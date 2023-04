Der Aktienkurs von Loandepot (NYSE: LDI) hat in den letzten Monaten aufgrund der anhaltenden Besorgnis über die Hypothekenbranche einen starken Ausverkauf erlebt. Der Kurs stürzte von einem Hoch von 3 $ im Februar auf ein Tief von 1,38 $. Inzwischen hat sie sich wieder leicht erholt und notiert bei 1,8 $. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der anderer Hypothekenanbieter wie Rocket und Velocity Financial.

Insider stoßen die Aktien in großem Umfang ab

Eine der besten Handels- und Anlagestrategien ist die Betrachtung der Handlungen wichtiger Insider von Unternehmen. Diese Insider haben in der Regel einen besseren Überblick über die Entwicklung eines Unternehmens. Dies erklärt, warum viele Unternehmensinsider dazu neigen, Aktien zu verkaufen, bevor ein Unternehmen zusammenbricht. Fragen Sie einfach die Führungskräfte von Unternehmen wie Carvana und der Silicon Valley Bank.

Anfang dieser Woche bemerkte ich, dass Insider bei Atlassian, der Muttergesellschaft von Jira und Trello, ihre Aktien verkauften. Sie sind nicht die Einzigen. Die Führungskräfte von Loandepot haben in den letzten Monaten ihre Aktien weiter abgestoßen.

Von Barchart zusammengestellte Daten zeigen, dass Insider in den letzten 12 Monaten über 8,2 Millionen Aktien verkauft haben. Sie haben in den letzten drei Monaten 1,2 Millionen Aktien verkauft. Und dieser Verkauf geht lange davor. Einer der Top-Verkäufer ist Patrick Flanagan, der sich in der letzten Gewinnmitteilung optimistisch über das Unternehmen äußerte:

Wir haben 2023 mit 921 Mio. $ materiellem Eigenkapital, 864 Mio. $ frei verfügbaren Barmitteln und – wie wir glauben – ausgezeichneten Beziehungen und der Unterstützung unserer Finanzierungspartner, der Agenturen und unserer anderen Investoren, eine solide Finanzlage erreicht.

Andere Insider, die ihre Loandepot-Aktien verkauft haben, sind Dan Binowitz, John Hon Lee und Nicole Carrillo. Um es klar zu sagen, Insider-Verkäufe sind nicht immer ein schlechtes Zeichen, da sie oft aus persönlichen Gründen Geld benötigen. Die Besorgnis tritt auf, wenn kein Insider über einen längeren Zeitraum Aktien gekauft hat, da dies signalisiert, dass sie dem Unternehmen nicht vertrauen.

Ist es sicher, Loandepot-Aktien zu kaufen?

Der Aktienkurs von Loandepot ist aufgrund der Schwäche des Immobilienmarktes abgestürzt, da die Hypothekenzinsen in die Höhe schnellen. Im jüngsten Ergebnisbericht sagte das Unternehmen, dass seine Einnahmen im 4. Quartal um mehr als 75 % zurückgegangen seien. Der Gewinn pro Aktie war schlechter als erwartet.

Das Unternehmen warnte auch davor, dass sein Geschäft für eine Weile kämpfen würde, was die Notwendigkeit von Entlassungen erklärt. Leider hat die Fed angedeutet, dass die Zinsen in den nächsten Monaten auf einem hohen Niveau bleiben werden, bis der Kampf gegen die Inflation vorbei ist.

Außerdem ist das Risiko einer Rezession nach wie vor hoch, da die Fed die Zinsen zu einem Zeitpunkt erhöht, zu dem die Ertragskurve stark umgekehrt ist. All diese Faktoren, zusammen mit der Bankenkrise, bedeuten, dass sich die Wirtschaftslage bald verschlechtern könnte. In der Regel verschlechtert sich die Lage in der Hypothekenbranche während einer Rezession. Außerdem ist es angesichts der Tatsache, dass Insider ihre Aktien abstoßen, schwer, den Kauf von Loandepot-Aktien zu empfehlen.