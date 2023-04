Apple Inc. hat gerade ein hochverzinsliches Sparkonto eingeführt

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) steht heute Morgen im Mittelpunkt, nachdem der Tech-Riese sein mit Spannung erwartetes hochverzinsliches Sparkonto eingeführt hat.

Details zu Apples Sparkonto

Am Montag gab das multinationale Unternehmen bekannt, dass sein Sparkonto, das eine jährliche Rendite von 4,15 % bietet, jetzt auch für Apple Card Nutzer verfügbar ist.

Im Vergleich dazu bietet ein Standard-Sparkonto in den Vereinigten Staaten eine jährliche Rendite von nur 0,35 %. Jennifer Bailey – die Vizepräsidentin von Apple Pay sagte heute:

Unser Ziel ist es, Tools zu entwickeln, die den Nutzern helfen, ein gesünderes Finanzleben zu führen, und die Integration von Sparen in Apple Card in Wallet ermöglicht es ihnen, Daily Cash direkt und nahtlos auszugeben, zu versenden und zu speichern – alles von einem Ort aus.

Es wird erwartet, dass Apple Pay in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 4 Mrd. $ erzielen wird. Die Wall Street stuft die Apple-Aktie derzeit im Konsens mit “Overweight” ein.

Apple wird nächsten Monat die Ergebnisse für das 2. Quartal veröffentlichen

Das hochverzinsliche Sparkonto, das Apple Inc. in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs eingeführt hat, unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich Mindesteinlage oder -saldo. In der Pressemitteilung heißt es:

Alle künftigen Daily Cash Beträge, die der Nutzer verdient, werden automatisch auf das Konto eingezahlt. Das Ziel des Daily Cash kann jederzeit geändert werden, und es gibt keine Begrenzung, wie viel Daily Cash der Nutzer verdienen kann.

Apple wird voraussichtlich am 4. Mai seine Ergebnisse für das 2. Quartal veröffentlichen. Der Konsens geht davon aus, dass das Unternehmen in diesem Quartal 1,43 $ pro Aktie verdienen wird, gegenüber 1,52 $ pro Aktie vor einem Jahr.

Letzte Woche sagte Jim Cramer, er sei sehr begeistert von Apple-Aktien, wie Invezz HIER berichtete.