistan und Sri Lanka stehen am Rande des Zusammenbruchs.

Die Entscheidung der amerikanischen Regierung, die russische Zentralbank zu sanktionieren und ihre Devisenreserven zu blockieren, hat in vielen Ländern für Erschütterungen gesorgt. Die Besorgnis besteht darin, dass die USA nun die Macht haben, jede Zentralbank zu sanktionieren.

Ist der chinesische Yuan die Lösung?

Die Sorge um die Dominanz des US-Dollars erklärt, warum die Zentralbanken im Jahr 2022 eine Rekordmenge an Gold kauften. Die meisten dieser Käufe erfolgten in Ländern, die den USA kritisch gegenüberstehen, wie die Türkei, China, Indien und die Länder des Nahen Ostens.

Es gibt eine anhaltende Debatte darüber, ob der chinesische Yuan den US-Dollar entthronen kann. Wie wir hier geschrieben haben, war eine der größten Forex-Nachrichten des Jahres, dass Russland sich kürzlich dem chinesischen Yuan zugewandt hat. Und in dem Maße, wie Chinas Einfluss in den Entwicklungs- und Grenzmärkten wächst, könnte die Nachfrage nach dem Yuan zunehmen. Wie aus diesem Bericht hervorgeht, haben sich viele afrikanische Länder den Yuan angenommen.

Um den US-Dollar zu entthronen, müssen die Länder Peking und seinem Handeln vertrauen. Im Moment hegen die meisten Länder, einschließlich der Verbündeten, großes Misstrauen gegenüber Peking. Viele Länder, die von China finanziert werden, beklagen zum Beispiel, dass die Praktiken des Landes räuberisch sind. Infolgedessen haben die Proteste gegen chinesische Bürger in vielen Entwicklungsländern zugenommen.

Vor allem aber gibt es Anzeichen dafür, dass Chinas Wirtschaftswachstum seinen Höhepunkt erreicht hat. Jahrzehntelang wurde der Großteil des chinesischen Wirtschaftswachstums durch den Immobiliensektor angetrieben, eine Branche, die sich auf dem Weg der Besserung befindet. Außerdem scheint sich der Exportmarkt, der die Wirtschaft angetrieben hat, zu verlangsamen, da die Länder nach Alternativen suchen.

Gleichzeitig sind die rechtlichen und politischen Systeme nicht mit denen der meisten Länder kompatibel. Für das Vertrauen der Menschen in eine Währung sind dies grundlegende Fragen. Daher wird der US-Dollar aufgrund des demokratischen Prozesses in den USA, des starken Justizsystems und der Unabhängigkeit der US-Notenbank seinen Status als Reservewährung behalten.