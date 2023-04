Der Euro Stoxx 50-Index ist auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen, da die Anleger wieder in europäische Aktien investieren. Der Index kletterte auf einen Höchststand von 4.376 € und verzeichnete damit seit Jahresbeginn einen Anstieg von 14 %. Er hat sich besser entwickelt als seine weltweiten Konkurrenten wie der Nasdaq 100, der S&P 500 und der Dow Jones.

Europäische Aktien mit der besten Wertentwicklung

Der Euro-Stoxx-50-Index ist im Zuge des Stimmungsumschwungs an den europäischen Märkten sprunghaft angestiegen. Erwähnenswert ist auch, dass der EUR/USD-Wechselkurs vom Tiefststand im Jahr 2022 um mehr als 15 % gestiegen ist.

Diese Rallye fand statt, als sich die europäische Wirtschaft besser als erwartet entwickelte. Ende 2022 herrschte unter den Anlegern die allgemeine Meinung vor, dass der Euroraum aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Energiepreise eine tiefe Rezession durchlaufen würde. Dies war jedoch nicht der Fall, da die Erdgaspreise auf den niedrigsten Stand seit 2021 fielen.

Die meisten Stoxx-Bestandteile liegen in diesem Jahr im grünen Bereich. Der Aktienkurs des Luxusgüter-Riesen Hermes ist in diesem Jahr um 34 % gestiegen. Das Unternehmen entwickelte sich gut, da die Nachfrage nach diesen Produkten in China sprunghaft anstieg.

Der Aktienkurs von LVMH, der Muttergesellschaft von Tiffany, Dior, Fendi und Givenchy, ist in diesem Jahr um 28 % gestiegen. Wie ich in diesem Artikel schrieb, stiegen die Einnahmen und die Rentabilität des Unternehmens im ersten Quartal sprunghaft an. Dieses Wachstum hat das Nettovermögen von Bernard Arnaut auf über 212 Mrd. $ steigen lassen.

Der Aktienkurs von Stellantis ist um 28 % gestiegen, da die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen gestiegen ist. Weitere Top-Performer im Stoxx 50-Index sind Adidas, Bayer, L’Oreal und Inditex. Der Aktienkurs von Bayer ist gestiegen, da das Unternehmen seinen Umschwung fortsetzt. Andererseits hat Adidas trotz der jüngsten Kanye-West-Krise einen Kursanstieg verzeichnet.

Die einzige Aktie des Stoxx-Index, die in diesem Jahr im Minus liegt, ist Vonovia, der deutsche Immobilienriese. Sein Aktienkurs ist um mehr als 12 % gesunken. Die anderen größten Nachzügler im Index sind TotalEnergies, EssilorLuxottica, KONE und ING.

Technische Analyse des Euro Stoxx 50

Stoxx-Chart von TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Stoxx 50-Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Im Zuge seines Anstiegs verwandelte der Index den Widerstand bei 4.323 € in eine Unterstützung. Dies war der höchste Stand am 6. März dieses Jahres.

Der Index wird von den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) der 25- und 50-Tage-Linie unterstützt. Auch der Stochastik-Oszillator ist über den überkauften Bereich gestiegen. Daher wird der Index wahrscheinlich weiter steigen, da die Käufer die nächste psychologische Marke bei 4.500 € anpeilen.