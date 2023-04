Die Holzpreise haben sich in den letzten Monaten seitwärts entwickelt, da sich die Anleger auf den Immobilienmarkt und den rückläufigen Rohstoffmarkt konzentrieren. Schnittholz wurde mit 400 $ pro Tausend Brettfuß gehandelt, was einige Punkte unter dem bisherigen Jahrestief von 361 $ liegt. Seit dem Höchststand 2022 ist der Preis um mehr als 72 % zurückgegangen.

Anzeichen für das Erreichen der Talsohle

Schnittholz ist ein wichtiger Rohstoff, der hauptsächlich im Wohnungsbau verwendet wird. Daher tendieren die Holzpreise in Zeiten hoher Zinsen und Hypothekenzinsen zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung. In den letzten Monaten hat die US-Notenbank die Zinsen von 0 % auf fast 5 % angehoben, während der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek auf fast 6,5 % gestiegen ist.

Die steigenden Zinssätze haben zu einer deutlichen Verlangsamung im Wohnungsbau geführt. Die Zahl der Baubeginne, die die annualisierte Veränderung der Zahl der neu errichteten Wohngebäude misst, war in den letzten Monaten rückläufig. Auch die Baugenehmigungen waren in den letzten Monaten rückläufig. Nach einem Höchststand von 1,89 Millionen im Januar 2022 sind die Genehmigungen im Februar auf 1,42 Millionen gesunken.

All diese Faktoren erklären, warum die Holzpreise in den letzten Monaten stark gesunken sind, nachdem sie während der Pandemie in die Höhe geschossen waren.

Es ist wahrscheinlich, dass der Wohnungsmarkt in den kommenden Monaten weiter zu kämpfen haben wird. In einer Erklärung warnte ein Analyst von Moody’s, dass die Hauspreise in den nächsten zwei Jahren um 5 bis 10 % sinken werden. Diese Ansicht wurde von Jeremy Grantham geteilt, der sagte:

Ich erwarte keinen Absturz, aber ich erwarte, dass die Hauspreise wieder erschwinglicher werden. Das geschieht nicht über Nacht, aber der Immobilienmarkt wirft einen sehr langen Schatten und ist wirtschaftlich gefährlicher als der Aktienmarkt.

Erschwingliche Immobilienpreise könnten zu einer stärkeren Nachfrage nach Wohnungen führen, was kurzfristig zu höheren Holzpreisen führen wird.

Holz-Preisprognose

Holz-Chart von TradingView

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Holzpreise die Talsohle erreicht haben. Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sie sich mühsam unter die wichtige Unterstützung bei 361 $ bewegt haben. Dieser Wert kann als Triple-Bottom bezeichnet werden, was in der Regel ein positives Zeichen ist. Der Preis hat sich leicht unter die wichtige Unterstützung bei 460 $ bewegt, dem Tiefststand im August 2021.

Es ist zwar noch zu früh, um dies zu sagen, und das Volumen ist noch gering, aber es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Holzpreise in den nächsten Monaten wieder erholen werden. Sollte dies der Fall sein, könnte der Holzpreis die nächste wichtige Widerstandsmarke bei 534 $ erreichen, die ca. 35 % über dem aktuellen Niveau liegt.