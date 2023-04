2 Gründe, Ihren Goldanteil im Portfolio jetzt zu erhöhen

Der Goldpreis ist 2023 sprunghaft angestiegen und kletterte zum dritten Mal seit 2020 über die Marke von 2000 $. Neue Allzeithochs sind in greifbarer Nähe, aber viele Anleger haben aus verschiedenen Gründen Angst, Gold auf dem aktuellen Niveau zu kaufen.

Einer davon ist zum Beispiel, dass Gold oberhalb von 2000 $ ein Triple-Top-Muster gebildet haben könnte. Doch Triple-Tops halten nur selten, und selbst wenn, sammelt der Markt normalerweise später Energie, um den horizontalen Widerstand zu überwinden.

Warum also sollten Anleger ihre Goldanteile im Portfolio jetzt erhöhen? Hier sind 2 Gründe dafür:

Gold hat sich in den letzten 22 Jahren besser entwickelt als die wichtigsten Währungen

Die hohe Inflation wird andauern

Viele Anleger haben argumentiert, dass Gold seinen Platz im Portfolio verloren hat. Das war insbesondere nach der COVID-19-Pandemie der Fall, als die Inflation überall in die Höhe schoss.

Aber Gold erfüllte lange Zeit seine Aufgabe für das Portfolio. Ein kurzer Blick auf die Entwicklung des Goldes in den letzten 22 Jahren zeigt, dass es bessere Renditen als verschiedene Fiat-Währungen wie den US-Dollar, den Euro, das britische Pfund oder den Schweizer Franken geliefert hat.

Gold erzielte im Durchschnitt eine um 9,3 % höhere Rendite als ein Korb von neun unten aufgeführten Währungen. Daher ist es sinnvoll, Gold im Portfolio zu haben.

Warum jetzt?

Gold ist eine alternative Anlage, die eine Absicherung gegen die Inflation bieten soll. Leider ist die Inflation hoch, und der Goldpreis blieb hinter den Entwicklungen an der Inflationsfront zurück.

Vor kurzem gab es sogar Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation. Dies ist jedoch aus den folgenden Gründen mit Vorsicht zu genießen.

Erstens ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation so einfach zurückgehen wird. In der Stagflationsperiode der 1970er Jahre dauerte es beispielsweise mehr als zehn Jahre, bis die Inflation zurückging.

Zweitens erleben wir derzeit die längste Hochinflationsphase seit 30 Jahren, berechnet als Anzahl der aufeinanderfolgenden Monate mit einer Inflation von über 3 %.

Und schließlich sind die klebrigen Preise, die etwa 70 % des VPI ausmachen, weiterhin hoch.