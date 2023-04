Lithium-Ausblick: Schwankende Preise und die Rolle von technisch-geopolitischen Faktoren bei Lithium-Ionen-Batterien

Im letzten halben Jahrzehnt hat sich das weiche, silbrig-weiße Metall Lithium von einem Nischenprodukt zu einem begehrten Rohstoff entwickelt.

Angespornt durch die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs), das Mainstreaming von ESG und grüner Elektrifizierung, zunehmende Besorgnis über die Unversehrtheit globaler Lieferketten und das Narrativ begrenzter unterirdischer Ressourcen begannen weltweite Investitionen in Explorations- und Entwicklungsprojekte zu fließen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Oliver Chapman, CEO des Supply-Chain-Spezialisten OCI, bemerkte:

… (viele) Mineralien sind nicht besonders selten, aber waren einfach zu billig, um große Investitionen in ihre Entwicklung zu rechtfertigen.

Mit anderen Worten, entgegen der Vorstellung von weltweit knappen Reserven hielt chronische Unterinvestition aufgrund niedriger Marktpreise Projektentwickler von Lithium fern.

In jüngerer Zeit sorgten jedoch die politische Unterstützung verschiedener Regierungen, gezielte Investitionen durch öffentliche Ausgabenprogramme, nationale Zusagen zum Ausstieg aus konventionellen Fahrzeugen und die aktive Elektrifizierung von Flotten dafür, dass die Nachfrageprognosen mehr als gesund blieben, was eine unglaubliche Hausse einsetzte.

Infolgedessen wetteiferten zahlreiche junge Bergbauunternehmen um den Aufbau neuer Kapazitäten.

Nach der bereits explosiven Rallye im Jahr 2021 stiegen die Spotpreise für Lithiumcarbonat (ein wichtiges Lithiumderivat, das in Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird) Mitte November 2022 auf einen Höchststand von 597.500 CNY (ca. 80.000 $) pro Tonne.

Quelle: Investing.com

Seit dem Erreichen dieses Höchststandes sind die Lithiumcarbonat-Spotpreise in China jedoch um 66,9 % gefallen und haben Anfang dieser Woche die psychologisch wichtige Marke von 200.000 CNY pro Tonne durchbrochen.

Nach 98 aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne Preisanstieg endete die Verbindung am 13. April bei 197.500 CNY pro Tonne, was einen Rückgang des Spotpreises um 40,6 % in einem einzigen Monat bedeutet.

Nur wenige Tage vor Erreichen des Höchststandes war Goldman Sachs von einer durch Überschüsse geprägten pessimistischen Einschätzung des Metalls abgerückt und rechnete nun mit einer starken Verknappung des weltweiten Angebots bis Ende 2022, wobei sie ihre Schätzungen von einem Überschuss von 8kt auf ein Defizit von 84kt drastisch nach unten korrigierten.

Im laufenden Jahr sind die Preise um satte 61,7 % und in den vorangegangenen 12 Monaten um 58,8 % gesunken.

Der Grund für den Absturz

Chinas lang anhaltende Null-Covid-Beschränkungen dezimierten die Verbrauchernachfrage, insbesondere nach zyklischen Artikeln, während makroökonomische Ungleichgewichte die Marktprognosen der Autohersteller dämpften.

Das Wachstum ist relativ schleppend geblieben, die Einzelhandelsumsätze wurden aufgrund der immer wieder andauernden Pandemiebeschränkungen ins Wanken gebracht,während der Konsum von Großartikeln weiterhin gedämpft war.

Quelle: Investing.com, TradingEconomics.com

Die Entscheidung Chinas, das Regime starker Beschränkungen vollständig aufzugeben, inmitten von Berichten über zunehmende soziale Spannungen Anfang dieses Jahres, scheint jedoch zu einer noch schnelleren Übermittlung von Fällen geführt zu haben.

Die nachgelagerten Auswirkungen auf den angeschlagenen Verbraucher wurden auf die Lithiumproduzenten übertragen und haben den Preis erheblich nach unten gezogen.

Die Marktstimmung in Bezug auf Elektrofahrzeuge kühlte sich in China, das 2021 fast 52 % des weltweiten Umsatzes ausmachte, erheblich ab.

Das Umsatzwachstum wurde besonders hart getroffen, als die Regierungsbehörden Bargeldsubventionen und andere Anreize zur Unterstützung von Käufen durch Haushalte zurücknahmen.

Ein Bericht von S&P Global stellte fest, dass die Verkäufe von Plug-in-Elektrofahrzeugen im Januar gegenüber dem Vormonat um 55,8 % auf 408.000 Einheiten zurückgingen.

Infolgedessen haben sich führende einheimische Autohersteller in einen umfassenden Preiskampf verwickelt, um den Kunden zurückzugewinnen, und setzen die vorgelagerten Entwickler weiter unter Druck.

Zusätzlich zu dem Chaos deuten andere Berichte darauf hin, dass einige südkoreanische und japanische Käufer angesichts der starken Unterschiede zwischen Spot- und Vertragspreisen langfristige Kaufverträge nicht eingehalten haben.

Technologie und die zweiseitige Angebots-Nachfrage-Kurve

Da die Preise über weite Strecken des Jahres 2022 stark anstiegen, förderten die chinesischen Subventionen für Elektrofahrzeuge eine übertriebene Produktion und Bevorratung von Batterien, was die Lithiumnachfrage im weiteren Verlauf des Jahres drückte.

Chapman argumentierte:

Lieferketten passen sich an, das tun sie immer, und viele Beobachter machen den Fehler, aktuelle Probleme zu betrachten, ohne zu berücksichtigen, wie Lieferketten wahrscheinlich reagieren werden … sowohl Angebot als auch Nachfrage reagieren auf steigende Preise – das tun sie immer. Höhere Lithiumkosten ermutigen Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, nach mehr Effizienz zu streben, während Lithium-Miner nach Möglichkeiten suchen, die Produktion zu steigern.

Kurz gesagt, höhere Preise führen zu niedrigeren Preisen.

Nachdem die Preise im vergangenen Jahr neue Höchststände erreicht hatten, stieg die Investitionstätigkeit, was den Bergbaubetrieb stärkte und eine dramatische Ausweitung der verfügbaren Ressourcen ermöglichte.

Quelle: Statista (basierend auf Schätzungen von 2022)

Chapman weist zum Beispiel auf die beträchtlichen Entdeckungen in Cornwall, Großbritannien, hin.

Im Jahr 2022 stellte fDi Intelligence fest, dass kombinierte Schätzungen von British Lithium und Cornish Lithium darauf hindeuten, dass die Hartgesteinsproduktion in der Region 30.000 Tonnen pro Jahr entsprechen könnte.

Die Entdeckung solcher neuer Lagerstätten wird wahrscheinlich sicherstellen, dass das Angebot die Lücke zur Nachfrage schließt und die Preise mittel- bis langfristig bei niedrigeren Werten stabil bleiben.

Im Februar 2023 gab der Geological Survey of India die Entdeckung eines riesigen 5,9-Millionen-Tonnen-Reservats in Jammu und Kaschmir bekannt, das wahrscheinlich einen großen Beitrag dazu leisten würde, Indien in den Bereichen Batterieproduktion, Batteriespeicherung, Solar- und Windenergie zum „atmanirbhar“ zu machen.

Darüber hinaus ist die Zeit bis zur Produktion im Vergleich zu dem, was normalerweise beworben wird, viel kürzer, wobei Chapman anmerkt, dass die im Jahr 2020 identifizierten Lagerstätten in Cornwall bis 2026 wahrscheinlich 10.000 Tonnen pro Jahr liefern werden.

Somit haben sich die Preise nicht nur aufgrund der schleppenden Nachfrage in China, sondern auch aufgrund der Ausweitung der verfügbaren Reserven stark abgeschwächt, ein Prozess, der sich fortsetzen und die Lithiumpreise nachhaltig unter Druck setzen dürfte.

Sollten die Preise weiter sinken, könnte dies zu einer Abschwächung der Explorationsaktivitäten im nächsten Jahr führen, aber die Erschließung neuer Ressourcen hat die Angebots-Nachfrage-Gleichung für das Metall bereits grundlegend verändert.

Ein weiterer entscheidender Faktor, der häufig zugunsten einer Übergewichtung von Nachfragefaktoren übersehen wird, sind die stetig sinkenden Technologiekosten.

Chapman argumentiert, dass aufgrund der Gewinne, die durch konsequente Forschung und Entwicklung, erhöhte Effizienz und Skaleneffekte erzielt werden,

In den letzten drei Jahrzehnten ist der Preis für Lithium-Ionen-Batterien gemessen in Kilowattstunden um 97 % gefallen … Die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien pro Kilowattstunde dürften im Laufe der Zeit noch sinken.

Lithiumbatterien befinden sich also wahrscheinlich in einer nachhaltig niedrigeren Preislage, die sich mit sinkenden Technologiekosten weiter abschwächen wird.

Geopolitische Treiber

Heute kann die Bedeutung der Geopolitik bei der Neudefinition der Lithiumlandschaft nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Zu den wichtigsten Entwicklungen gehörten die Verabschiedung neuer US-Gesetze, die Reaktion der europäischen Behörden und die Entdeckung neuer Reserven in Indien.

Der Inflation Reduction Act (IRA) ist bereit, eine transformative Wirkung auf die globalen Lieferketten für Elektrofahrzeugbatterien zu haben.

Insbesondere sieht die Gesetzgebung eine Steuergutschrift in Höhe von 7.500 $ für Elektrofahrzeuge vor, die Verbrauchern zur Verfügung stehen würden, wenn 40 % des Wertes einer Batterie für Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Staaten oder ausgewählten Partnerländern hergestellt werden.

Bis 2027 soll diese Schwelle auf 80 % steigen, was einen starken Impuls für die Verlagerung der Produktion von Übersee ins Inland geben wird.

Obwohl China der drittgrößte Produzent von Lithium ist, macht es 60 % der weltweiten Lithium-Raffinationskapazität für Batterien aus und produzierte im Jahr 2020 fast das 15-fache der Gesamtproduktion der USA an batteriefähigem Lithium.

Es stellt sich die Frage, ob die USA diesen Schritt wirklich wagen können, auch wenn die Konjunkturabschwächung in China Biden und Co. eine einmalige Gelegenheit bietet, die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern.

Simon Moores, CEO von Benchmark Mineral Intelligence, stellt fest:

… (Die IRA) hat Batteriehersteller oder Chemiehersteller irgendwie mit dem Bergbau verbunden … die Welt tut sich zusammen, um China aus dieser Gleichung auszuschließen.

Die Gesetzgebung scheint eine nahezu sofortige Wirkung gehabt zu haben, da General Motors 650 Mio. $ in eine Mine in Nevada investiert, um eine Lithiumquelle für zukünftige Operationen zu sichern und steigende geopolitische Risiken zu umgehen.

Dies ist eine riesige Kapitalspritze für eine Branche, die daran gewöhnt ist, Projekte und Fusionen in zweistelliger Millionenhöhe zu sehen.

In ähnlicher Weise beabsichtigt Albemarle Corp, eine Verarbeitungsanlage für satte 1,3 Mrd. $ in South Carolina zu bauen und damit den Weg für erheblich größere Geschäfte im US-Lithiumsegment zu ebnen.

Diese Entwicklungen haben sicherlich die chinesische Regierung erschüttert, die kürzlich gezwungen war, Subventionen für Elektrofahrzeuge, einen starken Nachfragetreiber für Lithiumprodukte, zurückzunehmen.

Um die Konkurrenz in Schach zu halten, berichtete Caixin, dass der in Ningde ansässige Contemporary Amperex Technology (CATL), der weltgrößte Batteriehersteller, damit begonnen hat, Autoherstellern scharfe Rabatte im Austausch für exklusive Langzeitverträge anzubieten.

Spannungen zwischen den USA und Europa

Der Ukraine-Krieg könnte auch zu einer Neuausrichtung der europäischen Prioritäten im Bereich der Energiesicherheit geführt haben. So stellt Moores fest, dass Diskussionen über Batterie- und Speichertechnologien inzwischen Vorrang vor Solar-, Wind- und anderen Cleantech-Projekten haben.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entscheidung der EU, herkömmliche Autos bis 2035 auslaufen zu lassen, die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien langfristig hoch halten wird.

Da sich die USA positionieren, um alle wichtigen Märkte außerhalb Chinas auf einen Schlag zu erobern, fühlen sich die europäischen Verwalter, Batteriehersteller und Autohersteller verwundbar.

Ansehnliche Lithiumreserven sind in Deutschland, Portugal, Spanien, Finnland und Österreich vorhanden.

Der Block hat jedoch zusätzliche Vorteile für die Industrie gefordert, wobei die Europäische Kommission (EK) erklärte:

Diese Regelung ist für die EU nach wie vor besorgniserregend, da sie diskriminierende Bestimmungen enthält.

Angesichts zunehmender Spannungen trafen sich EC-Präsidentin Ursula von der Leyen und Präsident Biden letzten Monat, um eine noch nicht bekannt gegebene Vereinbarung zur Rationalisierung einer internationalen Lieferkette für EV-Batterien zu erörtern.

Moores geht davon aus, dass nach der Ankündigung eines Abkommens Investitionen in den europäischen Bergbau im Gegenzug für einen festen Anteil an der Produktion ausgewählter Mineralien, einschließlich Lithium, in den Genuss der Anreize der IRA kommen würden.

Die EU tut sich jedoch schwer damit, Minen in Betrieb zu nehmen, da das Genehmigungsverfahren kompliziert ist und die Interessen der Mitgliedsstaaten miteinander konkurrieren, die es möglicherweise nicht gut finden, sich an die supranationale Einrichtung zu halten.

Die öffentliche Meinung ist ebenfalls geteilt, da Sicherheits- und Umweltbedenken die Lithiumprojekte in der Region weiterhin plagen.

Auch wenn die US-Industrie auf eine schnelle Expansion vorbereitet zu sein scheint, könnte sich die USA-Europa-Koalition als wichtiges geopolitisches Gegengewicht zu Chinas lithiumverarbeitender Industrie erweisen, aber nur, wenn es den Verantwortlichen gelingt, eine bessere Koordinierung auf sub-europäischer Ebene zu erreichen.

Die Aussichten für die Entwicklung globaler Lieferketten im Jahr 2023 und darüber hinaus werden in hohem Maße von dieser Beziehung abhängen.

Ausblick

Jetzt im zweiten Quartal dürften die chinesischen Käufe von Batterien und Elektrofahrzeugen und folglich die Lithiumnachfrage gedämpft bleiben.

Der weltweite Anstieg der Produktionskapazität in den letzten Jahren dürfte die Lithiumpreise belasten, während die tief verwurzelten Befürchtungen einer Eskalation der Pandemieprotokolle die Verbraucher aus dem Gleichgewicht gebracht haben.

Angesichts der makroökonomischen, gesundheitspolitischen und verbraucherpolitischen Unsicherheiten ist die Preisentwicklung höchst ungewiss, aber aufgrund neuer Lithiumreserven und sinkender Technologiekosten erwartet Chapman …

… wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich schwanken (aber tendenziell niedriger).

Soochow Securities schätzt, dass die Preise um weitere 50 % auf 100.000 CNY pro Tonne fallen könnten, bevor sie sich im Sommer auf 150.000 CNY erholen.

Diese Preiskonsolidierungsprognose ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass auf der in der nächsten Woche stattfindenden Shanghai Auto Show ein besserer Autoabsatz erwartet wird.

Allerdings dürften diskretionäre Verkäufe gedämpft bleiben, obwohl Kostenvorteile von den Autoherstellern aggressiv an die Endverbraucher weitergegeben werden.

Der Appetit der Verbraucher scheint weiterhin rückläufig zu sein, da die vierteljährliche Einlegerumfrage der People’s Bank of China ergab, dass 58 % der Stadtbewohner lieber mehr sparen würden als im 1. Quartal 2023.

Darüber hinaus ergab eine Februar-Studie von ING Research, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen als Anteil an den gesamten Autozulassungen in China voraussichtlich bei 26 % stagnieren wird, während das Wachstum der gesamten Autoverkäufe in diesem Jahr voraussichtlich um die Hälfte zurückgehen wird.

Dieser Anteil lag noch 2020 bei nur 6 %, stieg aber aufgrund großzügiger staatlicher Anreize, die jetzt zurückgenommen werden, sprunghaft an, was die düstere Lage für den heimischen Sektor noch verstärkt.

Die schwächere Verbrauchernachfrage und die steigende globale Kapazität dürften die Preise kurzfristig belasten.

Moores wies jedoch darauf hin, dass die Preisstützung aus einer unerwarteten Quelle kommen könnte.

Ich habe gehört, dass Pensionsfonds einsteigen wollen, was verrückt ist. Wenn Pensionsfonds investieren wollen, dann ist das eine gute Sache, oder?

Darüber hinaus dürfte die Nachfrage nach Lithium im chinesischen Elektroauto-Sektor weiter steigen. In demselben Bericht heißt es, dass China sein Ziel für 2035, 50 % der Autoverkäufe mit Elektroautos zu bestreiten, wahrscheinlich fünf Jahre früher als geplant erreichen wird, was zum Teil auf die sinkenden Rohstoffkosten zurückzuführen ist.

Quelle: Bloomberg, ING Research

Diese höheren Prognosen werden durch sinkende Technologiekosten und erhebliche Investitionen in die Exploration und Einrichtung vorgelagerter Green-Field-Projekte ausgeglichen.

Die Nachfrage nach dem Metall wird mittel- bis langfristig steigen, aber die Preisentwicklung von Lithium wird wahrscheinlich viel besser zugänglich sein als noch vor einigen Jahren.

Obwohl die Verbrauchernachfrage und technologische Auswirkungen relativ vorhersehbar sind und sich in einem niedrigeren Preistrend niederschlagen werden, bleiben geopolitische Faktoren ein Rätsel.

Die größte Bedrohung für die chinesische Industrie geht beispielsweise von der Einführung der IRA aus, da Washington, D.C. versucht, Peking als führende Quelle für alle Arten von Batterien zu verdrängen.

Und vor allem: Kann Europa mit den USA mithalten? Wenn sie keine Einigung erzielen können, ist dies das Ende der kritischen Mineralien in Europa? Wie wird China auf den Druck reagieren, der auf seinen Marktanteil ausgeübt wird? Ist Budapest angesichts der Tatsache, dass CATL Milliarden von Dollar in Fabriken in Ungarn investiert, dazu bestimmt, die nächste große geopolitische Grenze zu werden?

In gewisser Weise sind alle Wetten abgeschlossen, und die Lithium-Lieferketten könnten in diesem Jahr möglicherweise einige radikale Veränderungen erleben.

Kurzfristig werden die Aussichten für die Lithiumpreise negativ bleiben, da die Versorgungsketten eine gewisse Zeit brauchen, um sich neu auszurichten, und die weltweiten Verbraucher nervös bleiben.

Bis zum 3. Quartal wird sich zeigen, ob das niedrigere Preisniveau zur Erholung der Nachfrage nach E-Fahrzeugen in diesem Jahr selbst beiträgt.